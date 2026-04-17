CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • West Bengal Assemblt Election 2026: যেখানেই থাকুন, ভোট না দিলেই বাতিল হয়ে যাবে নাগরিকত্ব: প্রবল টেনশনে চাকরি গেলে যাক বলে বাংলায় ফিরছেন প্রবাসীরা

West Bengal Assemblt Election 2026: যেখানেই থাকুন, ভোট না দিলেই বাতিল হয়ে যাবে নাগরিকত্ব: প্রবল টেনশনে 'চাকরি গেলে যাক' বলে বাংলায় ফিরছেন প্রবাসীরা

SIR in Bengal: বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতির পেছনে কাজ করছে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা গুজব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এই শ্রমিকদের বড় অংশই মুসলিম বা নিম্নবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 17, 2026, 04:48 PM IST
West Bengal Assemblt Election 2026: যেখানেই থাকুন, ভোট না দিলেই বাতিল হয়ে যাবে নাগরিকত্ব: প্রবল টেনশনে 'চাকরি গেলে যাক' বলে বাংলায় ফিরছেন প্রবাসীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশের রাজনীতিই এখন তুঙ্গে। তবে এবারের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট অন্যান্য বছরের তুলনায় একদমই আলাদা। কারণ SIR-এর মতো নতুন একটি প্রক্রিয়া কোটি কোটি মানুষোর জীবনে এসেছে। নাম বাদ গিয়েছে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের। ট্রাইবুনালে এদের কতদনের নাম উঠবে তা নিয়ে তীব্র আশংকা এবং বেশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। এরই মধ্যে ১৬ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, ট্রাইবুনালে নাম উঠলে তাঁর ভোটধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে, অর্থাত্‍ কারও নাম, ভোট দেওয়ার আগের দিনও যদি ট্রাইবুনালে নথিভুক্ত হয়-- তাহলে সে ভোট দিতে পারবে। কোর্টের এই ঐতিহাস্র সিদ্ধান্তে সারা দেশে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। 

বিশেষ করে এই রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেশের বিভিন্ন মেট্রো শহর যেমন দিল্লি,মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুতে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য। হাজার হাজার গৃহকর্মী, আয়া (ন্যানি) এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা তাদের নিশ্চিত কাজ এবং উপার্জনের মায়া ত্যাগ করে গ্রামে ফিরছেন। তাদের এই ফেরার মূল কারণ কেবল ভোটদান নয়, বরং নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্ক।

ভোটের টানে নয়, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

সাধারণত নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের বাড়ি ফেরানোর জন্য যাতায়াতের খরচ বা বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে থাকে। কিন্তু এবারের ছবি ভিন্ন। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তারা কোনও রাজনৈতিক দলের ডাকে নয়, বরং নিজেদের তাগিদেই ফিরছেন। দিল্লি বা মুম্বইয়ের অভিজাত আবাসনে কাজ করা ন্যানি বা রান্নার লোকরা তাদের অফিসে এক মাসের ছুটি চেয়েছেন। অনেকে চাকরি চলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও গ্রামে ফিরছেন।

শ্রমিক, আয়া-সহ সব পরিযায়ী শ্রম্কের মনে হয়েছে যে, যদি তারা এবার ভোট না দেন, তবে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। আর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মানেই ভবিষ্যতে ‘নাগরিকত্ব’ সংকটে পড়া। সিএএ (CAA) এবং এনআরসি (NRC) নিয়ে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিতর্ক এবং প্রচার তাদের মনে এই ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, নথিপত্রে সামান্য ভুল বা অনুপস্থিতি তাদের নিজের দেশেই ‘বিদেশি’ করে দিতে পারে।

বিঘ্নিত পরিষেবা

পরিযায়ী শ্রমিকদের এই গণ-প্রস্থানের ফলে দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং মুম্বাইয়ের মতো শহরগুলোতে গৃহস্থালির পরিষেবায় বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অনেক কর্মজীবী দম্পতি যারা শিশুদের দেখাশোনার জন্য ন্যানিদের ওপর নির্ভরশীল, তারা চরম বিপাকে পড়েছেন। নিয়োগকর্তারা বেতন বাড়ানো বা বাড়তি সুবিধার প্রলোভন দিলেও শ্রমিকরা তা গ্রহণ করছেন না। 

কী আশঙ্কা করছে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতির পেছনে কাজ করছে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা গুজব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এই শ্রমিকদের বড় অংশই মুসলিম বা নিম্নবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কেবল আধার কার্ড বা রেশন কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়; সক্রিয়ভাবে ভোটার তালিকায় নাম থাকা এবং ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক।

গ্রামের মোড়ল বা স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকেও তাদের কাছে খবর যাচ্ছে যে, 'এবার না আসলে আর কোনওদিন ফিরতে পারবে না।' এই ধরনের খবরও শ্রমিকদের মধ্যে একপ্রকার 'অস্তিত্বের সংকট' তৈরি করেছে। ফলে তারা সঞ্চিত অর্থের বড় অংশ খরচ করে ট্রেনের চড়া দামের টিকিট কেটে বা বাসে করে বাড়ির পথে রওনা দিচ্ছেন।

অর্থনৈতিক প্রভাব

এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মস্থল ত্যাগ করার ফলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে শহরগুলোতে শ্রমের সংকট দেখা দিচ্ছে, অন্যদিকে এই শ্রমিকরা এক বা দুই মাসের বেতন হারাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে ফিরে এসে তারা পুরনো কাজ আর খুঁজে পাবেন না। 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স বা টাকার বড় ভূমিকা রয়েছে। এই দীর্ঘ ছুটিতে সেই আয়েও টান পড়বে। কিন্তু শ্রমিকদের কাছে এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক ক্ষতির চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নাগরিক' হিসেবে টিকে থাকার লড়াই।

নিরাপত্তাহীনতা না কি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র: 

গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়া প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার যখন আতঙ্কের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়, তখন তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরমুখো হওয়া কেবল নির্বাচনের আগের চিত্র নয়, রাজ্যের নাগরিকদের একাংশের গভীর নিরাপত্তাহীনতারই প্রতিফলন। 

বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনও নাগরিককে নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করা হয়। যতক্ষণ না এই আস্থার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ ভোটের মরসুমে এই 'উদ্বাস্তু হওয়ার ভয়' সাধারণ মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

