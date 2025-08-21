Hyderabad Shocker: পর পর শুয়ে বাবা-মা-মেয়ে-জামাই-নাতনি! প্রাণহী*ন! একই পরিবারের ৫ জনের 'রহস্যমৃ*ত্যু'...

Hyderabad Shocker: পর পর শুয়ে বাবা-মা-মেয়ে-জামাই-নাতনি! প্রাণহী*ন! একই পরিবারের ৫ জনের 'রহস্যমৃ*ত্যু'...
5 members family found dead: কীভাবে ওই ৫ জনের মৃত্যু হল? খুন নাকি আত্মহত্যা? কে খুন করল? অথবা কেন আত্মঘাতী হলেন পরিবারের সবাই মিলে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পর পর শুয়ে নিথর পাঁচজন! কোনও সাড়া নেই। প্রাণহীন ৫ জন...স্বামী, স্ত্রী, মেয়ে, জামাই আর নাতনি... উদ্ধার হল একই পরিবারের ৫ জনের মৃতদেহ (5 Members of Family Found Dead)। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে (Hyderabad Shocker)। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদের মাহবুবপেট এলাকার মাখথায় এক বাড়িতেই থাকতেন ৫ জন। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতেই ৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিস দেহগুলি উদ্ধারের কথা জানিয়েছে। ইতিমধ্য়েই এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত নেমেছে পুলিস। কীভাবে ওই ৫ জনের মৃত্যু হল? খুন নাকি আত্মহত্যা? কে খুন করে থাকতে পারে? আর আত্মহত্যার ঘটনা হয়ে থাকলে, কেন আত্মঘাতী হলেন পরিবারের সবাই মিলে? উত্তর হাতড়াচ্ছে পুলিস। সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে মিয়াপুর থানার পুলিস।
প্রসঙ্গত, গতকাল দিল্লির ময়দানগড়ি এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার একই পরিবারের ৩ জনের মৃতদেহ। স্বামী, স্ত্রী ও বড় ছেলের দেহ উদ্ধার হয়। প্রতিবেশীরা ওই বাড়ি থেকে কটূ গন্ধ পেয়ে পুলিসকে খবর দেন। তখনই পুলিস এসে দরজা খুলে দেখে, ঘরে পড়ে রয়েছে ৩ টি মৃতদেহ। এই ঘটনায় সন্দেহের তিন ছোট ছেলের দিকে। কারণ, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে পাড়ার একজনকে সে বলেছে যে সে তার পরিবারের লোকজনকে খুন করেছে। সে আর এই পাড়ায় থাকবে না। পুলিস এখন ছোট ছেলেকে খুঁজছে।
