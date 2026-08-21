/আইআইএইচএম: বিশ্বমানের হসপিটালিটি কেরিয়ারের বিশ্বস্ত ঠিকানা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিটি বাবা-মা তাঁদের সন্তানকে সফল, আত্মবিশ্বাসী এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হিসেবে দেখতে চান। প্রতিটি শিক্ষার্থী এমন একটি ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখে, যা বিশ্বজুড়ে সুযোগ, সম্মান এবং একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয়। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট (আইআইএইচএম)-এ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এখানকার শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের আতিথেয়তা পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলে।
12 তম শ্রেণি শেষ করার পরে আইআইএইচএম-এ যোগদানকারী অনেক শিক্ষার্থী প্রায়শই লাজুক, তাদের ক্যারিয়ারের পথ সম্পর্কে অনিশ্চিত এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির লোকদের সাথে যোগাযোগ করার আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করে। কিন্তু বিশ্বমানের শিক্ষা, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং পেশাদার সাজসজ্জার মাধ্যমে, তারা ভারত, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় পাঁচ তারকা হোটেল, বিলাসবহুল রিসোর্ট এবং গ্লোবাল হসপিটালিটি ব্র্যান্ডগুলির সাথে কাজ করে আত্মবিশ্বাসী পেশাদার হিসাবে আবির্ভূত হয়। কেবল সফল ক্যারিয়ারই নয়, তারা গর্বের সাথে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে।
এই অসাধারণ রূপান্তর আইআইএইচএমকে ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত আতিথেয়তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।
একটি ডিগ্রির চেয়েও বেশি - একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন
আতিথেয়তা এমন একটি পেশা যা আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ, শৃঙ্খলা এবং মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতাকে মূল্য দেয়। আইআইএইচএম-এ শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও যায়।
প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তিত্ব বিকাশ, পেশাদার গ্রুমিং, যোগাযোগ দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিষ্টাচার সেশন এবং নেতৃত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে যায়। ক্যাম্পাসে প্রথম দিন থেকে, শিক্ষার্থীরা শেখে কীভাবে নিজেকে পেশাদারভাবে উপস্থাপন করতে হয়, অতিথিদের সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, একটি বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজ করতে হয় এবং প্রধান আন্তর্জাতিক নিয়োগকর্তাদের দ্বারা প্রত্যাশিত নরম দক্ষতা বিকাশ করতে হয়।
পার্থক্য দৃশ্যমান - বাবা-মায়েরা প্রায়শই তাদের সন্তানদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ রূপান্তর দেখতে পান - শান্ত কিশোর-কিশোরী থেকে আত্মবিশ্বাসী, সুসজ্জিত, দায়িত্বশীল পেশাদার যারা বিশ্বের যে কোনও জায়গায় কাজ করতে প্রস্তুত।
আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের জন্য আন্তর্জাতিক কোর্স
আতিথেয়তা শিল্প সত্যই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠেছে এবং নিয়োগকর্তারা স্নাতকদের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করার প্রত্যাশা করেন। আইআইএইচএম আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে যা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার সাথে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেয়।
শিক্ষার্থীরা চারটি প্রধান আতিথেয়তা বিভাগে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে - ফ্রন্ট অফিস, হাউসকিপিং, খাদ্য প্রস্তুতি এবং খাদ্য ও পানীয় পরিষেবা। আধুনিক আতিথেয়তা ল্যাব, প্রশিক্ষণ রেস্তোঁরা এবং অনুশীলন হোটেলগুলি পুরো প্রোগ্রাম জুড়ে বাস্তব বিশ্বের শিক্ষা সরবরাহ করে।
