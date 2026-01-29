English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Identify Ajit Pawars Body: বীভৎস ভাবে পুড়ে যাওয়া দলা-পাকানো দেহ! আগুনধোঁয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অজিত পওয়ারকে চিনিয়ে দিল এই ছোট্ট জিনিসটি...

Identify Ajit Pawar's Body: বীভৎস ভাবে পুড়ে যাওয়া দলা-পাকানো দেহ! আগুনধোঁয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অজিত পওয়ারকে চিনিয়ে দিল এই ছোট্ট জিনিসটি...

Identify Ajit Pawar's Body after deadly Plane Crash: একটি চার্টার্ড বিমানে মুম্বই থেকে বারামতিতে যাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার। বুধবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ বারামতি বিমানবন্দরের কাছে অবতরণের সময় বিমানটি ভেঙে পড়ে, আগুন ধরে যায়। মারা যান মহারাষ্ট্রের ডেপুটি সিএম অজিত পওয়ার। নিজের গড়ে একাধিক জনসভা ছিল তাঁর, কিন্তু জনসভায় আর যোগ দেওয়া হল না তাঁর। অবতরণের আগেই আগুন ধরে যায় বিমানে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 29, 2026, 01:47 PM IST
Identify Ajit Pawar's Body: বীভৎস ভাবে পুড়ে যাওয়া দলা-পাকানো দেহ! আগুনধোঁয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অজিত পওয়ারকে চিনিয়ে দিল এই ছোট্ট জিনিসটি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের গড়ে একাধিক জনসভা ছিল তাঁর, কিন্তু জনসভায় আর যোগ দেওয়া হল না তাঁর। অবতরণের আগেই আগুন ধরে যায় তাঁর বিমানে। এতক্ষণে সারা দেশ জেনে গিয়েছে, বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের (Deputy CM Ajit Pawar) বিমান দুর্ঘটনায় এই মর্মান্তিক মৃত্যু (Ajit Pawar Dies in Plane Crash) ঘটার পরে গতকালই সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। ঘোষিত হয় ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকও। একটি বিমান দুর্ঘটনাই সব তছনছ করে দিল। অজিত-সহ পাঁচজনের দেহই সম্পূর্ণ পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। তাহলে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার (Ajit Pawar)-কে কীভাবে চিহ্নিত করা হল ওই ধ্বংসস্তূপে?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Deadly Plane Crash: ফের ভেঙে পড়ল বিমান, নেতা-সহ বহু মৃত্যু! ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে রেডার থেকে হঠাৎই উধাও! কেন? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...

চার-পাঁচটি ভয়াল বিস্ফোরণ, ভয়ংকর আগুন 

লিয়ারজেট ৪৫ নামক এক প্রাইভেট চার্টার্ড বিমানে মুম্বই থেকে পুণের বারামতীতে যাচ্ছিলেন অজিত পওয়ার। নিজের গড়ে একাধিক জনসভা ছিল তাঁর। কিন্তু জনসভায় আর যোগ দেওয়া হল না তাঁর। অবতরণের সময়েই আছড়ে পড়ল তাঁর বিমান। ধরে যায় আগুন, হয় বিস্ফোরণ। প্রত্য়ক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পরপর চার-পাঁচটি বিস্ফোরণ হয়েছিল। আগুন এতই ভয়াবহ ছিল যে, তাঁরা চেষ্টা করেও সাহায্য করতে পারেননি। দমকল এসে আগুন নেভালেও, ততক্ষণে সব বিমানযাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে। 

পোড়া, আধপোড়া, দলা-পাকানো

পোড়া, আধপোড়া, দলা-পাকানো যে দেহগুলি উদ্ধার করা হয়, সেগুলি চেনাও দায় হয়ে উঠেছিল। ডিএনএ পরীক্ষাই একমাত্র উপায় ছিল। এবং সেই অনুযায়ীই মৃতদের পরিবারকে ডিএনএ স্য়াম্পেল দিতেও বলা হয়েছিল। তবে, ডিএনএ পরীক্ষার আগেই পাওয়া গেল অজিত পওয়ারের দেহ। কীভাবে পাঁচ পোড়া দেহের মধ্যে থেকে অজিতকে চিনে নেওয়া গেল? 

