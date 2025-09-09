Chhattisgarh High Court: বিয়ের আগে থাকতেই স্ত্রী মানসিক অসুস্থ-- এই ধুয়ো তুলে আর ডিভোর্স পাওয়া যাবে না: হাইকোর্ট

Chhattisgarh High Court: বিয়ের আগে থাকতেই স্ত্রী মানসিক অসুস্থ-- এই ধুয়ো তুলে আর ডিভোর্স পাওয়া যাবে না: হাইকোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের আগে থেকেই স্ত্রীর মানসিক অসুস্থতা ছিল দাবি করে স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করল হাইকোর্ট।
বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর স্বামী জানতে পারেন যে তার স্ত্রীর মানসিক অসুস্থতা রয়েছে, যা সম্ভবত জন্ম থেকেই ছিল।
যখন এই বিষয়ে একটি সামাজিক বৈঠকে প্রশ্ন তোলা হয়, তখন স্ত্রীর বাবা স্বীকার করেন যে তার মেয়ের মানসিক অসুস্থতা আছে এবং তিনি এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন।
স্বামী অভিযোগ করেন যে, তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে, কারণ তাঁর স্ত্রী ও তাঁর পরিবার বিয়ের আগে এই বিষয়টি তার কাছে গোপন রেখেছিল। স্বামী আরও জানান যে, ২০০৮ সালে তাঁদের বিয়ের পর এবং দুই মেয়ের জন্মের পর প্রথম দিকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু এরপর তিনি স্ত্রীর মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করতে শুরু করেন, যেমন অকারণে চিৎকার করা, বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙা, খারাপ ভাষা ব্যবহার করা এবং বাচ্চাদের মারধর করা।
স্বামী আরও খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে তার স্ত্রী মনোরোগের ওষুধ খাচ্ছেন, যদিও তিনি প্রথমে সেগুলোকে মাল্টি-ভিটামিন বলে দাবি করেছিলেন। অবশেষে তিনি স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং জানা যায় যে তার সিজোফ্রেনিয়া রয়েছে, যা একটি গুরুতর মানসিক অসুস্থতা।
তাকে সাহায্য করার এবং সম্পর্ক ঠিক করার অসংখ্য চেষ্টা সত্ত্বেও, স্ত্রী অবশেষে ২০১৮ সালের অক্টোবরে এক মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং আর ফিরে আসেননি। এরপর তিনি হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ১২ অনুযায়ী প্রতারণার কারণে বিয়ে বাতিলের আবেদন করেন এবং বিকল্পভাবে, নিষ্ঠুরতার কারণে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন।
মামলাটি ফ্যামিলি কোর্টে সিভিল স্যুট নং ১৭/২০২২ হিসেবে নথিভুক্ত হয়। তবে, বারবার নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও স্ত্রী আদালতে উপস্থিত হননি, তাই ২০২২ সালের ৬ জুলাই তার অনুপস্থিতিতেই (একতরফাভাবে) শুনানি চলতে থাকে।
ফ্যামিলি কোর্ট স্বামীর আবেদন এবং তার পেশ করা প্রমাণ বিবেচনা করে ২০২৩ সালের ৪ জানুয়ারির আদেশে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেয়, কারণ স্বামী প্রমাণ করতে পারেননি যে স্ত্রী জন্ম থেকেই সিজোফ্রেনিয়াতে (মানসিক অসুস্থতা) ভুগছিলেন। এরপর তিনি ছত্তিশগড় হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্টও তার আপিল খারিজ করে দেয়।
স্বামী মানসিক অসুস্থতা প্রমাণের জন্য কোনো ক্লিনিক্যাল রেকর্ড দিতে পারেননি।
হাইকোর্ট আরও বলে যে, মানসিক অক্ষমতার কারণে বিয়ে বাতিলের জন্য করা মামলায় আবেদনকারীকে সুস্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে স্ত্রী এমন মানসিক রোগে ভুগছেন যা তাকে বিবাহ ও সন্তান ধারণের জন্য অযোগ্য করে তোলে।
হাইকোর্ট জানায়, 'কোনো চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য ছাড়া এবং উপযুক্ত সাক্ষীদের দ্বারা নিশ্চিত করা কোনো ক্লিনিক্যাল রোগ নির্ণয় ছাড়া এমন গুরুতর কারণ গ্রহণ করা যায় না।'
এই রায়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য মানসিক অসুস্থতার মিথ্যা দাবিগুলোকে কমাতে সাহায্য করবে এবং এর ফলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকবে। এই রায় প্রমাণ করে যে বিবাহবিচ্ছেদের মতো একটি গুরুতর সামাজিক বিষয়ে উচ্চমানের প্রমাণ প্রয়োজন।
