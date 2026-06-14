Techie Death: কোলে ছয় মাসের শিশু! আবাসনের ছ'তলা থেকে মরণঝাঁপ মেধাবী টেকি ঈশার, কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোলে ছয় মাসের একরত্তি। আচমকাই ছ'তলা থেকে ঝাঁপ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের। তবে অলৌকিকভাবে অত ওপর থেকে পড়ার সময় মায়ের কোল থেকে ছিটকে যায় শিশুটি। সৌভাগ্যবশত শিশুটি প্রাণে বেঁচে যায়। গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে হায়দরাবাদের মিয়াপুরের ময়ূরী নগরের 'লক্ষ্মী প্রেস্টিজ অ্যাপার্টমেন্টস'-এ।
পুলিস জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম ঈশা সাহু (৩৭)। তিনি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। জানা গিয়েছে, গত শনিবার সকালে ঈশা তাঁর ছয় মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে আবাসিক ভবনের ওপর থেকে নীচে ঝাঁপ দেন। কিন্তু ওপর থেকে নিচে পড়ার মুহূর্তেই শিশুটি মায়ের হাত থেকে ফসকে আলাদা হয়ে যায়। আর তাতেই ঘটে অলৌকিক ঘটনা; বহুতল থেকে পড়েও সামান্য চোট পেয়ে বেঁচে যায় শিশুটি।
আবাসনের বাসিন্দা ও জরুরি উদ্ধারকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ঈশা। অন্যদিকে, শিশুটিকে দ্রুত উদ্ধার করে কেপিএইচবি-র (KPHB) লোটাস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শিশুটি বর্তমানে সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত।
প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস জানতে পেরেছে, ঈশা গত কয়েক মাস ধরে তীব্র অনিদ্রা (Insomnia) ও ঘুম সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন। তদন্তকারীদের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ায় তিনি হয়তো চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন, যা তাঁকে এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে থাকতে পারে। তবে ঘটনার আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয় এবং তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মিয়াপুর থানার পুলিস ইতোমধ্যেই একটি মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঈশার পরিবারের সদস্য এবং এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পুলিস প্রশাসনের আবেদন ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ঘটনা নিয়ে কোনও রকম অনুমান বা যাচাই না করা তথ্য না ছড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
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