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'এজেন্ট' সুন্দরীর সঙ্গে চ্যাট, মিষ্টি কথার ফাঁদে সেনার গোপন নথি পাকিস্তানে পাচার! গ্রেফতার IAF উইং কম্যান্ডার

IAF Honey Trap: আইএসআই-এর এজেন্ট মহিলার 'হানি ট্র্যাপ'-এর শিকার বায়ুসেনার ওই অফিসারের কাছ থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা ও সামরিক সংক্রান্ত অনেক স্পর্শকাতর গোপন তথ্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 08, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:02 PM IST
'এজেন্ট' সুন্দরীর সঙ্গে চ্যাট, মিষ্টি কথার ফাঁদে সেনার গোপন নথি পাকিস্তানে পাচার! গ্রেফতার IAF উইং কম্যান্ডার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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