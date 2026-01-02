P&H High Court Verdict: ঔরস যারই হোক, জরায়ুটা মেয়েটারই! স্ত্রী চাইলেই গর্ভপাত, স্বামীর পারমিশনের দরকার নেই: হাইকোর্ট

P&H High Court Verdict: ঔরস যারই হোক, জরায়ুটা মেয়েটারই! স্ত্রী চাইলেই গর্ভপাত, স্বামীর পারমিশনের দরকার নেই: হাইকোর্ট
Abortion Case Verdict: ওই মামলার শুনানি চলাকালীন একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। তরুণীর গর্ভে ভ্রূণ কী অবস্থায় রয়েছে এবং গর্ভপাত হলে তরুণীর কোনও শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে কি না, সে বিষয়ে মেডিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ চায় আদালত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গর্ভপাতে (Abortion case) স্বামীর সম্মতি (Husband's permission) জরুরি নয়। এক মহিলার আবেদনে যুগান্তকারী রায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের (P&B HighCourt)
একজন মহিলার শরীরের ওপর তাঁর নিজস্ব অধিকার এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও মহিলার গর্ভপাতের ক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর সম্মতির কোনও প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে কেবল ওই মহিলার ইচ্ছা ও শারীরিক অবস্থাই একমাত্র বিবেচ্য।
ঘটনার প্রেক্ষাপট
পাঞ্জাবের এক ২১ বছর বয়সী তরুণীর আবেদনের ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছে আদালত। ওই তরুণী জানান, ২০২৫ সালের ২ মে তাঁর বিয়ে হলেও বর্তমানে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত এবং আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর ১৬ সপ্তাহের গর্ভাবস্থা বজায় রাখতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তাঁর স্বামী এই গর্ভপাতে সায় দেননি। এই কারণেই ওই মহিলা আদালতের দ্বারস্থ হন।
মেডিকেল বোর্ডের পর্যবেক্ষণ
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সুবীর সেহগালের বেঞ্চ 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ' (PGIMER)-কে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করার নির্দেশ দেন। গত ২৩ ডিসেম্বর জমা পড়া রিপোর্টে বোর্ড জানায়:
ভ্রূণটির বয়স ১৬ সপ্তাহ ১ দিন এবং এতে কোনও গঠনগত ত্রুটি নেই।
তরুণীটি গত ছয় মাস ধরে তীব্র বিষণ্ণতা (Depression) ও উৎকণ্ঠায় (Anxiety) ভুগছেন।
বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি গর্ভপাতের জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম এবং সম্মতি দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থাতেও রয়েছেন।
আদালতের ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ
মেডিকেল রিপোর্ট পর্যালোচনার পর বিচারপতি সুবীর সেহগাল বলেন, 'গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন (MTP Act, 1971)-এ স্বামীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতির কোনও প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়নি।'
আদালত পর্যবেক্ষণে আরও বলেন যে:
'একজন মহিলা নিজেই যথেষ্ট যে, তিনি গর্ভাবস্থা চালিয়ে যাবেন কি না। তাঁর ইচ্ছা এবং সম্মতিই এ ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'
রায়ের প্রভাব
আদালত জানিয়েছে, ভ্রূণের বয়স ২০ সপ্তাহের কম হওয়ায় আইনত গর্ভপাতে কোনও বাধা নেই। পিজিআইএমইআর বা অন্য কোনও অনুমোদিত হাসপাতাল থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত আরও বলেছেন যে, 'আবেদনকারী আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর বা অন্য কোনও অনুমোদিত হাসপাতাল থেকে গর্ভপাত করাতে পারবেন, এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে অবশ্যই এই প্রক্রিয়া চলাকালীন যথাযথ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'
অনুমতি দেওয়ার আগে আদালত জানিয়েছে, এ ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতি থাকা প্রয়োজন কি না, সেটি বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে আদালত মনে করছে, গর্ভপাত করানো হবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত একমাত্র সেই বিবাহিত মহিলাই। এ ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতিকে গুরুত্বহীন বলেই মনে করছে আদালত।
এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে মানবাধিকার ও নারী অধিকার কর্মীরা। আইনি মহলের মতে, এই রায় বিবাহিত নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।
