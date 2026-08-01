প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমার বার্তার পরেই এল ভিডিয়ো! 'উস্কানিতে পা দিয়ে ফেলেছিলাম', করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কিশোরীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমার বয়স মাত্র ১৫, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি!” মোদীকে কটূক্তির পর ভাইরাল ভিডিয়োতে অনুতপ্ত কিশোরী। দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর প্রয়াত মায়ের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে তোলপাড়ের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভাইরাল ভিডিয়ো বার্তা সামনে এসেছে। সেখানে অভিযুক্ত কিশোরী নিজেকে মাত্র ১৫ বছর বয়সি দাবি করে দেশবাসীর কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়েছে।
ভাইরাল ভিডিয়োতে কী বলেছে কিশোরী?
সামনে আসা ভিডিয়োটিতে (যার সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল) হাতজোড় করে কান্নাভেজা গলায় কিশোরীকে বলতে শোনা যায়, সে বন্ধুদের সঙ্গে দিল্লির কনৌট প্লেসে ঘুরতে গিয়ে আন্দোলনের আবহ দেখে প্ররোচিত হয়ে পড়েছিল। সে বলে, "আমি সেখানে থাকা লোকজনের প্ররোচনায় পা দিয়ে ফেলেছিলাম। আমার বয়স মাত্র ১৫ বছর। আমি যে অন্যায় করেছি, তা ক্ষমার যোগ্য নয়। আমি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে অনেক খারাপ কথা বলে ফেলেছি।" ঘটনাটিকে নিজের “প্রথম ও শেষ ভুল” আখ্যা দিয়ে সে যোগ করে, "আমি পুরো দেশের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি। আমি এতটাই লজ্জিত যে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পারছি না। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।"
ক্ষমার বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর পোস্ট
তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কিশোরীর এই ক্ষমার ভিডিয়ো সামনে আসার ঠিক কিছু সময় আগেই ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সাফ জানান, আন্দোলনে যাঁরা তাঁকে ও তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, সেই শিক্ষার্থীদের তিনি মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত শব্দগুলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও, তরুণ সমাজকে শাস্তি না দিয়ে তাঁদের নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার ও সঠিক পথ দেখানোর সুযোগ দেওয়া উচিত।
আইনি পদক্ষেপ ও পুলিসি তল্লাশি
গত ২৩ জুলাই ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে প্রধানমন্ত্রীর পদের অবমাননা ও জনশান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগে গত ২৯ জুলাই নয়ডার এক্সপ্রেসওয়ে থানায় একটি জিরো এফআইআর রুজু করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র ৩৫২, ৩৫৩(১) এবং ৩৫৬(১) ধারায় মামলা দায়েরের পর তা দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কিশোরী নয়ডার একটি হাউজিং সোসাইটিতে তার মায়ের সঙ্গে থাকত। পুলিস সেখানে তদন্তে গিয়ে দেখে ফ্ল্যাটে তালা ঝুলছে এবং যন্তর মন্তরের ঘটনার পর থেকে তারা আর বাড়ি ফেরেনি।
সিজেপি-র প্রতিক্রিয়া
প্রতিবাদ আয়োজক সংগঠন ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস জানিয়েছেন, কোনও কুরুচিকর ভাষাকে তাঁরা সমর্থন করেন না। তবে স্রেফ একটি বক্তব্যের জন্য এভাবে কিশোরীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা দেশের বাক-স্বাধীনতার ওপর আঘাত। তাঁর মতে, আইনি জটিলতা বা পুলিসি হেনস্থার বদলে দেওয়ানি মানহানির পথ বেছে নেওয়া উচিত ছিল।
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