English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Hyderabad: ওয়েল সেটলড, তবু জীবনকে সাজাতে পারলাম না লিখে দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে ট্রেনের সামনে মেধাবী টেকি বিজয়া...

Hyderabad: ওয়েল সেটলড, তবু 'জীবনকে সাজাতে পারলাম না' লিখে দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে ট্রেনের সামনে মেধাবী টেকি বিজয়া...

Hyderabad Shocker: কোনও আর্থিক সমস্যা নেই। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আচমকাই দুই সন্তানকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে দিলেন। শেষ চিঠিতে লিখে রেখে গেলেন...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 1, 2026, 04:19 PM IST
Hyderabad: ওয়েল সেটলড, তবু 'জীবনকে সাজাতে পারলাম না' লিখে দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে ট্রেনের সামনে মেধাবী টেকি বিজয়া...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘুটঘুটে অন্ধকার রেললাইন। ট্রেন চালকের চোখে পড়ল, লাইনে পড়ে তিনজনের ছিন্নবিচ্ছন্ন দেহ। জানা যায়, চলন্ত ট্রেনের সামনে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মা। তা দেখে রেলপুলিসকে জানানো হয় এবং দ্রুত তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাটি ঘটে, শনিবার রাত ১২.৪০ নাগাদ।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে জানা যায়, মৃতরা হলেন ৩৮ বছরের পি বিজয়া তাঁর দুই ছেলেমেয়ে- ১৮ বছরের চেতন রেড্ডি এংব ১৭ বছরের বিশাল রেড্ডি। তাঁরা হায়দরাবাদের হরিতাহারাম কলোনি, বোদুপ্পাল এলাকায়, তেলেঙ্গানার মেডচাল-মালকাজগিরি জেলার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিস আরও জানিয়েছে, মৃতদের কাছ কোনও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি। 

আরও পড়ুন:Union Budget 2026: বাজেটে বাংলার কপালে কিছু কি জুটল? তর্ক-বিতর্কে না ভুলে দেখে নিন সঠিক তালিকা...

পুলিস চেরলাপল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে বিজয়ার পার্ক করা গাড়ি উদ্ধার করে। এবং সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা যে, ওই নোট বিজয়ারই লেখা। নোটে লেখা, বিজয়া তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,'আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার জীবনকে গোছাতে পারলাম না। আমি সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারব না, তাই ওদেরও সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এই সিদ্ধান্তের জন্য কেউ দায়ী নয়।' 

পুলিস আরও জানিয়েছে, বিজয়া হাই-টেক সিটির কাছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। তিনি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সন্তানরা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বিজয়ার স্বামী সুরেন্দ্র রেডি, যিনি দুবাই-এর একটি কোম্পানিতে কাজ করেন, তিনি এই খবর শুনে দ্রুত হায়দরাবাদে ফিরে আসেন।

আরও পড়ুন:Union Budget 2026: ছকভাঙা নির্মলা! ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন পথে বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রীর...

জেনারেল রেলওয়ে পুলিস (GRP) BNSS ধারা ১৯৪ (সন্দেহজনক মৃত্যু) অনুযায়ী একটি মামলা রুজু করেছে। মৃতদেহগুলি গান্ধী হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, 'পরিবারটির কোনও আর্থিক সমস্যা ছিল না। আমাদের সন্দেহ, ব্যক্তিগত কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা পরিবার সদস্যদের বক্তব্য গ্রহণ করছি।'

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Hyderabad techieTechie deathMental healthdepression 2 teenage children die
পরবর্তী
খবর

Budget 2026 in 10 Points: মোট ৭ হাইস্পিড রেল করিডোর; সামরিক খাতে বিশাল বরাদ্দ, ১০ পয়েন্টে দেখে নিন নির্মলার বাজেট
.

পরবর্তী খবর

Barrackpore Biriyani Shop owner Anirban das arrested: বারাকপুরের বিখ্যাত বিরিয়ানির হাঁড়িতে...