/পরীক্ষায় ChatGPT ব্যবহার করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারপরই IIT Bombay পড়ুয়ার মৃত্যু!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ChatGPT-র সাহায্যে উত্তর খোঁজার অভিযোগ। তার কয়েক ঘণ্টা পরই মর্মান্তিক মৃত্যু IIT Bombay-এর দ্বিতীয় বর্ষের এক পড়ুয়ার। শুক্রবারের এই ঘটনায় IIT Bombay ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায়। একাংশ পড়ুয়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান এবং ঘটনার বিষয়ে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার দাবি তোলেন। IIT Bombay-এর তরফে জানানো হয়েছে, মৃত পড়ুয়া Energy Science and Engineering বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
পরীক্ষার সময় তাঁকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানটির বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ChatGPT-তে আপলোড করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। তবে IIT Bombay স্পষ্ট জানিয়েছে, এই ঘটনার পর পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কোনও আনুষ্ঠানিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুরু করা হয়নি। পরীক্ষার পর বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং বিভাগের প্রধান। তাঁকে কাউন্সেলিংও করা হয়। পাশাপাশি তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে পরীক্ষার এই ঘটনা তাঁর পড়াশোনা বা ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে প্রভাব ফেলবে না।
এরপর পড়ুয়াটি নিজের হস্টেল ঘরে ফিরে যান। পরে সন্ধ্যায় তাঁকে ঘরের ভিতর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। IIT Bombay জানিয়েছে, এই ঘটনায় তারা গভীরভাবে শোকাহত এবং মৃত পড়ুয়ার বন্ধু, সহপাঠী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই IIT Bombay ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। ৪০০-রও বেশি পড়ুয়া বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা প্রশাসনের কাছে ঘটনার ব্যাখ্যা এবং আরও স্বচ্ছতার দাবি জানান। বিক্ষোভের মধ্যে চলতি মিড-সেমেস্টার পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে পড়ুয়াদের উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে পুলিশও মোতায়েন করা হয়।
IIT Bombay-তে ছয় মাসে তৃতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু
এই ঘটনাকে ঘিরে আরও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, কারণ NDTV-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ছয় মাসে IIT Bombay-এর Powai ক্যাম্পাসে এটি তৃতীয় পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা। ফলে পড়ুয়াদের মানসিক চাপ, ক্যাম্পাসে সহায়তা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষার পরিবেশ নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। তবে পরীক্ষায় ChatGPT ব্যবহারের ঘটনা এবং পড়ুয়ার মৃত্যুর মধ্যে সরাসরি কারণ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এমন কোনও সিদ্ধান্ত এখনও সামনে আসেনি। প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, মৃত্যুর পরিস্থিতি যথাযথ কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। তাই ঘটনার দুইটি বিষয়—পরীক্ষায় ChatGPT ব্যবহারের অভিযোগ এবং পরবর্তী মৃত্যু—আলাদা করে দেখা জরুরি।
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