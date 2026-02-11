English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Siblings Death: মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত, হোটেলের বন্ধ ঘরে পড়ে এলোমেলো ভাই-বোনের দেহ! পাশেই ৬ লাখ টাকা...

Siblings Death: মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত, হোটেলের বন্ধ ঘরে পড়ে এলোমেলো ভাই-বোনের দেহ! পাশেই ৬ লাখ টাকা...

Hyderabad Siblings Suicide in Varanasi: হায়দরাবাদের ভাই বোনের রহস্যমৃত্যু বেনারসের হোটেলে। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা গত দুদিন ধরে ঘর থেকে প্রায় বের হননি। মঙ্গলবার তাদের হোটেল ছাড়ার কথা থাকলেও বারবার ফোন করে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্দেহ হওয়ায় হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিসে খবর দেয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 11, 2026, 12:04 PM IST
Siblings Death: মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত, হোটেলের বন্ধ ঘরে পড়ে এলোমেলো ভাই-বোনের দেহ! পাশেই ৬ লাখ টাকা...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের বেনারসের একটি হোটেলে এক ভাই ও বোনের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার হোটেলের বন্ধ ঘর থেকে দুইজনের দেহ উদ্ধার করে পুলিস। মৃতরা হায়দরাবাদের বাসিন্দা ৪৬ বছর বয়সী গণেশ গৌড় এবং ৩৮ বছর বয়সী ধনলক্ষ্মী। পুলিস জানিয়েছে, দুই মৃতদেহের মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল এবং ঘরের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল প্রচুর ওষুধের খালি প্যাকেট।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে খবর, গত তিন দিন আগে বেনারসের একটি হোটেলে উঠেছিলেন ওই ভাই-বোন। হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা গত দুদিন ধরে ঘর থেকে প্রায় বের হননি। মঙ্গলবার তাদের হোটেল ছাড়ার কথা থাকলেও বারবার ফোন করে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্দেহ হওয়ায় হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিসে খবর দেয়। পুলিস এসে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখে, দুজনেই মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।

আরও পড়ুন:UP Shocker: দুধে বিষ নয়, ময়নাতদন্তে হাড়হিম সত্যি! তিন সন্তানকে মেরে নিজেরাও...

তল্লাশির সময় পুলিস ওই ঘর থেকে তাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট এবং একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করে। এছাড়াও তাদের ব্যাগ থেকে ৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা নগদ পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস ধারণা করছে, বিষক্রিয়ার কারণেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। তবে ঘরের ভেতর কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

ডেপুটি কমিশনার গৌরব বনসল জানান, 'প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। ঘরে জোর করে ঢোকার কোনো চিহ্ন মেলেনি। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।' বর্তমানে পুলিস হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং হায়দরাবাদে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে।

আরও পড়ুন:TMC Leader Death: ট্রাকের নীচে পিষ্ট হয়ে ছিন্নভিন্ন তৃণমূল নেতা! কয়েক কিমি টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে গেল বাইক, মেয়েকে নিয়ে ফেরা আর হল না...

উল্লেখ্য, চলতি মাসেই উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে তিন নাবালিকা বোন একসঙ্গে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যা গোটা দেশে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, কোরিয়ান গেমের তীব্র আসক্তির জেরে এই চরম পদক্ষেপ নেয় তারা। ফ্ল্যাটের নয়তলা থেকে তারা ঝাঁপ দেয়। নাবালিকাদের ঘর থেকে পুলিস আট পাতার সুইসাইড নোটও উদ্ধার করে। সেখানে একটি বড় কান্নার ইমোজি দিয়ে লেখা, 'সরি পাপা, আমরা কোরিয়া ছেড়ে যেতে পারি না। কোরিয়া আমাদের জীবন। তুমি আমাদের এই গেম ছাড়াতে পারবে না। আমরা আমাদের জীবন শেষ করে দিচ্ছি। ' ডায়েরিতে তারা আরও লিখেছে, 'এই ডায়েরিতে যা লেখা আছে সব সত্যি। আমাদের ৫০টি টাস্ক দেওয়া হয়েছিল, গতকাল ছিল শেষ টাস্ক। আমাদের কোনও ধারণা ছিল না।'

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Hyderabad siblings deathVaranasi hotel suicide6.61 lakh recoveredpoisoning suspectedlocked hotel room
পরবর্তী
খবর

UP Shocker: দুধে বিষ নয়, ময়নাতদন্তে হাড়হিম সত্যি! তিন সন্তানকে মেরে নিজেরাও...
.

পরবর্তী খবর

T20 World Cup 2026: ক্যাপ্টেনেরই কাঁধের হাড় সরে গেল! গোটা বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন নক্ষত্...