আইআইএইচএম শিক্ষার্থীদের ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ডিগ্রি পথ বেছে নেওয়ার জন্য নির্বাচন করতে সাহায্য করে। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট লন্ডন (ইউকে) এর সাথে স্বতন্ত্র একাডেমিক সহযোগিতার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতা অর্জনের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে চান তাদের কানাডা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ইউরোপীয় গন্তব্যগুলির মতো দেশগুলিতে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা স্নাতকদের বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তাদের পছন্দের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে।
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে আতিথেয়তা শেখা
আতিথেয়তা শিল্প দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বব্যাপী হোটেল, রেস্তোঁরা এবং ভ্রমণ ব্যবসায়ের অংশ হয়ে উঠছে।
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডঃ সুবর্ণ বসুর দূরদর্শী নেতৃত্বে আইআইএইচএম প্রথম আতিথেয়তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে যেখানে আতিথেয়তা শিক্ষায় কৃত্রিম মেধাকে যুক্ত করা হয়েছে। এর অগ্রণী NamAIste উদ্যোগের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা শিখেছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে অতিথিদের অভিজ্ঞতা, হোটেল অপারেশন, গ্রাহক পরিষেবা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসাকে সমর্থন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
আতিথেয়তা প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে, এআই পেশাদারদের আরও ভাল এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত অতিথি অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে সহায়তা করছে। তাদের শিক্ষার সময় এই কৌশলগুলি শেখার মাধ্যমে, আইআইএইচএম শিক্ষার্থীরা এমন দক্ষতার সাথে স্নাতক হন যা বিশ্বজুড়ে নিয়োগকর্তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।
ক্যাম্পাসের ভেতরে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার শুরু
আন্তর্জাতিক এক্সপোজার কেবল বিদেশে পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আইআইএইচএম-এ, শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে থাকাকালীন বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
ইনস্টিটিউটটি ৬০ টিরও বেশি দেশে একাডেমিক এবং শিল্প সংযোগের সাথে একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক অধ্যাপকমণ্ডলী, আতিথেয়তা নেতা, গ্লোবাল শেফ এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করে।
আইআইএইচএম-এর গর্বিত অর্জনগুলির মধ্যে একটি হ'ল বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ইয়ং শেফস অলিম্পিয়াড, ছাত্র শেফদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক রন্ধন প্রতিযোগিতা। প্রতি বছর, 60 টিরও বেশি দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীরা একত্রিত হয়, আইআইএইচএম শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ করতে, ধারণা বিনিময় করতে এবং বিশ্বের যে কোনও অংশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস বিকাশের অনুমতি দেয়।
শিক্ষামূলক ট্যুর, আন্তর্জাতিক কর্মশালা, ঐতিহ্যবাহী রন্ধনসম্পর্কীয় প্রোগ্রাম, ওয়াইন শিক্ষা ট্যুর এবং শিল্প ইভেন্টগুলি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বিস্তৃত করে এবং তাদের বিশ্বব্যাপী ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করে।
হাতে কলমে কাজ শেখা
আইআইএইচএম-এ, আতিথেয়তা ক্লাসরুমে যতটা, ততটাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখানো হয়। প্রতিটি ক্যাম্পাস অনুশীলন হোটেল, রেস্তোঁরা এবং আতিথেয়তা প্রয়োগশালা দিয়ে সজ্জিত যেখানে শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের অতিথি আপ্যায়ন এবং হোটেল ক্রিয়াকলাপের কাজ হাতে-কলমে করার সুযোগ পায়। কলকাতার ইন্ডিস্মার্ট হোটেল, বেঙ্গালুরুর চকোলেট হাউস এবং গোয়ার ইন্ডিস্মার্ট উডবোর্ন রিসোর্টের মতো আইআইএইচএম সিগনেচার প্রপার্টিজে হাতে-কলমে শেখার প্রসার ঘটায়।
