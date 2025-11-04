English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengaluru Murder: 'তোমার জন্য রাস্তা সাফ করলাম', স্ত্রীকে চড়া অ্যানাস্থেসিয়ার ওষুধ দিয়ে মেরে একাধিক বান্ধবীকে মেসেজ বর্বর ডাক্তারের!

Bengaluru Murder:  পেমেন্ট অ্যাপ PhonePe-র  লেনদেনের নোট (transaction notes) ব্যবহার করেছিলেন তিনি। যাঁদের বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের একজন চিকিত্‍সকও ছিলেন। তিনি আগেও অভিযুক্তের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 4, 2025, 06:55 PM IST
Bengaluru Murder: 'তোমার জন্য রাস্তা সাফ করলাম', স্ত্রীকে চড়া অ্যানাস্থেসিয়ার ওষুধ দিয়ে মেরে একাধিক বান্ধবীকে মেসেজ বর্বর ডাক্তারের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুর চিকিত্‍সক খুনে চাঞ্চল্যকর থানা। মূল অভিযুক্ত মৃতের চিকিত্‍সক স্বামী এখন পুলিসের হেফাজতে। স্ত্রীকে খুন করার কয়েক সপ্তাহ পর কমপক্ষে  চার-পাঁচজন মহিলাকে একটি ভয়ংকর বার্তা পাঠিয়েছিলেন তিনি। যে বার্তা লেখা ছিল, 'আমি তোমার জন্য আমার স্ত্রীকে খুন করেছি'। পুলিস সূত্রে তেমনই খবর।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Bilaspur Train Accident: ফের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা! দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির মাথায় উঠে দুমড়েমুচড়ে গেল চলন্ত লোকাল ট্রেন... মৃত্যুমিছিল...

পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম মহেন্দ্র রেড্ডি। পেমেন্ট অ্যাপ PhonePe-র  লেনদেনের নোট (transaction notes) ব্যবহার করেছিলেন তিনি। যাঁদের বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের একজন চিকিত্‍সকও ছিলেন। তিনি আগেও অভিযুক্তের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন।

ঘটনার সূত্রপাত্র গত বছরের এপ্রিলে। অভিযুক্ত মহেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয় কৃতিকার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পেশায় চিকিত্‍সক। কিন্তু বিয়ের পর শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে মারাতাহাল্লিতে বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন কৃতিকা। সেখানেই গত ২৫ এপ্রিল হঠাত্‍ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। প্রথমে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছিল পুলিস। 

এদিকে  বোনের মৃত্যুর মেনে নিতে পারেননি কৃতিকা দিদি। সন্দেহ হওয়ায় ঘটনার তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিসকে চাপ দিতে থাকেন তিনি। বস্তুত, ওই মহিলাও পেশায় চিকিত্‍সক। এভাবেই কেটে যায় ৬ মাস। এরপর ফরেন্সিক রিপোর্টে যখন মৃত চিকিত্‍সকে একাধিক অ্যানাস্থেটিক ওষুধ প্রোপোফলের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে, তখনই নড়েচড়ে বসে পুলিস। 

তদন্তে জানা যায়, শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র। এমনকী, দু'দিন ধরে কৃতিকাকে একটি ইজেকশনও দেন তিনি। দাবি করেন, চিকিত্‍সার জন্যই নাকি ই়জেকশন দেওয়া প্রয়োজন! এরপরই খুনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তাঁর ফোন ও ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। ফরেনসিক পরীক্ষায় সেখানে সেখান থেকেই এই বার্তাগুলি প্রকাশ্যে এসেছে।

আরও পড়ুন:  Bihar Assembly Election 2025: বিহার ভোটের ফলাফল ঘুরিয়ে দিতে পারে তেজস্বীর এই ৪ ঘোষণা

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
BENGALURUDoctormurder
পরবর্তী
খবর

Bengaluru shame: লজ্জার শহর! মেয়ের সৎকার করতে সন্তানহারা বাবাকে ঘুষ দিতে হল অ্যাম্বুলেন্স থেকে পুলিস, এমনকি শ্মশানেও...
.

পরবর্তী খবর

SSC Group Group D tainted list: বিগ ব্রেকিং! প্রকাশ হল ৩৫১২ অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা... দে...