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Techie Death: কোলে ছয় মাসের শিশু! আবাসনের ছ'তলা থেকে মরণঝাঁপ মেধাবী টেকি ঈশার, কেন?

Hyderabad: পুলিস জানায়, ঈশা গত কয়েক মাস ধরে তীব্র অনিদ্রা ও ঘুমের সমস্যায় ভুগছিলেন। এই কারণে তিনি প্রচণ্ড মানসিক অবসাদে ছিলেন বলে পুলিস ধারণা করছে। ঘটনার আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 14, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:17 PM IST
Techie Death: কোলে ছয় মাসের শিশু! আবাসনের ছ'তলা থেকে মরণঝাঁপ মেধাবী টেকি ঈশার, কেন?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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