একটি বিশ্বব্যাপী প্রাক্তন ছাত্র পরিবার
বছরের পর বছর ধরে, আইআইএইচএম আন্তর্জাতিক হোটেল চেইন, বিলাসবহুল রিসর্ট, এয়ারলাইন্স, ক্রুজ লাইন, রেস্তোঁরা এবং আতিথেয়তা সংস্থায় কর্মরত 35,000 এরও বেশি প্রাক্তন শিক্ষার্থীর একটি শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায় তৈরি করেছে।
এই বিস্তৃত প্রাক্তন শিক্ষার্থী নেটওয়ার্ক বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যবান পরামর্শদাতার সুযোগ, শিল্প সংযোগ এবং ক্যারিয়ার গাইডেন্স তৈরি করে। অনেক স্নাতক নতুন আইআইএইচএম শিক্ষার্থীদের নিয়োগের জন্য ফিরে আসে, সাফল্যের একটি চক্র তৈরি করে যা বছরের পর বছর অব্যাহত থাকে।
চমৎকার বেতন প্যাকেজ সহ আন্তর্জাতিক কেরিয়ার
শিক্ষার্থীরা আইআইএইচএম বেছে নেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হ'ল এর চিত্তাকর্ষক প্লেসমেন্ট রেকর্ড।
আইআইএইচএম স্নাতকরা আকর্ষণীয় প্রারম্ভিক বেতন প্যাকেজগুলির সাথে আন্তর্জাতিক সুযোগ অর্জন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:
ইংল্যান্ডের ক্রাউন প্লাজা হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টসে প্রতি বছর ২৭ লক্ষ
নিউজিল্যান্ডের ফিডেলিও ক্যাফে অ্যান্ড ওয়াইন বারে প্রতি বছর ৪৫ লক্ষ টাকা
ফ্রান্সে আতিথেয়তা সংস্থার সাথে প্রতি বছর ২৪ লক্ষ
ফ্রান্সের প্রধান রেস্তোঁরা গ্রুপগুলির সাথে প্রতি বছর ২৬ লক্ষ
আন্তর্জাতিক সুযোগগুলি প্রতি বছর ৩১ লক্ষ পর্যন্ত প্রাথমিক প্যাকেজ অফার করে
এই অর্জনগুলি দেখায় যে আতিথেয়তা এখন আর প্রথাগত হোটেল চাকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আজ এটি চমৎকার উপার্জনের সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এবং ক্রমাগত পেশাদার বিকাশের সাথে পুরস্কৃত বিশ্বব্যাপী ক্যারিয়ার সরবরাহ করে।
দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক গড়ে তোলা
শিক্ষার্থীরা পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ, কমিউনিটি সার্ভিস কর্মসূচি এবং পরিবেশ-সচেতন প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে জিরো ওয়েস্ট কিচেন প্রতিযোগিতা এবং খাদ্য-সৈনিক উদ্যোগ। এই কার্যক্রমগুলি এমন দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করে, যারা ব্যতিক্রমী আতিথেয়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বও গভীরভাবে উপলব্ধি করে।
ইনস্টিটিউটের দর্শন "আতিথেয়তা প্রচার, আতিথেয়তা শিক্ষা এবং আতিথেয়তা উদযাপন" শিক্ষার্থীদের সহানুভূতি, নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে পেশাদার শ্রেষ্ঠত্বের সংমিশ্রণ করতে উত্সাহিত করে।
পৃথিবীতে আপনার যাত্রা শুরু হয় এখান থেকেই
প্রতিটি গ্লোবাল হসপিটালিটি পেশাদার একটি স্বপ্ন দিয়ে শুরু করে। আইআইএইচএম-এ বিশ্বমানের শিক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর শিক্ষা, আন্তর্জাতিক এক্সপোজার, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং পেশাদার সাজসজ্জার মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।
মাত্র তিন বছরের মধ্যে, শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় আতিথেয়তা ব্র্যান্ডগুলির সাথে কেরিয়ারের জন্য প্রস্তুত আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ পেশাদার হয়ে ওঠে।
যেসব শিক্ষার্থী শুধুমাত্র একটি ডিগ্রি নয়, বরং একটি সফল ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ খুঁজছে এবং যেসব অভিভাবক তাঁদের সন্তানের জন্য একটি নিরাপদ, বিশ্বমানের ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্যারিয়ার চান, তাঁদের জন্য আইআইএইচএম আন্তর্জাতিক সাফল্যের এক নির্ভরযোগ্য প্রবেশদ্বার। বিশ্বের আতিথেয়তা পেশাদারদের প্রয়োজন। আইআইএইচএম আপনাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।
[এই প্রতিবেদনটি IndiaDotCom Pvt Lt-এর কনজিউমার কানেক্টের একটি উদ্যোগ। জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল সম্পাদকীয় বিভাগ প্রতিবেদনের বক্তব্যের জন্য দায়বদ্ধ না।]
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