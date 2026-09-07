Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /রক্তমাখা দাম্পত্য: রিয়া তালুকদারের মুন্ডু কেটে ফ্রিজে মুড়ে রেখে দিল রামানুজ, বীভৎস ছবি

রক্তমাখা দাম্পত্য: রিয়া তালুকদারের মুন্ডু কেটে ফ্রিজে মুড়ে রেখে দিল রামানুজ, বীভৎস ছবি

Guwahati murder: পুলিস ফ্ল্যাট থেকে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে, যা এই নৃশংস কাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এরপর পুলিস রিয়ার নিথর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (GMCH) পাঠায়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:22 PM IST
রক্তমাখা দাম্পত্য: রিয়া তালুকদারের মুন্ডু কেটে ফ্রিজে মুড়ে রেখে দিল রামানুজ, বীভৎস ছবি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রক্তমাখা দাম্পত্য: রিয়া তালুকদারের মুন্ডু কেটে ফ্রিজে মুড়ে রেখে দিল রামানুজ, বীভৎস
2
3
4
5