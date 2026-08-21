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আইআইএইচএম: বিশ্বমানের হসপিটালিটি কেরিয়ারের বিশ্বস্ত ঠিকানা

আপনার সন্তান কি বিশ্বজুড়ে একটি সম্মানজনক ও আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের স্বপ্ন দেখছে? আইআইএইচএম-এর সঙ্গে স্বপ্ন পূর্ণ হোক বাস্তবতায়! মাত্র ৩ বছরের শিক্ষাক্রম, ব্যক্তিত্বের বিশ্বমানের রূপান্তর, ইউকে-র ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি এবং ৪৫ লাখ টাকা পর্যন্ত দুর্দান্ত প্রারম্ভিক প্লেসমেন্ট প্যাকেজ!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 21, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:14 PM IST
আইআইএইচএম: বিশ্বমানের হসপিটালিটি কেরিয়ারের বিশ্বস্ত ঠিকানা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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