English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • IAF Sukhoi Missing: অসমের জোরহাটে ওড়ার পরই নিখোঁজ ২ পাইলট-সহ সুখোই-৩০, শুরু বিশাল তল্লাশি অভিযান...

IAF Sukhoi Missing: অসমের জোরহাটে ওড়ার পরই নিখোঁজ ২ পাইলট-সহ সুখোই-৩০, শুরু বিশাল তল্লাশি অভিযান...

IAF Su-30MKI Missing in Assam:অসমের জোরহাট বিমানঘাঁটি থেকে ওড়ার পর ভারতীয় বায়ুসেনার একটি সুখোই সু-৩০ এমকেআই (Su-30MKI) যুদ্ধবিমান রাডার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিখোঁজ হয়েছে। কারবি আংলং জেলার ওপর দিয়ে ওড়ার সময় সন্ধ্যা ৭:৪২ মিনিটে সর্বশেষ যোগাযোগ করা হয়েছিল। পাইলট ও বিমানের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে বোকাজান এলাকার একটি বনে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার খবর যাচাই করা হচ্ছে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 5, 2026, 11:51 PM IST
IAF Sukhoi Missing: অসমের জোরহাটে ওড়ার পরই নিখোঁজ ২ পাইলট-সহ সুখোই-৩০, শুরু বিশাল তল্লাশি অভিযান...

পিয়ালি মিত্র: ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সুখোই-৩০ এমকেআই (Su-30MKI) যুদ্ধবিমান নিয়ে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অসমের জোরহাট বিমানঘাঁটি থেকে রুটিন প্রশিক্ষণের জন্য ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমানটির। বায়ুসেনা সূত্রে খবর, কারবি আংলং জেলার আকাশসীমায় থাকাকালীন সন্ধ্যা ৭:৪২ মিনিটে শেষবার সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছিল। এরপরই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় এই শক্তিশালী যুদ্ধবিমান।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Gold Price: সোনার দামে আগুন, যুদ্ধের মাঝেই ১০ গ্রাম ছোঁবে ২ লক্ষ? নতুন রেকর্ডের পথে হলুদ ধাতু...

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গুয়াহাটিস্থিত জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়মিত মহড়ার অংশ হিসেবেই বিমানটি আকাশে উড়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর আর কোনো সংকেত না মেলায় তড়িঘড়ি তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, কারবি আংলং জেলার বোকাজান সংলগ্ন গভীর বনাঞ্চলে একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সেই এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে বায়ুসেনা ও স্থানীয় পুলিশ। তবে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং রাতের অন্ধকারের কারণে উদ্ধারকাজ চালাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনায় রাফালের পর সবথেকে শক্তিশালী যুদ্ধবিমান হিসেবে গণ্য করা হয় এই সুখোই-৩০ এমকেআই-কে। ২০০২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এই বিমানটি আকাশপথে প্রতিরক্ষা, দূরপাল্লার হামলা এবং সামুদ্রিক অপারেশনে পারদর্শী। বর্তমানে ভারতের কাছে ২০০-এর বেশি এই ধরণের বিমান রয়েছে, যা ভারতের আকাশসীমা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার।

আরও পড়ুন- Hottest Year 2026: ছাব্বিশে ভেঙে চুরমার হবে সব রেকর্ড; ফিরছে এল নিনো, দহনজ্বালায় পুড়বে গোটা বিশ্ব...

উদ্বেগের বিষয় হল, বর্তমানে কেন্দ্র সরকার প্রায় ৬৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪টি সুখোই বিমানকে ‘সুপার-৩০’ প্রজেক্টের আওতায় আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা করেছে। যেখানে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রাডার, উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং ব্রহ্মোসের মতো ক্ষেপণাস্ত্র যুক্ত করার কথা। ঠিক সেই সময়ে এই ধরণের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বায়ুসেনার অন্দরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

বিমানের দুই পাইলটের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এখনও স্পষ্ট কিছু জানায়নি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'X'-এ বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সবরকম আধুনিক সরঞ্জাম ও ড্রোন ব্যবহার করে নিখোঁজ বিমানের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
IAF Sukhoi missingSu-30MKI AssamJorhat AirbaseKarbi Anglong crashIndian Air Force
পরবর্তী
খবর

Nitish Kumar resign as CM and Operation Lotus in Patna: নীতীশকে সরিয়েছে এক বিভীষণ, বিহারের কুর্সি দখলে কার সঙ্গে বিজেপির মারাত্মক চক্রান্ত? তুলকালাম...
.

পরবর্তী খবর

India’s Oil Supply Explained: মাত্র ২৫ দিনের তেল আছে ভারতের, হরমুজ প্রণালী 'বন্ধ'...