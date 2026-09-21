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সাহিলের মৃত্যু ঘিরে উত্তাল IIT Bombay, ১৮ দফা দাবিতে সই ডিরেক্টরের; কী কী চাইছেন পড়ুয়ারা?

IIT Bombay-র ছাত্র সাহিল ওয়াকোডের মৃত্যুর পর টানা তিন দিনের বিক্ষোভের জেরে পড়ুয়াদের ১৮ দফা দাবিপত্রে সই করেছেন ডিরেক্টর শিরীষ কেদারে। পড়ুয়ারা স্বাধীন তদন্ত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট, সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং ক্যাম্পাসে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জবাবদিহি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 21, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:13 PM IST
সাহিলের মৃত্যু ঘিরে উত্তাল IIT Bombay, ১৮ দফা দাবিতে সই ডিরেক্টরের; কী কী চাইছেন পড়ুয়ারা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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সাহিলের মৃত্যু ঘিরে উত্তাল IIT Bombay, ১৮ দফা দাবিতে সই ডিরেক্টরের; কী কী চাইছেন পড়
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