আরও পড়ুন: Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: 'বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি'! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

হাতঘড়ি এবং...

প্রথমত, হাতঘড়ি, দ্বিতীয়ত অজিত পওয়ারের সিটিং পজিশন। এই দুটির সূত্রেই অব্যর্থ ভাবে চিনে নেওয়া গেল মহারাষ্ট্রের ডেপুটি সিএমকে। মূলত অজিতকে চেনা গেল তাঁর হাতঘড়ির মাধ্যমে। নিয়মিত এই ঘড়ি পরতেন তিনি। সেই ঘড়িই এই ভয়ংকর সময়ে চিনিয়ে দিল অজিত পওয়ারকে।

ব্ল্যাক বক্সও

ইতিমধ্যেই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডিজিসিএ। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা। বিমানের ব্ল্যাক বক্সও মিলেছে। এই বক্স থেকেই পরিষ্কার হবে দুর্ঘটনার কারণ। ককপিটের ভিতরে দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে কী ঘটেছিল, জানা যাবে সেসব। উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাক বক্সের মধ্যেই রয়েছে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। যা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।  

আরও পড়ুন: Breaking News Live Update: কাঁকড়া ধরছিলেন, এমন সময়ে পিছন থেকে ভয়ংকর হালুম শব্দে ঘাড়ের উপর বিশাল এক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! কাঁধে ভয়াল দাঁত...

শেষ ছবি

এর মধ্যেই গতকালই সামনে এসেছিল অজিতের শেষ ছবি। একটি স্টিল ফ্রেমে দেখা গিয়েছে, পাশাপাশি দুজন বসে। সাদা রঙের পোশাকে অজিত পওয়ার। আর তাঁর পাশেই তাঁর নিরাপত্তারক্ষী। দুজনের মুখেই কোনও উদ্বেগ নেই। অজিতের মুখ ঘোরানো। তবে লেন্সের দিকে মুখ ফেরানো তাঁর নিরাপত্তারক্ষীর। ইনি ভিদীপ দিলীপ যাদব। অজিতের খুবই বিশ্বস্ত বডিগার্ড। তিনিও মারা গিয়েছেন তাঁর নেতার সঙ্গেই।

আরও পড়ুন: Horoscope Today: মিথুনের অপ্রত্যাশিত অফার, কর্কটের গৃহশান্তি, বৃশ্চিকের কসমিক ব্লিস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

১ দিনের ছুটি, ৩ দিনের শোক 

মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা অজিত পওয়ারের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে বুধবারই (২৮ জানুয়ারি) একদিনের জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। ঘটনায় শোক প্রকাশ করে মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যে একদিনের সরকারি ছুটির পাশাপাশি তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকও ঘোষণা করে গতকাল। এই সময়ে সমস্ত সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং কোনো সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Identify Ajit Pawar's Bodywristwatch of Ajit PawarAjit Pawar's sitting positionlast image of Ajit PawarAjit Pawar Plane Crash UpdatesAjit Pawar Dies in Plane CrashAjit Pawar's death in plane crashঅজিত পওয়ারের শেষ ছবিঅজিত পওয়ারের হাতঘড়ি
পরবর্তী
খবর

Who is Sunetra Pawar: কাকা শরদের সঙ্গে মিটিয়েছিলেন দূরত্ব! কে এই সুনেত্রা পওয়ার? অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকারী কি তিনিই?
.

পরবর্তী খবর

Who is Sunetra Pawar: কাকা শরদের সঙ্গে মিটিয়েছিলেন দূরত্ব! কে এই সুনেত্রা পওয়ার? অজিত পাওয়া...