New Voter Card Rules: আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল লিংক করা থাকলে তবেই মিলবে ভোটার কার্ড! আরও বড় সংস্কারের পথে কমিশন...

SIR in Bengal: গত ২৭শে অক্টোবর নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল দেশের বারোটি রাজ্যে একসঙ্গে হবে এস আই আর।  এস আই আর এর ফর্মে বা এনুমারেশনের ফর্মে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 25, 2025, 07:22 PM IST
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: এনুমারেশন ফর্মে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার পর এবার নতুন ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে স্থানান্তরিত ভোটার কার্ড করতে গেলে বাধ্যতামূলক হলো আধার কার্ড। 

গত ২৭শে অক্টোবর নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল দেশের বারোটি রাজ্যে একসঙ্গে হবে এস আই আর।  এস আই আর এর ফর্মে বা এনুমারেশনের ফর্মে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। 

বিশেষ করে অনলাইনে যদি কেউ নিজের এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে চায় তাহলে সেখানে সংশ্লিষ্ট সেই ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড এই দুইয়েরই সঙ্গে নিজের ফোন নাম্বার লিঙ্ক থাকতে হবে তবে অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করা যাবে। 

এবার নতুন নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে ৬ নম্বর ফর্ম অর্থাৎ যদি কেউ নতুন ভোটার কার্ডের জন্য আবেদন করেন, ৭ নম্বর ফর্ম অর্থাৎ যদি কেউ ডিলিশনের জন্য আবেদন করেন এবং ৮ নম্বর ফর্ম অর্থাৎ যদি কেউ নিজের ভোটার আই কার্ড কেউ সংশোধন করতে চায় তাহলে এবার থেকে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। যা এতদিন ঐচ্ছিক ছিল।

ভোটার আইডি কার্ড হল সরকার কর্তৃক জারি করা একটি অপরিহার্য নথি যা পরিচয়, ঠিকানা এবং বয়সের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে এবং নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেয়। আপনি যদি সম্প্রতি একটি নতুন ঠিকানায় চলে আসেন, তাহলে অনলাইন বা অফলাইনে ভোটার আইডি ঠিকানা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বিবরণ আপডেট করা বাধ্যতামূলক।

ভোটার আইডি ঠিকানা পরিবর্তন কী?

ভোটার আইডি ঠিকানা পরিবর্তন হল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা ভোটার তালিকা এবং ভোটার আইডি ডাটাবেসে আপনার আবাসিক ঠিকানা আপডেট করার প্রক্রিয়া। এটি নিশ্চিত করে যে আপনার নাম সঠিক নির্বাচনী এলাকায় বৈধ থাকবে এবং আপনি আপনার বর্তমান বাসস্থান থেকে ভোট দিতে পারবেন।

অফলাইন মোড ব্যবহার করে ভোটার আইডি কার্ডে ঠিকানা কীভাবে পরিবর্তন করবেন তা এখানে দেওয়া হল :

  • ধাপ ১: আপনার নিকটতম নির্বাচনী অফিসে যান।
  • ধাপ ২: সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফর্ম ৮ পূরণ করুন।
  • ধাপ ৩: বসবাসের প্রমাণপত্র সহ ফর্মটি জমা দিন।

আপনার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে, আপনার ভোটার আইডি ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন।

ভোটার আইডিতে ঠিকানা স্থানান্তরের ফর্ম

আপনার ভোটার আইডি কার্ডের ঠিকানা পরিবর্তন করতে  আপনাকে ফর্ম ৮  পূরণ করতে হবে  । সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করে ফর্মটি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়ে গেলে, আপনার ঠিকানা সফলভাবে আপডেট করা হবে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

adhar cardVoter cardMOBILE NUMBERMobile number linkedElection Commission
