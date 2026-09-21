/বেরোতে গিয়েই বিপদ! আচমকা চলল লিফট, দেওয়াল-লিফটের মাঝে আটকে ৯০ মিনিট ব্যক্তি; তারপর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হায়দরাবাদে ভয়াবহ লিফট দুর্ঘটনা। লিফট থেকে বেরোতে গিয়েই বিপদে পড়লেন ৪০ বছরের এক ব্যক্তি। আচমকা লিফট উপরের দিকে চলতে শুরু করায় লিফটের গ্রিল ও দেওয়ালের মাঝে আটকে যান তিনি। প্রায় ৯০ মিনিটের উদ্ধার অভিযানের পর তাঁকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় তাঁর পা ভেঙেছে। ঘটনাটি ঘটে হায়দরাবাদের একটি তিনতলা বাড়িতে। মুরলী নামে ওই ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে লিফটে করে দ্বিতীয় তলায় উঠেছিলেন। দ্বিতীয় তলায় পৌঁছনোর পর তিনি লিফট থেকে বেরোচ্ছিলেন। সেই সময়ই আচমকা লিফটটি উপরের দিকে অর্থাৎ তৃতীয় তলার দিকে উঠতে শুরু করে।
তখন মুরলীর একটি পা লিফটের ভিতরে ছিল এবং অন্য পা দ্বিতীয় তলার ল্যান্ডিংয়ে। লিফট উপরের দিকে উঠতে থাকায় তাঁর পা লিফটের গ্রিল এবং দেওয়ালের মাঝখানে চেপে যায়। ফলে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার মাঝামাঝি জায়গায় আটকে পড়েন। ঘটনাটি দেখে তাঁর স্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে সাহায্য চান। তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির অন্য বাসিন্দারাও দ্রুত সেখানে ছুটে আসেন। প্রথমে স্থানীয়রাই মুরলীকে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু লিফটের কাঠামোর মধ্যে এমনভাবে আটকে ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে তাঁকে নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়নি। এরপর জরুরি পরিষেবায় খবর দেওয়া হয়।
খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে দমকলকর্মীরাও উদ্ধার অভিযানে যোগ দেন। আটকে থাকা মুরলীকে বের করতে লিফটের কাঠামো কাটার প্রয়োজন হয়। এজন্য হাইড্রলিক কাটার ব্যবহার করেন উদ্ধারকারীরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার পর অবশেষে তাঁকে বের করে আনা সম্ভব হয়। প্রায় ৯০ মিনিটের চেষ্টার পর মুরলীকে লিফটের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাঁকে দ্রুত কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানান, দুর্ঘটনায় তাঁর পা ভেঙেছে। তবে উদ্ধারকারীদের দ্রুত তৎপরতায় তাঁকে জীবিত অবস্থায় বের করে আনা সম্ভব হয়েছে।
কী কারণে লিফটটি আচমকা উপরের দিকে চলতে শুরু করল, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। উপর থেকে কেউ লিফটের বোতাম চাপার পরই সেটি উপরের দিকে চলতে শুরু করেছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। তবে লিফটের এই আচরণের সঠিক কারণ সম্পর্কে তদন্ত বা প্রযুক্তিগত পরীক্ষার ফল এখনও জানা যায়নি। ঘটনাটি ফের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে লিফটের নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে লিফটের দরজা, সেন্সর, ব্রেকিং সিস্টেম এবং জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে কি না, তা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই নির্দিষ্ট দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতি ছিল কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)