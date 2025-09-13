English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Woman Hit With Cooker Throat Slit: প্রেশার কুকারের বাড়ি মেরে মহিলাকে নৃশংস খুন করে চুরির রহস্যফাঁস! CCTV-তে ধরা পড়ল কালপ্রিট কারা?

এক মহিলাকে প্রথমে বেঁধে প্রেসার কুকার দিয়ে বেধড়ক মারা হয়, তারপর ছুরি ও কাঁচি দিয়ে গলা কেটে খুন করা হয়। অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি খুনের পর ওই মহিলার বাড়ি লুঠ করে, এমনকি স্নানও করে যায়। পরে রক্তমাখা পোশাক ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 13, 2025, 02:47 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদের কুকটপল্লী এলাকার সোয়ান লেক অ্যাপার্টমেন্টে রেণু আগরওয়াল নামে ৫০ বছর বয়সী এক মহিলা নৃশংসভাবে খুন হন। অভিযুক্তরা, যারা ঝাড়খণ্ড থেকে আসা তার বাড়ির পরিচারক, তারা তাকে খুন করার আগে তার হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল বলে জানা যায়। এই পরিচারকদের মধ্যে একজন গত নয় বছর ধরে এই পরিবারের সঙ্গে কাজ করছিল। মাত্র দশ দিন আগে, সে তার এক আত্মীয়কে ওই বাড়িতে এনেছিল এবং তারা দুজনেই সন্দেহের তালিকায় রয়েছে।

অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের সিসিটিভি ফুটেজে অভিযুক্তদের বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। পুলিস ইতিমধ্যেই প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে, তবে অভিযুক্তরা এখনও পলাতক। তাদের গ্রেফতারের চেষ্টায় সবদিক থেকে তদন্ত চালানো হচ্ছে। কুকাটপল্লীর সহকারী পুলিস কমিশনার রবিশরণ রেড্ডি বলেন, “ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা দেখি, রেণু আগরওয়াল রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর মাথায় প্রেসার কুকার দিয়ে একাধিকবার আঘাত করা হয়েছে। কাঁচি ও ছুরি দিয়ে আঘাতের চিহ্নও রয়েছে, আর তাঁর হাত-পা বাঁধা ছিল।”

রেড্ডি আরও জানান, তদন্তে সামনে এসেছে অভিযুক্তদের একজন গত নয় মাস ধরে ওই এলাকার গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছিল। “সেই ব্যক্তিই কলকাতার একটি এজেন্সির মাধ্যমে আরেকজনকে ভুক্তভোগীর বাড়িতে পাঠিয়েছিল। আমরা অভিযুক্তদের ধরতে পাঁচটি দল গঠন করেছি। তদন্ত চলছে।'' পুলিস জানিয়েছে যে ঘটনার সময় রেণু আগরওয়ালের স্বামী, যিনি একজন ইস্পাত ব্যবসায়ী, এবং তার ছেলে দোকানে ছিলেন।

এদিকে, কুকাটপল্লীর বিএআরএস বিধায়ক মাধবরাম কৃষ্ণা রাও ঘটনাটি নিয়ে পুলিসের সমালোচনা করে অপরাধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। তিনি বলেন, পরিবারের ধারণা অভিযুক্তরা প্রায় দশ দিন ধরে এই ঘটনার পরিকল্পনা করছিল। তিনি জানান, “দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে সন্দেহ। তারা মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করেছে, এমনকি গোসল করে ফ্রেশ হয়েও তারপর পালিয়েছে।” হত্যার নৃশংসতাকে তিনি চমকপ্রদ বলে অভিহিত করেন।

বিধায়ক আরও উল্লেখ করেন যে অপরাধস্থলের কাছেই একাধিক পুলিস অফিস রয়েছে। তিনি বলেন, “এসি পি অফিস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে। সম্প্রতি যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল সেটিও এসি পি অফিস থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যেই। কুকাটপল্লী থানার অর্ধ কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে একটি ডাকাতির ঘটনাও ঘটেছে। কেন এমন হচ্ছে? পুলিশ কর্মকর্তাদের এর জবাব দিতে হবে।”

রাও পরিস্থিতিকে আইনশৃঙ্খলার ভাঙন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “আজকের দিনে পুলিশের ভয় নেই। হায়দরাবাদে প্রকাশ্যেই অপরাধ হচ্ছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, পরিস্থিতির ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।”

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

