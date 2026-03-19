Lonavala Deadly Road Accident: লোনাভালায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা: IIT মুম্বইয়ের পাঁচ ছাত্রের গাড়ি ঢুকে গেল চলন্ত ট্রাকের নীচে, দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে গেল ওম, শ্রেয়াংসর দেহ

Lonavala Deadly Road Accident: লোনাভালায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা: IIT মুম্বইয়ের পাঁচ ছাত্রের গাড়ি ঢুকে গেল চলন্ত ট্রাকের নীচে, দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে গেল ওম, শ্রেয়াংসর দেহ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইআইটি মুম্বইর তিন বন্ধু ঘুরতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ট্যুর যে, এই মর্মান্তিক পরিণতি পাবে তা ভাবতেও পারেনি কেউই। সফর নিমেষেই পরিণত হল বিষাদে। মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) মুম্বইর তিন মেধাবী শিক্ষার্থী।
ওমকুমার বোরসে (২৩): তিনি আইআইটি বোম্বে-র একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন।
লয় (২০): ২০ বছর বয়সী এই তরুণ শিক্ষার্থীও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারান।
শ্রেয়াংশ শর্মা (২২): দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে থাকা ২২ বছর বয়সী এই ছাত্র ঘটনাস্থলেই মারা যান।
লোনাভলায় সূর্যোদয় দেখে ক্যাম্পাসে ফেরার পথে তাদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মালবাহী ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের দ্রুতগতিতে থাকা গাড়ি এবং ভোরের কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়াই এই দুর্ঘটনার প্রাথমিক কারণ।
দুর্ঘটনার বিবরণ
পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনাটি ঘটে ভোর আনুমানিক ৫:৩০ থেকে ৬:০০ টার মধ্যে। পাঁচ শিক্ষার্থী গাড়িতে করে লোনাভলা গিয়েছিলেন। তাঁরা পাহাড়ের চূড়া থেকে সূর্যোদয় দেখে মুম্বইয়ের পওয়াইয়ে তাদের ক্যাম্পাসে ফিরছিলেন। এক্সপ্রেসওয়ের খোপোলি সংলগ্ন একটি এলাকায় পৌঁছলে তাঁদের গাড়িটি সামনে থাকা একটি বড় কন্টেইনার বা ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে।
ধাক্কা এতটাই জোরালো ছিল যে, গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে ট্রাকের নিচে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। গাড়িতে থাকা আরও দুইজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় পথচারী এবং এক্সপ্রেসওয়ে টহলদারি পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর গ্যাস কাটারের সাহায্যে গাড়ির দরজা কেটে মৃতদেহ এবং আহতদের উদ্ধার করা হয়।
নিহত ও আহতদের পরিচয়
নিহত তিন শিক্ষার্থীই আইআইটি মুম্বইর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র। তাঁদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত দুই শিক্ষার্থীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের মাথায় এবং শরীরে একাধিক গুরুতর আঘাত রয়েছে।
শোকস্তব্ধ ক্যাম্পাস
এই খবর পওয়াই ক্যাম্পাসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই শোকের ছায়া নেমেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি শোকবার্তায় জানিয়েছে,'আমাদের প্রতিষ্ঠানের তিন মেধাবী শিক্ষার্থীকে হারানো অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'
সহপাঠীদের মধ্যে শোকের আবহ। অনেক শিক্ষার্থীই কান্নায় ভেঙে পড়েন, নিহতরা তাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।
এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা
মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়ে ভারতের অন্যতম ব্যস্ত এবং আধুনিক রাস্তা হলেও এটি দুর্ঘটনার হটস্পট হিসেবেও পরিচিত। বিশেষ করে ভোররাতে বা ভোরে যখন চালকদের ক্লান্তি থাকে এবং গতির ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন এই ধরনের দুর্ঘটনা বেশি ঘটে। পুলিস আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছিল এবং চালক হয়ত তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন অথবা সামনের ট্রাকটির দূরত্ব বুঝতে ভুল করেছিলেন।
ট্রাফিক পুলিসের সতর্কবার্তা
হাইওয়ে পুলিস বারবার চালকদের সতর্ক করে বলেছে যে, রাতে বা ভোরে গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। লোনাভলা ও সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় ভোরে ঘন কুয়াশা থাকে, ফলে সামনের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায় না। এই পরিস্থিতিতে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখা এবং গতির সীমা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
মেধাবী এই তরুণদের অকাল মৃত্যু আবারও আমাদের পথ নিরাপত্তার বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে। একটি ছোট ভুল বা সামান্য অসতর্কতা কী ভাবে উজ্জ্বল কয়েকটি জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে, এই ঘটনা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। লোনাভালার মনোরম সূর্যোদয় দেখার স্মৃতি নিয়ে ফেরার কথা ছিল তাঁদের, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁরা আর পৌঁছতে পারলেন না তাদের প্রিয় ক্যাম্পাসে।
