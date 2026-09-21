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বেরোতে গিয়েই বিপদ! আচমকা চলল লিফট, দেওয়াল-লিফটের মাঝে আটকে ৯০ মিনিট ব্যক্তি; তারপর...

তিনতলা বাড়িতে লিফট দুর্ঘটনায় প্রায় ৯০ মিনিট আটকে থাকার পর উদ্ধার হলেন ৪০ বছরের মুরলী। দ্বিতীয় তলায় লিফট থেকে বেরোনোর সময় আচমকা সেটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। একটি পা লিফটের ভিতরে এবং অন্যটি মেঝেতে থাকায় লিফটের গ্রিল ও দেওয়ালের মাঝে তাঁর পা আটকে যায়। পরে হাইড্রলিক কাটার দিয়ে লিফটের কাঠামো কেটে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনায় তাঁর পা ভেঙেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 21, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:34 PM IST
বেরোতে গিয়েই বিপদ! আচমকা চলল লিফট, দেওয়াল-লিফটের মাঝে আটকে ৯০ মিনিট ব্যক্তি; তারপর...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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