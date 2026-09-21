/সাহিলের মৃত্যু ঘিরে উত্তাল IIT Bombay, ১৮ দফা দাবিতে সই ডিরেক্টরের; কী কী চাইছেন পড়ুয়ারা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: IIT Bombay-র দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া সাহিল ওয়াকোডের মৃত্যুর পর থেকেই উত্তপ্ত ক্যাম্পাস। টানা তিন দিন ধরে চলা ছাত্রবিক্ষোভের পর এবার পড়ুয়াদের দেওয়া ১৮ দফা দাবিপত্রে সই করেছেন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর অধ্যাপক শিরীষ কেদারে। তবে দাবিপত্রে সই করা হলেও সমস্ত দাবি সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়ে গিয়েছে—বিষয়টি এমন নয়। কয়েকটি দাবির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও তদন্তের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
সাহিল ওয়াকোড IIT Bombay-র Energy Science and Engineering বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। পরীক্ষার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং ChatGPT-এর সাহায্য নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠান জানিয়েছিল, ঘটনার পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলা ও কাউন্সেলিং করা হয়েছিল এবং তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরে হস্টেলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে পরীক্ষার ঘটনার সরাসরি কারণগত সম্পর্ক এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
সাহিলের মৃত্যুর পরই ক্যাম্পাসে ক্ষোভ ছড়ায়। বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া বিক্ষোভে যোগ দেন। তাঁদের অন্যতম প্রধান দাবি, সাহিলের মৃত্যুর আগে ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী, তদন্তের অন্তর্বর্তী রিপোর্ট ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।
পড়ুয়াদের দাবির কেন্দ্রে রয়েছেন অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ দুল্লা। পরীক্ষার সময় তিনিই ইনভিজিলেটর ছিলেন এবং সাহিলের বিরুদ্ধে পরীক্ষায় অনিয়মের বিষয়টি নথিবদ্ধ করেছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিও উঠেছে। তবে IIT Bombay কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কোনও পদক্ষেপই যথাযথ প্রক্রিয়া বা ‘ডিউ প্রসেস’ মেনেই হবে। সাহিলের পরিবারের তরফেও গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাঁর বাবা-মা জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্য ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তসাপেক্ষ। ঘটনার পর পুলিশের কাছেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।
১৮ দফা দাবির মধ্যে শুধু সাহিলের মৃত্যুর তদন্ত নয়, IIT Bombay-র সামগ্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবিও রয়েছে। পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা আরও শক্তিশালী করা, শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে আচরণবিধি স্পষ্ট করা, অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স তৈরির মতো পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন। ডিরেক্টর শিরীষ কেদারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ। ১৮ দফা দাবির মধ্যে ডিরেক্টরের পদত্যাগের দাবিও রয়েছে। তবে দাবিপত্রে সই করার অর্থ তাঁর পদত্যাগ ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে, এমন নয়। India Today-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, চুক্তিতে পড়ুয়াদের এই দাবিটি নথিভুক্ত হয়েছে।
অন্যদিকে, IIT Bombay-র Faculty Forum সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ দুল্লার পাশে দাঁড়িয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত নয়—এমন অবস্থানও সামনে এসেছে। ফলে একদিকে পড়ুয়া ও পরিবারের অভিযোগ, অন্যদিকে শিক্ষক সংগঠনের বক্তব্য—সব মিলিয়ে তদন্তের ফল এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিন দিনের বিক্ষোভের পর ডিরেক্টরের ১৮ দফা দাবিপত্রে সইকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতিতে নতুন মোড় এসেছে। এখন নজর থাকবে স্বাধীন তদন্ত কীভাবে হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় কি না এবং ছাত্রদের দাবিগুলি বাস্তবে কতটা কার্যকর করে IIT Bombay কর্তৃপক্ষ।
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