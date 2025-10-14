Mother Kills Twins: খুনি 'বিষাদ'! একরত্তি যমজ সন্তানকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন, তারপর মা নিজেই ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে...

Mother Kills Twins: খুনি 'বিষাদ'! একরত্তি যমজ সন্তানকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন, তারপর মা নিজেই ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে...
Hyderabad Suicide News: দুই যমজ সন্তান জন্মগত অসুস্থ। একজন ঠিক করে কথা বলতে পারেনা, অন্যজন ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ে। যার জেরে বাবা-মায়ের মধ্যে প্রায়শই ঝামেলা লেগে থাকত। সোমবার রাতে ঝামেলার পর দুই বছরের যমজ সন্তানকে খুন করে আত্মহত্যা করেন মা।
সচিদানন্দ শর্মা: দু'বছরের যমজ সন্তানকে খুন করে ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে ঝাঁপ মায়ের। হাড়হিম ঘটনাটি হায়দরাবাদের। সোমবার গভীর রাতে সাইবারাবাদ কমিশনারেটের বালানগর থানার সীমানার অধীনে পদ্মনগরে এই ঘটনাটি ঘটে।
নিহত মহিলার নাম ২৭ বছরের সাই লক্ষ্মী। তিনি তাঁর দু বছরের যমজ সন্তানকে গলা টিপে খুন করেন। তারপর নিজে ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্থানীয়রা পুলিসে খবর দেয়। তারা পৌঁছে মৃতদেহগুলি সেকেন্দ্রাবাদের সরকারি গান্ধী হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মী অন্ধ্রপ্রদেশের এলুরু জেলার নুজভিদের বাসিন্দা। তাঁর দুই যমজ সন্তান- এক ছেলে এবং এক মেয়ে- চেতন কার্তিকেয় ও লাস্যতা ভল্লী। কিন্তু তারা দুজনেই জন্মগত অসুস্থ। সেই কারণে সাই লক্ষ্মী হতাশায় ভুগছিলেন। এমনকী ছেলেমেয়ের অসুস্থতার কারণে তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রায়শই ঝামেলা লেগে থাকত।
জন্মগত অসুস্থ দুই একরত্তি:
তদন্তে পুলিস জানিয়েছেন, সাই লক্ষ্মীর ছেলের কথা বলায় সমস্যা ছিল। হাসপাতালে স্পিচ থেরাপি চলছিল। এবং তাঁর মেয়ে ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ত।
ঘটনার আগে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া:
ঘটনার দিন অর্থাত্ সোমবার রাতেও লক্ষ্মী এবং তাঁর স্বামী অনিলের মধ্যে বচসা বাঁধে। যার জেরে অনিল রেগেমেগে জিদিমেতলায় তার আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান। তারপরই লক্ষ্মী তাঁর যমজ সন্তানকে বালিশ দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তারপর নিজে আত্মহত্যা করেন। পুলিস ইতোমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনিলকে আটক করেছে। বলানগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, কিছুমাস আগে হায়দরাবাদের এইরকমই বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। অগাস্ট মাসে, এক মহিলা তাঁর দুই ছেলেকে জলাধারে ধাক্কা দিয়ে নিজেও আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুই শিশু ডুবে মারা গেলেও, এক পথচারী মহিলাকে উদ্ধার করেন। মৃত বড় সন্তানের বয়স তিন বছর এবং ছোটটির বয়স মাত্র আট মাস।
পুলিস জানিয়েছে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর প্রায়শই ঝামেলা লেগে থাকত। এর পাশাপাশি আর্থিক অনটনও চলছিল। যার জেরে ওই মহিলা এই চরম পদক্ষেপ নেন।
এপ্রিল মাসে, এক মহিলা তার দুই ছেলেকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন এবং তারপর গাজুলারারামে তাদের অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচ তলা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন। জানা যায়, ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন। এবং সেই নিয়ে হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। বংশগত এই রোগটি তাঁর দুই সন্তানের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। মহিলা এবং তার স্বামীর মধ্যে নিয়মিত ঝগড়াও লেগে থাকত। যার জেরে তিনি ভয়ংকর কাণ্ডটি ঘটান।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
