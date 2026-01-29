Identify Ajit Pawar's Body: বীভৎস ভাবে পুড়ে যাওয়া দলা-পাকানো দেহ! আগুনধোঁয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অজিত পওয়ারকে চিনিয়ে দিল এই ছোট্ট জিনিসটি...

Identify Ajit Pawar's Body: বীভৎস ভাবে পুড়ে যাওয়া দলা-পাকানো দেহ! আগুনধোঁয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অজিত পওয়ারকে চিনিয়ে দিল এই ছোট্ট জিনিসটি...
Identify Ajit Pawar's Body after deadly Plane Crash: একটি চার্টার্ড বিমানে মুম্বই থেকে বারামতিতে যাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার। বুধবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ বারামতি বিমানবন্দরের কাছে অবতরণের সময় বিমানটি ভেঙে পড়ে, আগুন ধরে যায়। মারা যান মহারাষ্ট্রের ডেপুটি সিএম অজিত পওয়ার। নিজের গড়ে একাধিক জনসভা ছিল তাঁর, কিন্তু জনসভায় আর যোগ দেওয়া হল না তাঁর। অবতরণের আগেই আগুন ধরে যায় বিমানে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের গড়ে একাধিক জনসভা ছিল তাঁর, কিন্তু জনসভায় আর যোগ দেওয়া হল না তাঁর। অবতরণের আগেই আগুন ধরে যায় তাঁর বিমানে। এতক্ষণে সারা দেশ জেনে গিয়েছে, বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের (Deputy CM Ajit Pawar) বিমান দুর্ঘটনায় এই মর্মান্তিক মৃত্যু (Ajit Pawar Dies in Plane Crash) ঘটার পরে গতকালই সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। ঘোষিত হয় ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকও। একটি বিমান দুর্ঘটনাই সব তছনছ করে দিল। অজিত-সহ পাঁচজনের দেহই সম্পূর্ণ পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। তাহলে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার (Ajit Pawar)-কে কীভাবে চিহ্নিত করা হল ওই ধ্বংসস্তূপে?
চার-পাঁচটি ভয়াল বিস্ফোরণ, ভয়ংকর আগুন
লিয়ারজেট ৪৫ নামক এক প্রাইভেট চার্টার্ড বিমানে মুম্বই থেকে পুণের বারামতীতে যাচ্ছিলেন অজিত পওয়ার। নিজের গড়ে একাধিক জনসভা ছিল তাঁর। কিন্তু জনসভায় আর যোগ দেওয়া হল না তাঁর। অবতরণের সময়েই আছড়ে পড়ল তাঁর বিমান। ধরে যায় আগুন, হয় বিস্ফোরণ। প্রত্য়ক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পরপর চার-পাঁচটি বিস্ফোরণ হয়েছিল। আগুন এতই ভয়াবহ ছিল যে, তাঁরা চেষ্টা করেও সাহায্য করতে পারেননি। দমকল এসে আগুন নেভালেও, ততক্ষণে সব বিমানযাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে।
পোড়া, আধপোড়া, দলা-পাকানো
পোড়া, আধপোড়া, দলা-পাকানো যে দেহগুলি উদ্ধার করা হয়, সেগুলি চেনাও দায় হয়ে উঠেছিল। ডিএনএ পরীক্ষাই একমাত্র উপায় ছিল। এবং সেই অনুযায়ীই মৃতদের পরিবারকে ডিএনএ স্য়াম্পেল দিতেও বলা হয়েছিল। তবে, ডিএনএ পরীক্ষার আগেই পাওয়া গেল অজিত পওয়ারের দেহ। কীভাবে পাঁচ পোড়া দেহের মধ্যে থেকে অজিতকে চিনে নেওয়া গেল?
হাতঘড়ি এবং...
প্রথমত, হাতঘড়ি, দ্বিতীয়ত অজিত পওয়ারের সিটিং পজিশন। এই দুটির সূত্রেই অব্যর্থ ভাবে চিনে নেওয়া গেল মহারাষ্ট্রের ডেপুটি সিএমকে। মূলত অজিতকে চেনা গেল তাঁর হাতঘড়ির মাধ্যমে। নিয়মিত এই ঘড়ি পরতেন তিনি। সেই ঘড়িই এই ভয়ংকর সময়ে চিনিয়ে দিল অজিত পওয়ারকে।
ব্ল্যাক বক্সও
ইতিমধ্যেই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডিজিসিএ। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা। বিমানের ব্ল্যাক বক্সও মিলেছে। এই বক্স থেকেই পরিষ্কার হবে দুর্ঘটনার কারণ। ককপিটের ভিতরে দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে কী ঘটেছিল, জানা যাবে সেসব। উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাক বক্সের মধ্যেই রয়েছে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। যা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।
শেষ ছবি
এর মধ্যেই গতকালই সামনে এসেছিল অজিতের শেষ ছবি। একটি স্টিল ফ্রেমে দেখা গিয়েছে, পাশাপাশি দুজন বসে। সাদা রঙের পোশাকে অজিত পওয়ার। আর তাঁর পাশেই তাঁর নিরাপত্তারক্ষী। দুজনের মুখেই কোনও উদ্বেগ নেই। অজিতের মুখ ঘোরানো। তবে লেন্সের দিকে মুখ ফেরানো তাঁর নিরাপত্তারক্ষীর। ইনি ভিদীপ দিলীপ যাদব। অজিতের খুবই বিশ্বস্ত বডিগার্ড। তিনিও মারা গিয়েছেন তাঁর নেতার সঙ্গেই।
১ দিনের ছুটি, ৩ দিনের শোক
মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা অজিত পওয়ারের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে বুধবারই (২৮ জানুয়ারি) একদিনের জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। ঘটনায় শোক প্রকাশ করে মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যে একদিনের সরকারি ছুটির পাশাপাশি তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকও ঘোষণা করে গতকাল। এই সময়ে সমস্ত সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং কোনো সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না।
