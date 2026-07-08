Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /যৌন হিংসা-খুনে এনকাউন্টার বিচার হতে পারে না...বরং বঞ্চিত করে, কেন? কী বলেছিল ICJ?

'যৌন হিংসা-খুনে এনকাউন্টার বিচার হতে পারে না...বরং বঞ্চিত করে', কেন? কী বলেছিল ICJ?

ICJ on encounter: পুলিস হেফাজতে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে মেরে ফেলা কোনও সমাধান নয়। ‘রাস্তার বিচার’ কখনওই আইনের বিকল্প হতে পারে না।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:42 PM IST
'যৌন হিংসা-খুনে এনকাউন্টার বিচার হতে পারে না...বরং বঞ্চিত করে', কেন? কী বলেছিল ICJ?
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আমার মেয়ের খুনিকে এনকাউন্টার বা ফাঁসি দেওয়া হোক, ততদিন পর্যন্ত আমি চুল আঁচড়াব না:
Matigara Case Siliguri8 min ago
2
Baruipur rape case48 min ago
3
TMC bank account freeze53 min ago
4
Share Market Crash56 min ago
5
Baruipur rape case1 hr ago