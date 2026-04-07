SIR in Bengal: যোগ্য ভোটারদের যদি ভোট দিতে না দেওয়া হয় তাহলে তা একেবারেই সংবিধানবিরোধী, বিস্ফোরক প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার

SIR in Bengal: যোগ্য ভোটারদের যদি ভোট দিতে না দেওয়া হয় তাহলে তা একেবারেই সংবিধানবিরোধী, বিস্ফোরক প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার
SIR in Bengal: কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষের বেশি ভোটারকে যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাংলায় যে ভাবে এসআইআর চলছে তাতে যারা ডিলিটেডের তালিকায় রয়েছেন তারা তাদের নাম ভোটার তালিকায় ভোটের আগে দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ। সুপ্রিম কোর্টে সাফ জানিয়েছে দিয়েছে এতদিন ভোটে দিয়েছেন মানে এই নয় যে এবারও ভোট দিতে পারবেন। পাশাপাশি এও বলা হয়েছে এবার ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে নগরিকত্ব চলে যাবে তার কোনও অর্থ নেই। এখনওপর্যন্ত ২৭ লাখ নাম অযোগ্য় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য় করলেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।
প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার ওয়াই এস কুরেশি সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে বলেন, বাংলার যোগ্য় প্রাপ্তবয়স্কদের যদি এবার ভোটে ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে অসাংবিধানিক এবং অত্যন্ত নিন্দাজনক। এটি নির্বাচনের পরিবেশকে কলুষিত করবে এবং আমাদের গণতন্ত্রের গায়ে এক কালো দাগ হয়ে থাকবে।
বাংলায় প্রায় ২৩.৪ লাখ ভোটারকে ডিলিটের তালিকায় রাখা হয়েছে। তাদেরকে এখন ট্রাইবুন্যালে যেতে হবে। তার জন্য কলকাতায় বসবে ১৯টি ট্রাইবুন্যাল। ওইসহ ডিলিটেড ভোটারদের ভাগ্য এখন সুতোর উপরে ঝুলছে। বাংলায় প্রথম দফার ভোট হচ্ছে ২৩ এপ্রিল। এর জন্য ১৫২টি বিধানসভার ভোটার লিস্ট তৈরি হয়েছে গিয়েছে। এই লিস্ট থেকে স্পষ্ট যে বহু ভোটার বৈধ হওয়ার পরও এবার ভোট দিতে পারবেন না।
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষের বেশি ভোটারকে যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রায় ২৭ লক্ষের কাছাকাছি নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ গিয়েছিল ৬৩ লক্ষের বেশি। আর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর আরও ২৭ লক্ষের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষের বেশি নাম বাদ গেল।
সবচেয়ে বেশি নাম বাদ গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়- প্রায় ৪.৫৫ লক্ষ ভোটারকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, যেখানে প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। তার পরে রয়েছে মালদহ, যেখানে প্রায় ২.৩৯ লক্ষ ভোটারকে অযোগ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। নদিয়াতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যা- প্রায় ২.০৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রায় ২.২২ লক্ষ ভোটার এবং বীরভূমে প্রায় ৮২ হাজার ভোটারকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া হুগলিতে প্রায় ১.২০ লক্ষ, পশ্চিম বর্ধমানে প্রায় ৭৪ হাজার এবং উত্তর দিনাজপুরে প্রায় ১.৭৬ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, বিচার প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিটি নাম খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেই এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)