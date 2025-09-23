Woman Living witf Father in Law: কাজের দায়ে দুবাই গেলেন স্বামী, শ্বশুরের সঙ্গেই অন্য সম্পর্কে স্ত্রী! বললেন, ওকে ব্লকও করে দিয়েছি...

Woman Living witf Father in Law: কাজের দায়ে দুবাই গেলেন স্বামী, শ্বশুরের সঙ্গেই অন্য সম্পর্কে স্ত্রী! বললেন, ওকে ব্লকও করে দিয়েছি...
Woman Living witf Father in Law: সোশ্যাল মিডিয়ায় ৩১ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োয় ওই মহিলা নিজের গল্প শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে যখন খুব ছোট তখন তাঁর স্বামী দুবাই চলে যান
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামী রয়েছেন দুবাইয়ে। অনেকদিন ফেরেননি। আর ঘরে একলা স্ত্রী থাকতে শুরু করলেন শ্বশুরের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, নক্কারজনক সেই কথা বড়াই করে প্রচার করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিস্ফোরক সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়। সেই ভিডিয়ো দেখলে অবাক হবেন আপনিও।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ৩১ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োয় ওই মহিলা নিজের গল্প শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে যখন খুব ছোট তখন তাঁর স্বামী দুবাই চলে যান। তার পর থেকে আর ফেরেননি। তার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। দুবাই প্রবাসী স্বামী ফিরে আসেননি। তার পরেই ঠিক করেন সমাজ চুলোয় যাক, থাকবেন শ্বশুরের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সেই কথা বলবেন ফলাও করে।
महिला: मेरे पति किसी काम के सिलसिले में दुबई गए हैं
अब मैं गांव के बाहर शहर में अपने ससुर के साथ रहने लगी हूं. पति के सारे सोशल मीडिया एप्स ब्लॉक कर दिए हैं
अब इस महिला ने अपने ससुर को ही अपना पति बना लिया है.घोर कलयुग है pic.twitter.com/qA5nEyyFgs
— Kikki Singh (@singh_kikki) September 20, 2025
ওই ভিডিয়োয় ওই মহিলা বলছেন, শ্বশুরের সঙ্গে থাকি। কী হয়েছে তাতে? এখন আমরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে শরু করেছি। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। স্বামীকে ফোনে ব্লক করে দিয়েছি। স্বামীও আমাকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোওয়াটসঅ্যাপে ব্লক করে দিয়েছে। ভালোই হয়েছে। এখন আমি যা খুশি করতে পারব। ভিডিয়োর শেষে শ্বশুরের সঙ্গে খুনসুটি করতেও দেখা গিয়েছে মহিলাকে।
ওই ভিডিয়ো দেখে মহিলার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নেটপাড়া। কেউ লিখেছেন, ক্রিমন্যাল মহিলা। আইন এদের রক্ষাও করে। এই মহিলা যা করছেন তা অনেকে ফ্যাশন বলবেন। কিন্তু এটা কোনও পুরুষ করলে তা অপরাধ।
