'এজেন্ট' সুন্দরীর সঙ্গে চ্যাট, মিষ্টি কথার ফাঁদে সেনার গোপন নথি পাকিস্তানে পাচার! গ্রেফতার IAF উইং কম্যান্ডার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনলাইনে প্রেমের আড়ালে পাতা ফাঁদ! চক্রান্ত আইএসআই-এর। আর সেই 'হানি ট্র্যাপের' শিকার ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক উইং কম্যান্ডার। অবশেষে গ্রেফতার দিল্লি পুলিসের হাতে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছদ্মবেশে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট এক মহিলা। সেই 'রহস্যময়ী নারী'র ফাঁদেই পা দেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর ওই উইং কম্যান্ডার। ঘন ঘন চ্যাটিং, মিষ্টি কথার আড়ালেই পাতা ছিল ফাঁদ। আর সেই ফাঁদে পা দিয়েই জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর ওই অফিসার। অনলাইন চ্যাটিংয়ে পাতা প্রেমের ফাঁদ- 'হানি ট্র্যাপ'-এর শিকার ওই অফিসারের কাছ থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা ও সামরিক সংক্রান্ত অনেক স্পর্শকাতর গোপন তথ্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা (ISI) হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। সীমান্ত পারের এই স্পাইওয়্যার ও গোয়েন্দা চক্রান্তের পর্দাফাঁস করেছে দিল্লি পুলিসর ক্রাইম ব্রাঞ্চ। অভিযুক্ত উইং কম্যান্ডারকে গ্রেফতার করেছে।
চ্যাটিং থেকে প্রেমের ছদ্মবেশ: যেভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছিল
পুলিস ও সামরিক কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স সূত্রের খবর, ঘটনার সূত্রপাত সোশ্যাল মিডিয়ার একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্টকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট ওই মহিলা ছদ্মনামে ফেসবুক ও মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে একটি আকর্ষণীয় প্রোফাইল তৈরি করে। এরপর কৌশলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ওই উইং কম্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। শুরুতে সাধারণ পরিচয় ও কথাবার্তা থাকলেও ধীরে ধীরে চ্যাটিংয়ের গভীরতা বাড়ে। অভিযুক্ত IAF অফিসারকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় ওই নারী এজেন্ট।
বিশ্বাস অর্জন ও ঘনিষ্ঠতা তৈরির পর, আইএসআই এজেন্ট ওই মহিলা ভারতীয় বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ নানা কার্যক্রম, কৌশলগত অবস্থান এবং সেনাকর্মীদের তথ্য জানতে চায়। প্রেমের মোহে অন্ধ হয়ে ওই বায়ুসেনা অফিসার একের পর এক গোপনীয় তথ্য শেয়ার করতে শুরু করেন বলেও অভিযোগ।
প্রতিরক্ষা তথ্য পাচার ও আর্থিক লেনদেন
তদন্তেকারীদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, বিমান বাহিনীর রেকর্ড সেকশনে কর্মরত থাকায় ওই অফিসারের কাছে অনেক স্পর্শকাতর ফাইলের সহজ অ্যাক্সেস ছিল। তিনি বিভিন্ন কম্পিউটার ও অফিশিয়াল ফাইল থেকে বেআইনিভাবে নথিপত্র সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে হোয়াটসঅ্যাপ-সহ অন্যান্য এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে ছবি ও পিডিএফ ফাইল আকারে সেইসব গোপন নথি ওই পাকিস্তানি এজেন্ট মহিলার কাছে পাঠিয়ে দেন। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে, এই তথ্য সরবরাহের বিনিময়ে মোটা অংকের টাকাও দেওয়া হয় ওই অফিসারকে।
কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্সের নজরদারি ও গ্রেফতার
ভারতীয় বিমান বাহিনীর নিজস্ব কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স টিম ডিজিটাল নজরদারির মাধ্যমে প্রথম এই সন্দেহজনক লেনদেন ও চ্যাটিংয়ের বিষয়টি ধরে ফেলে। সেনার অভ্যন্তরীণ তথ্য বাইরে পাচার হচ্ছে— এই আশঙ্কায় দ্রুত তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার সত্যতা মেলে। এরপরই বিমান বাহিনীর অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট-এর অধীনে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে সার্ভিস থেকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মুছে ফেলা চ্যাট ও ডিজিটাল নথি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন।
প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক যুদ্ধের যুগে সোশ্যাল মিডিয়া শত্রুপক্ষের কাছে এক নতুন হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সেনাকর্মী ও প্রতিরক্ষা দফতরের আধিকারিকদের বিভ্রান্ত করতে শত্রুপক্ষ নিয়মিত এই ধরনের 'হানি ট্র্যাপ' ব্যবহার করছে। এই ঘটনার পরই সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত সদস্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের নির্দেশিকা আরও কঠোর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর।
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