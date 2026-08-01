Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমার বার্তার পরেই এল ভিডিয়ো! উস্কানিতে পা দিয়ে ফেলেছিলাম, করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কিশোরীর

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমার বার্তার পরেই এল ভিডিয়ো! 'উস্কানিতে পা দিয়ে ফেলেছিলাম', করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কিশোরীর

PM Modi: যন্তর মন্তরের যে সব আন্দোলনকারী তাঁকে এবং তাঁর মাকে গালিগালাজ করেছেন, তাঁদের ক্ষমা করার বার্তা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ক্ষমা করার পর শেষমেষ দেশের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী যন্তর মন্তরের ওই কিশোরী। যন্তরমন্তরে ককরোচ সিজেপি আন্দোলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ‘কুকথা’ বলার অভিযোগ উঠেছে যাঁর বিরুদ্ধে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:06 PM IST
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমার বার্তার পরেই এল ভিডিয়ো! 'উস্কানিতে পা দিয়ে ফেলেছিলাম', করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কিশোরীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পাসপোর্ট কেড়ে নিয়েছে সরকার! ক্যান্সার আক্রান্ত ছেলের ভারতে ফেরার অনুমতি চেয়ে আদালতে
2
3
4
5