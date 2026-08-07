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‘আমি তোমার বস, ব্যস...’ লিফটে সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল? বিস্ফোরক ইমেলেই তেজপালের সাজা

Tarun Tejpal email: গোয়ার বিলাসবহুল হোটেলের লিফটে ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন? ১৩ বছরের আইনি লড়াই আর নিম্ন আদালতের খালাসের পর অবশেষে বম্বে হাইকোর্টে কাটল জট। ১০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত তরুণ তেজপাল। নিজেরই পাঠানো একটি গোপন ইমেলে লুকিয়ে ছিল কোন অকাট্য প্রমাণ? রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নাকি ক্ষমতার অপব্যবহার—কোন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তেহলকা প্রধান?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 07, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:08 PM IST
‘আমি তোমার বস, ব্যস...’ লিফটে সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল? বিস্ফোরক ইমেলেই তেজপালের সাজা

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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