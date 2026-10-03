একসঙ্গে ঢুকলেন দু'জন, বেরোলেন একা! হোটেলের ঘরে তরুণী চিকিৎসকের দেহ, পরতে পরতে রহস্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তরুণী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু। গত শুক্রবার হোটেল থেকে উদ্ধার পচাগলা দেহ। নিহত তরুণীর নাম কোমতি শ্রীজনা। ২৭ বছরের কোমতি তেলঙ্গানার সঙ্গারেড্ডি জেলার বাসিন্দা। তিনি হনমকোন্ডা জেলার একটি মেডিক্যাল কলেজে পেডিয়াট্রিক্সের পিজি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। পরিবার জানিয়েছে, তারা কোমতির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। যার জেরে পরিবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। এরপর পুলিস মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ট্র্যাক করে ওই হোটেলের সন্ধান পায় এবং বিছানায় তাঁর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে। প্রাথমিক অনুমান ও পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পেরেছে, গত বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) শ্রীজনা হায়দরাবাদে এসেছিলেন। একটি সোনার চেন ফেরত দেওয়া-নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে তাঁর এক ছেলে বন্ধু তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সেই দিনই তিনি মিয়াপুরের ওই হোটেলে ওঠেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ওই বন্ধুও। পুলিস সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) অভিযুক্ত যুবক একাই হোটেল থেকে চেক-আউট করে বেরিয়ে যান। তারপর থেকেই তাঁর মোবাইল বন্ধ এবং তিনি বেপাত্তা।
এদিকে মেয়ের মৃত্যুর খবরে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। শ্রীজনার বাবা কে. ভূমাইয়ার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস একটি খুনের মামলা রুজু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে তরুণীর শরীরে বাইরে থেকে কোনও গুরুতর আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
পুলিস আরও জানিয়েছে, মেহবুবনগর জেলায় এমবিবিএস পড়ার সময় থেকেই শ্রীজনার সঙ্গে ওই যুবকের পরিচয় ছিল। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও টাইমলাইন জানতে হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক প্রমাণ খতিয়ে দেখছে।
উল্লেখ্য, রাজস্থানের নার্সিং ছাত্রীকে কুপিয়ে খুন করে তাঁর প্রেমিক। গত ২৪ সেপ্টেম্বর হাইওয়ের পাশ থেকে উদ্ধার হয় নিশা কাতারা নামে ওই তরুণীর পচাগলা দেহ। উদ্ধারের ১৫ দিন আগেই নিশাকে খুন করে প্রেমিক পুনমচাঁদ। পুলিস সূত্রে খবর, কান্তিলাল নামের এক ব্যক্তি ডুঙ্গারপুর থেকে যাওয়ার পথে হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতেই প্রচণ্ড দুর্গন্ধ পান। সেখানে এক মহিলার বিকৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভার্দা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।
পুলিস প্রেমিক পুনমচাঁদ আটক করে। লাগাতার জেরার মুখে সে ভেঙে পড়ে এবং অপরাধ স্বীকার করে। পুলিস জানায়, অভিযুক্ত জানিয়েছে যে নিশা সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার এবং কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনকি পুলিসের কাছে অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। সেই আক্রোশেই পুনমচাঁদ নিশাকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে ছুরি দিয়ে তাঁর বুক ও পেটে এলোপাথাড়ি কোপ মারে।
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