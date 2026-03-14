AndhraPradesh Crime: Viral VDO: 'তোমার ফাঁসটা ঠিক হচ্ছে না, কৃষ্ণা, ঠিক করে পরাও': স্ত্রীর আত্মহত্যার ‘লাইভ’ ভিডিয়ো অত্যাচারী স্বামীর, ভয়ংকর

AndhraPradesh Crime: Viral VDO: 'তোমার ফাঁসটা ঠিক হচ্ছে না, কৃষ্ণা, ঠিক করে পরাও': স্ত্রীর আত্মহত্যার ‘লাইভ’ ভিডিয়ো অত্যাচারী স্বামীর, ভয়ংকর
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধুনিক সভ্যতার চরম শিখরে দাঁড়িয়েও মানুষের বিবেক ও মানবিকতা যে কতটা নিচে নামতে পারে, তার এক ভয়াবহ ও পৈশাচিক নিদর্শন তৈরি হলো অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামপেট এলাকায়। স্ত্রী যখন চরম অভিমানে নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার পথ বেছে নিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বাঁচানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বরং পুরো ঘটনাটি মোবাইলে ভিডিয়ো রেকর্ড করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনার নৃশংসতা এখানেই শেষ নয়; ভিডিয়ো করার সময় স্ত্রীকে বিদ্রুপ করে ‘কৃষ্ণা ঠিক করে গলায় ফাঁস লাগাও’ পরামর্শ দিতেও শোনা গেছে সেই পাষণ্ড স্বামীকে। এই ঘটনাটি কেবল একটি অপরাধ নয়, বরং সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের এক দগদগে ক্ষত হিসেবে সামনে এসেছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি
স্থানীয় পুলিস ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম কৃষ্ণবেণী (৩০)। তিনি নওয়াপল্লী এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় ভারতীয় রেলওয়ের একজন লোকো পাইলট (ট্রেন চালক) শ্রীনিবাসুলুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বাইরে থেকে সংসারটি স্বাভাবিক মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তা ছিল অশান্তির দাবানলে দগ্ধ। স্থানীয়দের দাবি, শ্রীনিবাসুলুর অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস ছিল এবং তা নিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড ঝগড়া হতো।
কৃষ্ণবেণী গত ছয় মাস ধরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং একাধিকবার আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী শ্রীনিবাসুলু বিষয়টিকে কখনওই গুরুত্ব দেননি। বরং তিনি মনে করতেন, এগুলো কৃষ্ণবেণীর ভয় দেখানোর একটি কৌশল মাত্র। এই উদাসীনতাই শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় এই পরিবারটিকে।
সেই অভিশপ্ত মুহূর্ত ও পৈশাচিক উল্লাস
গত বৃহস্পতিবার ঘটনার দিন পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধে। কথা কাটাকাটি চরম পর্যায়ে পৌঁছালে কৃষ্ণবেণী রাগে ও অভিমানে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি ফ্যানের সঙ্গে শাড়ি বেঁধে আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। একজন স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিতে বিচলিত হওয়া এবং স্ত্রীকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করাই কাম্য ছিল। কিন্তু শ্রীনিবাসুলুর ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক তার উল্টো।
তিনি ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে বা দরজার আড়াল থেকে নিজের মোবাইল বের করে ভিডিয়ো রেকর্ডিং শুরু করেন। ভাইরাল হওয়া এবং পুলিশের হাতে আসা সেই ভিডিওতে দেখা যায়, শ্রীনিবাসুলু অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় এবং কিছুটা বিদ্রুপের সুরে স্ত্রীকে উস্কানি দিচ্ছেন। তিনি হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'কৃষ্ণা, ঠিক করে গলায় ফাঁস লাগাও।' তাঁর ধারণা ছিল, ভিডিও হচ্ছে দেখলে কৃষ্ণবেণী হয়তো ভয় পাবেন বা এটি কেবলই একটি নাটক। কিন্তু সেই মরণখেলা যে কত দ্রুত বাস্তবে রূপ নেবে, তা তিনি হয়তো কল্পনাও করেননি। কৃষ্ণবেণী যখন খাটের ওপর থেকে পা সরিয়ে দেন, তখন মুহূর্তের মধ্যে ফাঁসটি গলায় চেপে বসে এবং চোখের পলকে তিনি নিথর হয়ে যান।
বিলম্বিত অনুশোচনা ও শেষ রক্ষা না হওয়া
স্ত্রীকে চোখের সামনে ছটফট করতে দেখে এবং প্রাণহীন হয়ে যেতে দেখে শ্রীনিবাসুলুর সম্বিত ফেরে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তিনি আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করেন এবং প্রতিবেশীদের সাহায্য চান। তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঘরটি ভেতর থেকে মজবুত হুড়কো দিয়ে আটকানো থাকায় প্রতিবেশীরা শত চেষ্টা করেও দ্রুত দরজা ভাঙতে পারেননি। দীর্ঘ চেষ্টার পর দরজা ভেঙে কৃষ্ণবেণীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিসি পদক্ষেপ ও আইনি জটিলতা
ঘটনাটি শুক্রবার সকালে প্রকাশ্যে আসে যখন পুলিস শ্রীনিবাসুলুর মোবাইল ফোনটি জব্দ করে এবং সেখান থেকে সেই হাড়হিম করা ভিডিয়ো ফুটেজটি উদ্ধার করে। রাজামপেট গ্রামীণ থানার পুলিস জানিয়েছে, ভিডিয়োটি এই মামলার প্রধান প্রমাণ। শ্রীনিবাসুলুর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (যা পূর্বে ভারতীয় দণ্ডবিধি ছিল) সংশ্লিষ্ট ধারায় ‘Abetment of Suicide’ বা আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করেছে এবং মোবাইল ফোনটি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।
অনুরূপ একটি ঘটনা এর আগে কানপুরেও ঘটেছিল, যেখানে হনুমান প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী অম্বিকার আত্মহত্যার দৃশ্য একইভাবে ভিডিয়ো করেছিলেন। সেই ঘটনাতেও দেখা গিয়েছিল, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে বাঁচানোর পরিবর্তে ভিডিয়ো করতে করতে বলছিলেন, 'তুমি এরকমই, তুমি এটাই করো।' এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, পারিবারিক কলহ যখন বিকৃত মানসিকতায় রূপ নেয়, তখন নিকটতম মানুষটিও ঘাতক হয়ে উঠতে পারে।
সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও মানবাধিকার
এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মানবাধিকার কর্মীরা এই পৈশাচিক আচরণের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। একটি সাজানো সংসার কেন এভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল এবং একজন শিক্ষিত স্বামী কী ভাবে তাঁর জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে ভিডিও করতে পারেন, তা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সতর্কবার্তা
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতার অভাব মানুষকে এতটাই অনুভূতিহীন করে তোলে যে, সে চরম বিপদেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
