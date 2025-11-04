Bengaluru Murder: 'তোমার জন্য রাস্তা সাফ করলাম', স্ত্রীকে চড়া অ্যানাস্থেসিয়ার ওষুধ দিয়ে মেরে একাধিক বান্ধবীকে মেসেজ বর্বর ডাক্তারের!

Bengaluru Murder: 'তোমার জন্য রাস্তা সাফ করলাম', স্ত্রীকে চড়া অ্যানাস্থেসিয়ার ওষুধ দিয়ে মেরে একাধিক বান্ধবীকে মেসেজ বর্বর ডাক্তারের!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুর চিকিত্সক খুনে চাঞ্চল্যকর থানা। মূল অভিযুক্ত মৃতের চিকিত্সক স্বামী এখন পুলিসের হেফাজতে। স্ত্রীকে খুন করার কয়েক সপ্তাহ পর কমপক্ষে চার-পাঁচজন মহিলাকে একটি ভয়ংকর বার্তা পাঠিয়েছিলেন তিনি। যে বার্তা লেখা ছিল, 'আমি তোমার জন্য আমার স্ত্রীকে খুন করেছি'। পুলিস সূত্রে তেমনই খবর।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম মহেন্দ্র রেড্ডি। পেমেন্ট অ্যাপ PhonePe-র লেনদেনের নোট (transaction notes) ব্যবহার করেছিলেন তিনি। যাঁদের বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের একজন চিকিত্সকও ছিলেন। তিনি আগেও অভিযুক্তের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন।
ঘটনার সূত্রপাত্র গত বছরের এপ্রিলে। অভিযুক্ত মহেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয় কৃতিকার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পেশায় চিকিত্সক। কিন্তু বিয়ের পর শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে মারাতাহাল্লিতে বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন কৃতিকা। সেখানেই গত ২৫ এপ্রিল হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। প্রথমে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছিল পুলিস।
এদিকে বোনের মৃত্যুর মেনে নিতে পারেননি কৃতিকা দিদি। সন্দেহ হওয়ায় ঘটনার তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিসকে চাপ দিতে থাকেন তিনি। বস্তুত, ওই মহিলাও পেশায় চিকিত্সক। এভাবেই কেটে যায় ৬ মাস। এরপর ফরেন্সিক রিপোর্টে যখন মৃত চিকিত্সকে একাধিক অ্যানাস্থেটিক ওষুধ প্রোপোফলের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে, তখনই নড়েচড়ে বসে পুলিস।
তদন্তে জানা যায়, শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র। এমনকী, দু'দিন ধরে কৃতিকাকে একটি ইজেকশনও দেন তিনি। দাবি করেন, চিকিত্সার জন্যই নাকি ই়জেকশন দেওয়া প্রয়োজন! এরপরই খুনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তাঁর ফোন ও ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। ফরেনসিক পরীক্ষায় সেখানে সেখান থেকেই এই বার্তাগুলি প্রকাশ্যে এসেছে।
