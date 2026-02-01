Hyderabad: ওয়েল সেটলড, তবু 'জীবনকে সাজাতে পারলাম না' লিখে দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে ট্রেনের সামনে মেধাবী টেকি বিজয়া...

Hyderabad: ওয়েল সেটলড, তবু 'জীবনকে সাজাতে পারলাম না' লিখে দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে ট্রেনের সামনে মেধাবী টেকি বিজয়া...
Hyderabad Shocker: কোনও আর্থিক সমস্যা নেই। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আচমকাই দুই সন্তানকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে দিলেন। শেষ চিঠিতে লিখে রেখে গেলেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘুটঘুটে অন্ধকার রেললাইন। ট্রেন চালকের চোখে পড়ল, লাইনে পড়ে তিনজনের ছিন্নবিচ্ছন্ন দেহ। জানা যায়, চলন্ত ট্রেনের সামনে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মা। তা দেখে রেলপুলিসকে জানানো হয় এবং দ্রুত তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাটি ঘটে, শনিবার রাত ১২.৪০ নাগাদ।
পুলিস সূত্রে জানা যায়, মৃতরা হলেন ৩৮ বছরের পি বিজয়া তাঁর দুই ছেলেমেয়ে- ১৮ বছরের চেতন রেড্ডি এংব ১৭ বছরের বিশাল রেড্ডি। তাঁরা হায়দরাবাদের হরিতাহারাম কলোনি, বোদুপ্পাল এলাকায়, তেলেঙ্গানার মেডচাল-মালকাজগিরি জেলার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিস আরও জানিয়েছে, মৃতদের কাছ কোনও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি।
পুলিস চেরলাপল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে বিজয়ার পার্ক করা গাড়ি উদ্ধার করে। এবং সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা যে, ওই নোট বিজয়ারই লেখা। নোটে লেখা, বিজয়া তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,'আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার জীবনকে গোছাতে পারলাম না। আমি সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারব না, তাই ওদেরও সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এই সিদ্ধান্তের জন্য কেউ দায়ী নয়।'
পুলিস আরও জানিয়েছে, বিজয়া হাই-টেক সিটির কাছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। তিনি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সন্তানরা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বিজয়ার স্বামী সুরেন্দ্র রেডি, যিনি দুবাই-এর একটি কোম্পানিতে কাজ করেন, তিনি এই খবর শুনে দ্রুত হায়দরাবাদে ফিরে আসেন।
জেনারেল রেলওয়ে পুলিস (GRP) BNSS ধারা ১৯৪ (সন্দেহজনক মৃত্যু) অনুযায়ী একটি মামলা রুজু করেছে। মৃতদেহগুলি গান্ধী হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, 'পরিবারটির কোনও আর্থিক সমস্যা ছিল না। আমাদের সন্দেহ, ব্যক্তিগত কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা পরিবার সদস্যদের বক্তব্য গ্রহণ করছি।'
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
