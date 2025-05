Fact Check on IAF Pilot: গুলিতে আছড়ে পড়েছে জাগুয়ার? IAF ক্যাপটেনকে ঘিরে ধরেছে পাক সেনারা! ঘটনা কি সত্যি!......

Fack Check IAF Plane Crash: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রত্যাঘাতে কার্যত দিশেহারা পাকিস্তান। লেহ থেকে কচ্ছ পর্যন্ত একের পর এক জায়গায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের দৌলতে সেইসব ড্রোন আকাশেই ধ্বংস হয়েছে। এসবের পাল্টা হিসেবে পাকিস্তানের তরফে একের পর এক ভুল ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে। কোনও সময় বলা হয়েছে ভারতের ৫ যুদ্ধ বিমান নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, কখনও বলা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় হামলা করা হয়েছে। এরকমই একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়া ঘুরছে।

কী সেই ভিডিয়ো? সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ঘুরছে যেখানে দেখা যাচ্ছে মাটিতে পড়ে রয়েছেন ভারতীয় সেনার এক পাইলট। সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে প্রচার করা হচ্ছে তা পাক হামলায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ভিডিয়োটি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে তা একেবারেই অন্য ঘটনা।

গত ৭ মার্চ সন্ধেয় ভারতীয় বায়ুসেনার একটি জাগুয়ার ফাইটার জেট আম্বালায় ভেঙে পড়ে প্রশিক্ষণ উড়ানের সময়ে। যান্ত্রিক ত্রুটি কারণেই ওই বিমানটি ভেঙে পড়ে। পাইলট ইজেক্ট করে বেরিয়ে আসেন। সেই ছবিই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখিয়ে পাকিস্তানের সাফল্য বলে দেখানো হচ্ছিল। হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ সীমান্তের জঙ্গলঘেরা এলাকায় ওই বিমানের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে। আম্বালা এয়ারবেস থেকে উড়েছিল ওই বিমান।

Old IAF Plane Crash Video Shared in False Context

A video of an IAF plane crash is being falsely shared in the context of the current India-Pakistan situation.#PIBFactCheck

This video shows a Jaguar aircraft of the IAF that crashed in Ambala during a routine training… pic.twitter.com/mOT186mPJx

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025