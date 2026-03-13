English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • IAF Wing Commander Death: পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছেলে-মেয়ে, মাঝরাতে চুপিসারে উঠে জীবনের শেষপথে স্বেচ্ছায় হাঁটলেন ডাকাবুকো উইং কমান্ডার

IAF Wing Commander Death: পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছেলে-মেয়ে, মাঝরাতে চুপিসারে উঠে জীবনের শেষপথে স্বেচ্ছায় হাঁটলেন ডাকাবুকো উইং কমান্ডার

Chhattisgarh: পাশের ঘরে দুই ছেলেমেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। অন্য ঘরে উইং কমান্ডার বাবা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী। পুলিস ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পায়নি বলে জানিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 13, 2026, 12:17 PM IST
IAF Wing Commander Death: পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছেলে-মেয়ে, মাঝরাতে চুপিসারে উঠে জীবনের শেষপথে স্বেচ্ছায় হাঁটলেন ডাকাবুকো উইং কমান্ডার
আত্মঘাতী উইং কমান্ডার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আত্মঘাতী ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের (IAF) এক উইং কমান্ডার। নিজের বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। ৩৯ বছর বয়সী ওই অফিসারের নাম বিপুল যাদব। তিনি ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদী বিরোধী অভিযানের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে ছত্তীসগঢ়ের তেঁলিবাঁধা থানা এলাকার বিধায়ক কলোনিতে অফিসারের ঝুলন্ত দেহ প্রথম দেখতে পান তাঁর বাড়ির পরিচারক। সিলিং ফ্যান থেকে দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। আরও জানা যায়, ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রী কাজের সূত্রে দিল্লিতে ছিলেন। তাঁর দুই সন্তান পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল, তারা বিষয়টি টের পায়নি।

আরও পড়ুন:MBA Student Death: হাসিখুশি হয়েই রাতে ডিনার করে, সকালে ১৩তলার বারান্দা থেকে শূন্যে ঝাঁপ MBA তরুণীর

পুলিস জানিয়েছে, দম্পতির মধ্যে ব্যক্তিগত সমস্যা ও প্রায়ই ঝগড়াঝাটি চলত। প্রাথমিক ধারণা, পারিবারিক বিবাদের কারণেই বিপুল এই চরম পথ বেছে নিয়েছেন। ঘটনাস্থলে কোনও 'সুইসাইড নোট' পাওয়া যায়নি। পুলিস ও ফরেনসিক দল এসে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে এবং দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উইং কমান্ডার বিপুল যাদব মূলত উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের বাসিন্দা ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি ভালোবেসে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী আগে বিমানবাহিনীতে ছিলেন, বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে তথ্যপ্রযুক্তি (IT) সেক্টরে কর্মরত।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে হোলির ছুটিতে বাড়ি ফিরে চরম পদক্ষেপ নেন এমবিএ তরুণী। আবাসনের ১৩ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই ছাত্রী। ঘটনাটি গ্রেটার নয়জা ওয়েস্টের। মৃত ছাত্রীর নাম শিবিকা ঠাকরাল। 

আরও পড়ুন:Anurag Dobhal: 'পরের জন্মে আমাকে একটু ভালোবেসো মা', লাইভে এসে কাঁদতে কাঁদতে চরম পদক্ষেপ জনপ্রিয় ইউটিউবারের

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবিকা পঞ্জাবের মোহালিতে এমবিএ পড়ছিলেন এবং সেখানেই কাজও করছিলেন। জানা যায়, ১৩ তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দেন ওই তরুণী। পরিবার সূত্রে খবর, ঘটনার আগের রাতে পরিবারের সবার সঙ্গে হাসিখুশিভাবেই ডিনার করেছিলেন শিবিকা। এরপর সবাই নিজের নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। রাতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি বলেই পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন। পরেরদিন সকালে সোসাইটির নিরাপত্তারক্ষীদের কাছ থেকে তারা মর্মান্তিক এই খবর পান। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। 

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
IAF Wing Commander SuicideIndian Air Force wing commanderAnti-Naxal OperationsCHHATTISGARH
পরবর্তী
খবর

Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: সংসদে আজ নোটিস পেশ, ভোট ঘোষণার আগেই CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ?
.

পরবর্তী খবর

Infosys Crisis: ব্রেকফাস্টে বাদ অমলেট, রাঁধলেই চাপ: ইনফোসিসের মতো কোম্পানিও বলে দিল বাড়ি থে...