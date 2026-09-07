/রক্তমাখা দাম্পত্য: রিয়া তালুকদারের মুন্ডু কেটে ফ্রিজে মুড়ে রেখে দিল রামানুজ, বীভৎস ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের গুয়াহাটিতে হাড়হিম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। এক ২৫ বছর বয়সী রিয়া তালুকদার গোস্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করে তাঁর কাটা মুণ্ডু পলিথিনে মুড়ে ফ্রিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অভিযোগ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। এই মর্মান্তিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গুয়াহাটির বশিষ্ঠপুরে (Basisthapur)একটি ফ্ল্যাটে। ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী পুলিসের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও উদ্ধার
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রের জানা গিয়েছে, প্রায় ছয় মাস আগে রিয়ার সঙ্গে অভিযুক্ত রামানুজনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাঁরা বশিষ্ঠপুরের ওই ফ্ল্যাটে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। রবিবার রাতে প্রতিবেশীরা ওই ফ্ল্যাট থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং পুলিসে খবর দেন।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিসের একটি দল। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল তরুণীর মুণ্ডহীন দেহ। তল্লাশি চালিয়ে ফ্রিজ খুলতেই দেখা যায় একটি কালো পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় রয়েছে নিহত রিয়ার কাটা মাথা। শুধু তাই নয়, নিহতের হাতের আঙুলগুলেও কেটে ফেলা হয়েছিল বলে পুলিস সূত্রে খবর।
পুলিসের তৎপরতা ও প্রাথমিক তদন্ত
গুয়াহাটি পুলিস কমিশনারেটের এডিজিপি (পূর্ব) অনুরাগ শর্মা জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত বর্বরোচিত। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, দেহ উদ্ধারের প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ অন্তত দু’দিন আগে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ফ্ল্যাটেই ছিল নাকি বাইরে পালিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী থানায় গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে।
পুলিস ফ্ল্যাট থেকে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে, যা এই নৃশংস কাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এরপর পুলিস রিয়ার নিথর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (GMCH) পাঠায়।
খুনের নেপথ্যে কারণ কী?
প্রাথমিকভাবে পুলিস অনুমান করছে, পারিবারিক বিবাদ বা দাম্পত্য কলহের জেরেই এই চরম পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। অভিযুক্তকে পুলিস হেফাজতে নিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ঠিক কী কারণে বিয়ের মাত্র ছয় মাসের মাথায় এত নির্মমভাবে স্ত্রীকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিল অভিযুক্ত, তা জানার চেষ্টা চলছে।
এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই গোটা গুয়াহাটি শহর জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
শ্রদ্ধাওয়ালকার কাণ্ডের স্মৃতি উসকে দেওয়া এই ঘটনায় স্তম্ভিত স্থানীয় বাসিন্দারা। অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ।
ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ বা অন্য কারও মদত ছিল কি না, তা জানতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে বিস্তারিত তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিস।
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