Husband leaked private photos of Wife: আর নিতে পারছি না! ডিভোর্সের কথা তোলায় স্ত্রীয়ের ন্যুড ছবি-ভিডিয়ো ফোনে ফোনে শেয়ার বজ্জাতের...

Husband leaked private photos of Wife: আর নিতে পারছি না! ডিভোর্সের কথা তোলায় স্ত্রীয়ের ন্যুড ছবি-ভিডিয়ো ফোনে ফোনে শেয়ার বজ্জাতের...
Gujarat: অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছিল না, তাই ডিভোর্স চেয়েছিলেন। বদলা নিতে স্ত্রীর নগ্ন ছবি, ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিলেন বর্বর স্বামী। ঘটনাটি ঘটে, গুজরাতের আমদাবাদে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর নক্কারজনক অভিযোগ। ডিভোর্স চেয়েছিলেন স্ত্রী, তাই রাগে স্ত্রীর নগ্ন ছবি ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস করে দেন স্বামী। ভুক্তভোগী মহিলা পুলিসের দ্বারস্থ হন। তিনি ঘাটলোদিয়া থানায় গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই মানহানি এবং অপরাধমূলক ভয় দেখানো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে তদন্তের ভিত্তিতে।
ঘটনার সূত্রপাত:
ভুক্তভোগী মহিলা জানান, প্রায় এক বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি প্রথমে স্বামীর যৌথ পরিবারে, যা ভাদোদরার কাছে একটি গ্রামে অবস্থিত, সেখানে থাকতে শুরু করেন। ওই সময় থেকেই পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সূত্রপাত হয়, যা পরে আরও গুরুতর রূপ নেয়।
গুরুতর চর্মরোগ:
মহিলা আরও জানান, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত আমদাবাদে বাপের বাড়ি ফিরে আসেন। এমনকী সেই সময় মহিলা গুরুতর চর্মরোগের শিকার হন। যার ফলে তাঁর পিঠ ও বুকে যন্ত্রণাদায়ক ফোসকা উঠেছিল। এই শারীরিক অবস্থার কারণেও তিনি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।
ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের অপব্যবহার ও গোপন রেকর্ডিং:
ভুক্তভোগী জানান, বিয়ের সময় তাঁর স্বামীর কাছে তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস ছিল। এবং বাপের বাড়ি চলে আসা সত্ত্বেও অভিযুক্ত স্বামী তাঁর অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে যেতে থাকেন। তিনি বলেন, তারা তখনও মাঝে মাঝে ভিডিয়ো কলে কথা বলতেন। এক ভিডিয়ো কলে, নিজের চর্মরোগের উন্নতির প্রমাণ দেখাতে তিনি স্বামীকে তাঁর শরীরের উপরের অংশ দেখান। তখনই তাঁর স্বামী ভিডিয়ো কল থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। তারপর স্ত্রীর আপত্তিকর ছবি নিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতেন।
আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো অনলাইনে ফাঁসের অভিযোগ:
ভুক্তভোগী জানান, তিনি শ্বশুরবাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। এবং ডিভোর্সের আবেদন জানানোর পর, তার স্বামী তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে, তাঁর স্বামী তাঁর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো নিজের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আপলোড করেন, যাতে তাঁকে সমাজে অপমানিত করা যায়।
পুলিসে অভিযোগ দায়ের:
ঘটনার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন মহিলা। তারপর তিনি পুলিসের দ্বারস্থ হন। তিনি আমদাবাদের ঘাটলোদিয়া থানায় গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে, এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
