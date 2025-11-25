English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Husband injected mercury: ঘুমের মধ্যেই 'বিষ' পারদের ইনজেকশন দেয় স্বামী! ৯ মাস ধরে তীব্র যন্ত্রণাভোগ শেষে... মৃত্যুর আগে হাড়হিম বয়ান স্ত্রীর...

Husband killed wife by injecting mercury: বিদ্যা নামে ওই মহিলার শরীরে পাওয়া যায় পারদের সন্দেহভাজন উপস্থিতি। ২৬ ফেব্রুয়ারির রাতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোতে যান। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙে সারা শরীরে তীব্র ব্যথা নিয়ে, যেন তাঁর ডান হাঁটুতে কিছুর ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 25, 2025, 07:38 PM IST
Husband injected mercury: ঘুমের মধ্যেই 'বিষ' পারদের ইনজেকশন দেয় স্বামী! ৯ মাস ধরে তীব্র যন্ত্রণাভোগ শেষে... মৃত্যুর আগে হাড়হিম বয়ান স্ত্রীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গার্হস্থ্য হিংসার ভয়ংকর উদাহরণ (Domestic Violence)! হাড়হিম করে দেওয়া ঘটনা। স্ত্রীকে পারদের ইনজেকশন (Husband injected wife mercury)! শরীরের ভিতর সেই পারদের বিষক্রিয়া। ৯ মাস ধরে সেই পারদের বিষক্রিয়ায় ভুগে মৃত্যু হল স্ত্রীর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে অট্টিবেলেবেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে (Bengaluru Shocking Incident)মৃতার নাম বিদ্যা। মৃত্যুর আগে পুলিসকে দেওয়া জবানবন্দিতে গোটা ঘটনাটি জানান তিনি। তাঁর বয়ানের উপর ভিত্তি করেই স্বামী-শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর (Husband killed wife injecting mercury)

Add Zee News as a Preferred Source

বিদ্যা নামে ওই মহিলার শরীরে পাওয়া যায় পারদের সন্দেহভাজন উপস্থিতি। বিদ্যা অভিযোগ করেন, ৯ মাস আগে তাঁর শরীরে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর স্বামী বাসবরাজ। তাঁকে পারদের ইনজেকশন দেন তাঁর স্বামী। তারপর থেকেই তাঁর শরীরের ভিতর শুরু হয় সেই পারদের বিষক্রিয়া। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর ঠিক আগে দেওয়া বয়ানে বিদ্যা জানান, স্বামী ও শ্বশুরের দ্বারা তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। স্বামী প্রায়ই তাকে “পাগল” বলে অপমান করতেন। বাড়ির ভেতর আটকে রাখতেন। আত্মীয়দের বাড়ি যেতে দিতেন না। নিয়মিত মানসিক নির্যাতন করতেন স্বামী। দম্পতির বছরের একটি সন্তান রয়েছে। সেই সন্তানকেও তাঁর কাছে আসতে দেওয়া হত না

বিদ্যা জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারির রাতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোতে যান কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর ঘুম ভাঙে সারা শরীরে তীব্র ব্যথা নিয়েযেন তা ডান হাঁটুতে কিছু ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, এমন অনুভূতি হচ্ছিলশারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হলে তিনিমার্চ অট্টিবেলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য যানসেখান থেকে তাকে অক্সফোর্ড হাসপাতালে রেফার করা হয়

রিপোর্টে পারদের বিষক্রিয়া নিশ্চিত

অক্সফোর্ড হাসপাতালে পরীক্ষায় তা দেহে পারদের সন্দেহভাজন উপস্থিতি ধরা পড়েচিকিৎসকরা তখন অস্ত্রোপচার করে নমুনা সংগ্রহ করেন সেই নমুনা পরীক্ষা রিপোর্টেই শরীরে পারদের বিষক্রিয়া বিষয়টি নিশ্চিত হয়এক মাসেরও বেশি সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বিদ্যাঅক্সফোর্ড থেকে তাকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়সেখানকার চিকিৎসকেরা জানিয়েছে, বিষ তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল শরীরের ভাইটাল অর্গানগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে 'বিষ' পারদবিশেষ করে কিডনি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলতাকে ডায়ালাইসিসে উপর রাখা লেও, অবস্থার কোনও উন্নতি হচ্ছিল না

মৃত্যুর ঠিক আগে বিদ্যা তাঁর জবানবন্দিতে পুলিসকে জানান, তা স্বামী বাসবরাজ এবং শ্বশুর মারিস্বামাচারি ইচ্ছাকৃতভাবে তা শরীরে পারদের ইনজেকশন দিয়েছিলন তাকে খুন করার উদ্দেশমাসের পর মাস চিকিৎসা চলার পর, শেষে ২৩ নভেম্বর পারদের বিষক্রিয়াজনিত জটিলতায় বিদ্যার মৃত্যু হয়

আরও পড়ুন, News Anchor mysterious death: বিয়ের বাকি ১০ দিন, 'রহস্যমৃত্যু' তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের! নিউজরুমেই মিলল দেহ, নোটে লেখা...

আরও পড়ুন, Cyclone Senyar: স্থলভাগ থেকে দূরে, এখনই 'সেনিয়ার'-এর দাপটে বিপর্যয় শুরু...বন্ধ স্কুল-কলেজ! টানা ৪ দিন চলবে দুর্যোগ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Husband injected mercuryBengaluru womandomestic violence
পরবর্তী
খবর

Ethiopia volcano Ashes in Kolkata: কলকাতার আকাশে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই! সতর্কতা জারি করল কলকাতা বিমানবন্দর...
.

পরবর্তী খবর

WATCH Wing Commander Namansh Syal Last Rites: একহাতে ধরা ৫ বছরের মেয়ের হাত, সেনা উর্দিতেই শহ...