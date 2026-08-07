/‘আমি তোমার বস, ব্যস...’ লিফটে সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল? বিস্ফোরক ইমেলেই তেজপালের সাজা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৩ সালের নভেম্বরে গোয়ার পাঁচতারা হোটেলের লিফটে এক জুনিয়র সহকর্মীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত হন তহোলকা ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ তেজপাল। সম্প্রতি বম্বে হাইকোর্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই মামলায় প্রসিকিউশন পক্ষ বা সরকারি আইনজীবীদের অন্যতম প্রধান প্রমাণ ছিল তেজপালের পাঠানো একটি ইমেল, যা তিনি ঘটনার পর ওই নিগৃহীতাকে পাঠিয়েছিলেন।
ঘটনার প্রেক্ষাপট
২০১৩ সালের ৭ ও ৮ নভেম্বর গোয়ায় 'থিংকফেস্ট' অনুষ্ঠানের সময় পাঁচতারা হোটেলের লিফটে সহকর্মীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে তেজপালের বিরুদ্ধে। ২০২১ সালের মে মাসে ট্রায়াল কোর্ট তাঁকে খালাস দিলেও গোয়া সরকার সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বম্বে হাইকোর্টে আপিল করে। হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করে তেজপালকে দোষী সাব্যস্ত করে।
ইমেলের বক্তব্য ও আদালতে বিতর্ক
মামলার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, তরুণ তেজপালের ইমেলটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। মেহতা উল্লেখ করেন যে, ইমেলে অভিযুক্ত নিজের "বিবেচনার ভুল"-এর জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন, লজ্জা প্রকাশ করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে তিনি ঘটনাটিকে পারস্পরিক সম্মতিসূচক মনে করেছিলেন। প্রসিকিউশন পক্ষ এটিকে অপরাধের স্বীকারোক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে তেজপালের আইনজীবী আবাদ পাণ্ডা দাবি করেন, সেটি কেবল মৌখিক ও সম্মতিসূচক যৌন আলোচনার বিষয় ছিল।
২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর পাঠানো ইমেলে তেজপাল লেখেন যে, তিনি ওই তরুণীর বাবার সঙ্গেও কাজ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যকার "দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক" তিনি ভঙ্গ করেছেন। ইমেলে তেজপাল স্বীকার করেন, তরুণী যখন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর বস, তখন তেজপাল জবাবে বলেছিলেন, "তাহলে তো এটা আরও সহজ হয়ে গেল।"
ইমেলে তেজপাল আরও লেখেন
"তুমি এমন এক প্রতিভাবান তরুণী যাকে আমার সহকর্মীর কন্যা এবং নিজস্ব অফিসের সহকর্মী ভেবে অত্যন্ত গর্বিত ছিলাম... তাই এটা স্বীকার করতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যে, আমি আমাদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ভেঙেছি। তোমার স্পষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৭ ও ৮ নভেম্বর দুই দফায় যে যৌন সম্পর্কের চেষ্টা করেছি, সেই লজ্জাজনক ভুলের জন্য আমি শর্তহীনভাবে ক্ষমা চাইছি।"
ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে তিনি লেখেন, "আমি জানি তোমার মনে হয়েছে আমি তাহেলকার সম্পাদক পদের অপব্যবহার করে তোমার ওপর চাপ তৈরি করেছি। আমি স্বীকার করছি যে, তোমার 'আপনি আমার বস' কথার জবাবে আমি একপর্যায়ে বলেছিলাম—'তাহলে তো এটা আরও সহজ হয়ে গেল'। তবে আমি এটাও রেকর্ডে রাখতে চাই যে, মুখ থেকে শব্দ দুটি বের হওয়ার পরপরই আমি তা ফিরিয়ে নিই এবং বলি—আমি ওটা প্রত্যাহার করছি, আমার পদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কের কোনও লেনাদেনা নেই।"
'শব্দাতীতভাবে লজ্জিত'
পাওয়ার ইমব্যালেন্সের কথা স্বীকার করে তেজপাল লেখেন, তাঁর মহিলাদের অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলার ইতিহাস রয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে নিজেকে পেয়ে তিনি ভাষায় প্রকাশ করার মতো লজ্জিত নন। তিনি এটিকে ক্ষণিকের 'অসচেতনতা বা উন্মাদনা' বলে দায় এড়াতে চাননি, বরং নিজেকেই সম্পূর্ণ দায়ী করেছিলেন।
'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র দাবি
১০ বছরের সাজা ঘোষণার পর তরুণ তেজপাল দাবি করেন, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং তাহেলকার কাজের কারণে তাঁর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, "গত ১৩ বছর ধরে প্রতিশোধের মনোভাব নিয়ে আমার পেছনে লাগা হয়েছে। বিচারব্যবস্থার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, নিশ্চয়ই এমন কোনও বিচারক থাকবেন যিনি সত্যটা দেখতে পাবেন। আমরা সমস্ত প্রমাণ জনসমক্ষে আনব। এত প্রমাণ রয়েছে যে আমাকে ১০ বার খালাস দেওয়া উচিত ছিল।"
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