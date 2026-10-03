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একসঙ্গে ঢুকলেন দু'জন, বেরোলেন একা! হোটেলের ঘরে তরুণী চিকিৎসকের দেহ, পরতে পরতে রহস্য

Hyderabad Crime: হোটেল থেকে উদ্ধার তরুণী চিকিত্‍সকের পচাগলা দেহ। জানা গিয়েছে, এক ছেলে বন্ধুর ডাকে সোনার চেন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে তিনি গত বুধবার ওই হোটেলে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার থেকে অভিযুক্ত যুবক বেপাত্তা হয়ে যাওয়ায় শ্রীজনার পরিবার খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 03, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 12:09 PM IST
একসঙ্গে ঢুকলেন দু'জন, বেরোলেন একা! হোটেলের ঘরে তরুণী চিকিৎসকের দেহ, পরতে পরতে রহস্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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