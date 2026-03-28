IFCI scam: ৬,৮৫৫ কোটির অন্ধকার গলিতে কেন্দ্রের সরকারি সংস্থা IFCI: বিরাট দুর্নীতির পর্দাফাঁস
SFIO investigation: দেশের শিল্পের মেরুদণ্ড ছিল যে সংস্থা, আজ সেই IFCI-তেই ৬,৮৫৫ কোটি টাকার তছরুপের অভিযোগ! ৩ জন প্রাক্তন প্রধানের দিকে উঠেছে আঙুল। ৯০ জনের এই তালিকায় আপনার চেনা কোনো বড় কর্পোরেট নাম নেই তো? তদন্তের জালে এবার রাঘববোয়ালরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের অন্যতম প্রাচীন সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (IFCI)-কে ঘিরে দানা বেঁধেছে এক বিশাল দুর্নীতির রহস্য। প্রায় ৬,৮৫৫ কোটি টাকার তছরুপের অভিযোগে এবার আসরে নেমেছে ভারতের কর্পোরেট দুর্নীতি তদন্তকারী সংস্থা SFIO (সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস)। এই তদন্তের আঁচ লেগেছে সংস্থার শীর্ষ পর্যায়ে, যা দেশের আর্থিক মহলে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
আরও পড়ুন- Breaking News LIVE Update: প্রকাশিত দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, এবারও জানা গেল না এই লিস্টে কতজনের নাম বাদ
তিন কর্তা, একটা তদন্ত— IFCI কাণ্ডে SFIO-র জালে এখন অতীত ও বর্তমান
সংখ্যাটা চোখ আটকে দেওয়ার মতো। ৬,৮৫৫ কোটি টাকা। শুধু সংখ্যা নয়, এটা একটা গোলকধাঁধার মানচিত্র— যার প্রতিটা বাঁকে লুকিয়ে আছে সন্দেহজনক ঋণ, রহস্যময় লেনদেন, আর ক্ষমতার করিডোরে চাপা পড়ে যাওয়া প্রশ্নের পাহাড়।
সেই গোলকধাঁধায় এবার মশাল হাতে ঢুকে পড়েছে SFIO— সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস। লক্ষ্য: IFCI, অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। এবং তদন্তের পরিধি দেখলে বোঝা যায়, এটা নিছক একটা দুর্নীতির মামলা নয়— এটা একটা প্রতিষ্ঠানের আত্মার হিসেব।
তিন কর্ণধার, এক কাঠগড়া
ভারতের কর্পোরেট তদন্তের ইতিহাসে এমন দৃশ্য কমই দেখা গিয়েছে। একটি সংস্থার তিন তিনজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর একসঙ্গে তদন্তের আওতায়। সন্তোষ নায়ার, মলয় মুখোপাধ্যায়, অতুল কুমার রায়— তিনটি নাম, তিনটি আলাদা কার্যকাল, কিন্তু একটাই অভিযোগের ছায়া।
এটা কি নিছক কাকতালীয়? নাকি প্রশাসনিক ব্যর্থতার একটা দীর্ঘ ধারাবাহিকতা, যা এক নেতৃত্ব থেকে পরবর্তী নেতৃত্বে সংক্রমিত হয়েছে মহামারীর মতো? তদন্তকারীরা ঠিক এই প্রশ্নটাই এখন খুঁটিয়ে দেখছেন।
NCLT-তে মামলা, ৯০ জনেরও বেশি অভিযুক্ত
চলতি বছরের ২৪শে জানুয়ারি দাখিল হয়েছে কোম্পানি পিটিশন CP/34/PB/2026। মার্চের ৯ তারিখে মামলার আনুষ্ঠানিক নথিভুক্তি। ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তী আদেশও এসে গিয়েছে। আর অভিযুক্তের তালিকায় নাম রয়েছে ৯০-এরও বেশি ব্যক্তি ও সংস্থার— সংখ্যাটা নিজেই বলে দেয় জালটা কতটা বিস্তৃত।
SFIO সন্দেহ করছে, কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত ভাবে তহবিল সরানো হয়েছে। স্তরের পর স্তর সাজিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে অর্থের পথ। ঋণ অনুমোদন থেকে পুনর্গঠন, পুনর্গঠন থেকে আদায়— প্রতিটি ধাপে অনিয়মের ছাপ। অভিযোগ, ঋণদাতা আর সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের মধ্যে যোগসাজশ ছিল। ইচ্ছাকৃত ভাবে শিথিল করা হয়েছিল নিয়মের বাঁধ।
চেনা নামের মিছিল
তদন্তের নথিতে যে সংস্থাগুলোর নাম, সেগুলো দেখলে চমকে উঠতে হয়। ব্লু কোস্ট হোটেলস, অমটেক অটো, অ্যালোক ইন্ডাস্ট্রিজ, ভূষণ স্টিল, জেপি ইনফ্রাটেক, ABG শিপইয়ার্ড, পিপাভাভ ডিফেন্স— একটার পর একটা নাম, যাদের অনেকেই ইতোমধ্যে দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে। এত বড় বড় কর্পোরেট নামের উপস্থিতি প্রমাণ করে, এটা কোনও ছোটখাটো কেলেঙ্কারি নয়— এটা একটা সিস্টেমের ফাটলের গল্প।
আরও পড়ুন- PM Modi on Energy Lockdown: মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে মোদীর বৈঠক শেষ: লকডাউনের কি শঙ্কা কাটল?
IFCI: একদা গর্বের প্রতিষ্ঠান
১৯৪০-এর দশকের শেষে জন্ম নেওয়া IFCI একসময় দেশের উন্নয়নমূলক অর্থায়নের মেরুদণ্ড ছিল। শিল্পের স্বপ্নকে মূলধন দেওয়ার কাজ করত এই সরকারি সংস্থা। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ ক্রমবর্ধমান NPA আর বারবার সরকারি 'উদ্ধার প্যাকেজ'-এর মুখাপেক্ষী। প্রশ্ন হল— এই পতন কি কেবল বাজারের খেলা, না কি ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ার ছবি?
২৮শে মে: পরের অধ্যায়
আগামী ২৮শে মে NCLT-তে পরের শুনানি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মামলার রায় ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহির মানদণ্ড নতুন করে নির্ধারণ করতে পারে। দায়িত্ব কোথায় শেষ হয়? ক্ষমতার কুর্সিতে বসা মানুষের দায় কতটুকু?
৬,৮৫৫ কোটি টাকার এই অন্ধকার গলিতে এখন আলো জ্বেলেছে তদন্তের মশাল। উত্তর মিলবে কি না, সেটা সময় বলবে। কিন্তু প্রশ্নগুলো উঠেছে— এবং সেটাই এখন সবচেয়ে বড় খবর।
