Hyderabad Shocker: এই নৃশংস খুন কেবল হায়দরাবাদকেই নয়, গোটা দেশকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা বহুতলে এমন অপরাধ ঘটায় আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। রেণু দেবীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে অভিযুক্তদের খোঁজে তৎপর পুলিস, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 11, 2025, 06:32 PM IST
Woman Hit With Cooker Throat Slit: চোরের দল মাথায় কুকারের বাড়ি মেরে কাটে গলার নলি! চুরি করে 'শাওয়ার' নিয়ে পালায় জামা বদলে... ভয়ংকর!
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদে (Hyderabad) নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটল। পুলিস জানিয়েছে, এক মহিলাকে প্রথমে বেঁধে প্রেসার কুকার দিয়ে বেধড়ক মারা হয়, তারপর ছুরি ও কাঁচি দিয়ে গলা কেটে খুন করা হয়। অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি খুনের পর ওই মহিলার বাড়ি লুঠ করে, এমনকি স্নানও করে যায়। পরে রক্তমাখা পোশাক ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে সাইবারাবাদের স্বান লেক অ্যাপার্টমেন্টে, একটি সুরক্ষিত ‘গেটেড কমিউনিটি’-র মধ্যে। ফলে প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।

কে, কোথায়, কখন-

রেণু আগরওয়াল (৫০), স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে ওই অ্যাপার্টমেন্টের ১৩ তলায় থাকতেন। পরিবারের মূল ব্যবসা ছিল ইস্পাতের। বুধবার সকালে প্রায় ১০টা নাগাদ রেণু দেবীর স্বামী ও ২৬ বছরের ছেলে কাজে বেরিয়ে যান। কিন্তু বিকেল ৫টার পর থেকে রেণু দেবীর ফোনে সাড়া না মেলায় সন্দেহ জাগে। স্বামী মি. আগরওয়াল বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর ভয়ংকর পরিণতির খবর পান।

কীভাবে ধরা পড়ল খুন?

বুধবার সন্ধেয় যখন রেণু আগরওয়ালের ফোনে কোনও উত্তর মেলেনি, তাঁর স্বামী দরজায় কড়া নাড়েন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকায় এক প্লাম্বারের সাহায্যে বারান্দা দিয়ে দরজা খোলা হয়। ভেতরে ঢুকেই দেখা যায় রেণু দেবীর দেহ মাটিতে পড়ে আছে, হাত-পা বাঁধা, গলা কাটা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিসি তদন্তে উঠে আসা তথ্য-

পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তরা প্রথমে রেণুর হাত-পা বেঁধে প্রেসার কুকার দিয়ে আঘাত করে। এরপর ছুরি ও কাঁচি দিয়ে গলা কেটে খুন করা হয়। খুনের পর তাঁরা ঘর থেকে ৪০ গ্রাম সোনা ও প্রায় ১ লক্ষ টাকা নগদ লুঠ করে। এখানেই শেষ নয়—অভিযুক্তরা ওই ফ্ল্যাটেই স্নান করে, জামা বদলায় এবং রক্তমাখা কাপড় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

মুখ্য সন্দেহভাজন কারা?

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, দুজন গৃহকর্মীই এই খুনে জড়িত। একজন রেণু দেবীর বাড়িতে কাজ করতেন, অপরজন প্রতিবেশীর বাড়ির। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিকেল ৫টা ২ মিনিটে তারা ১৩ তলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পুলিসের অনুমান, এই দুজনই খুনের মূল অভিযুক্ত এবং তারা ঝাড়খণ্ডের রাঁচির দিকে পালাচ্ছে।

অভিযুক্তদের পরিচয়-

হর্ষা – ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। কলকাতার একটি ম্যানপাওয়ার এজেন্সির মাধ্যমে মাত্র ১০ দিন আগে আগরওয়াল পরিবারে চাকরি নিয়েছিলেন। রোশন – পাশের ১৪ তলার বাসিন্দার বাড়িতে কাজ করতেন। খুনের পর তিনি সেই বাড়ির মালিকের টু-হুইলার নিয়েই পালান। কুকাটপল্লী থানায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ, ফরেন্সিক প্রমাণ এবং সাক্ষীদের বয়ান সংগ্রহ করছে।

