Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /পরীক্ষায় ChatGPT ব্যবহার করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারপরই IIT Bombay পড়ুয়ার মৃত্যু!

পরীক্ষায় ChatGPT ব্যবহার করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারপরই IIT Bombay পড়ুয়ার মৃত্যু!

IIT Bombay-এর দ্বিতীয় বর্ষের এক পড়ুয়া পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ChatGPT-তে প্রশ্নপত্র আপলোড করে উত্তর খুঁজছিলেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধান তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং জানান, এর জন্য তাঁর পড়াশোনায় প্রভাব পড়বে না। পরে হস্টেল ঘরে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:43 AM IST
পরীক্ষায় ChatGPT ব্যবহার করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারপরই IIT Bombay পড়ুয়ার মৃত্যু!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পরীক্ষায় ChatGPT ব্যবহার করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারপরই IIT Bombay পড়ুয়ার মৃত্যু!
2
3
4
5