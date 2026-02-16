English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Weather Update: বসন্তের শুরুতেই ভারী বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে উত্তর! আগুনের রক্তচক্ষুর মধ্যেই ১১ রাজ্যে...

Weather Update: বসন্তের শুরুতেই ভারী বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে উত্তর! আগুনের রক্তচক্ষুর মধ্যেই ১১ রাজ্যে...

Weather Update: মৌসম ভবন বলছে, দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় শীতের আমেজ কমতে শুরু করায় দিনের তাপমাত্রা থাকছে ২৬-২৭ ডিগ্রির আশেপাশে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 16, 2026, 03:11 PM IST
Weather Update: বসন্তের শুরুতেই ভারী বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে উত্তর! আগুনের রক্তচক্ষুর মধ্যেই ১১ রাজ্যে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোরের দিকে কিছুটা ঠান্ডা থাকলেও বেলা বাড়তেই বেশ গরম। আবহাওয়া জানান দিচ্ছে এবার গরমে নাজেহাল হতে চলেছে বাংলা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস হল মেরেকেটে ২৩ বা ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বসন্তের আবহাওয়া পাওয়া যাবে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকেই রীতিমতো গরমের অনুভূতি হবে রাজ্যে। এর মধ্য়েই বৃষ্টির খবর দিল দিল্লির মৌসম ভবন।

Add Zee News as a Preferred Source

মৌসম ভবন বলছে, দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় শীতের আমেজ কমতে শুরু করায় দিনের তাপমাত্রা থাকছে ২৬-২৭ ডিগ্রির আশেপাশে। রাতে তা ১০-১১ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছে। তবে উত্তর ভারত-সহ মোট ১১টি রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ফলে দিনের তাপমাত্রা আবারও কিছুটা কমতে পারে। একদিকে যখন মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের কিছু অংশে আগামী তিন দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ঠিক তার বিপরীত চিত্র দেখা যাবে উত্তর ও মধ্য ভারতে; সেখানে বৃষ্টি আর কুয়াশার প্রভাবে হালকা শীত অনুভূত হতে পারে।

দিল্লিতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। IMD জানিয়েছে, মঙ্গলবার ও বুধবার পর পর দু’টি পশ্চিমা ঝঞ্ঝার কারণে দিল্লিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে যা এখানকার আবহাওয়ায় পরিবর্তন আনতে পারে।

আগামী কয়েক দিনে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের কিছু অংশে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে এর ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যাবে উত্তর ও মধ্য ভারতে, যেখানে বৃষ্টি এবং কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। শৈত্যপ্রবাহ কেটে গেলেও উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে মথুরা, আগ্রা, আলিগড়, আমেথি, বাগপত, আজমগড়, বাহরাইচ, বালিয়া, বান্দা, বারাবাঁকি, বেরিলি, বিজনোর, চান্দৌলি, চিত্রকূট, ইটাওয়াহ, ফতেহপুর, গাজিয়াবাদ, গাজিপুর এবং ঝাঁসির মতো শহরগুলোতে ভোরের কুয়াশার কারণে যাতায়াতে দৃশ্যমানতা বা ভিজিবিলিটি কম থাকতে পারে।

আরও পড়ুন-বাংলাদেশের ভোটে লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন ৮০ সংখ্যালঘু প্রার্থী, জয়ী হলেন কতজন!

এদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের খবর, দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে রাতেও শীতের আমেজ ধীরে ধীরে কমবে। বৃহস্পতিবার থেকে দিনের পারদ দু- তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে অনুমান দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমের জেলায় রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি এবং কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে এই সপ্তাহেই। সকালের দিকে হালকা শিশির কিংবা কুয়াশা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া। এই সপ্তাহে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। 

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী তিন চার দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে আগামী দু-তিন দিন। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গেও সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় রাতের পারদ ৯ ডিগ্রি এবং ডুয়ার্সের জেলায় ১৫ ডিগ্রিতে উঠতে পারে রাতের পারদ। মালদা-সহ নীচের দিকের জেলাতে এই সপ্তাহে ১৭ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে রাতের তাপমাত্রা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
IMD Weather UpdateRain in 11 statesIMD forcast of rain
পরবর্তী
খবর

Student Death: স্কুল ড্রেস পরেই নিখোঁজ মেয়ে, পুলিসি তদন্তে ঘরেই মিলল নোট! সরি আমি দাদুর কাছেই চললাম, মেধাবী নেহা শেষে...
.

পরবর্তী খবর

India vs Pakistan Colombo Weather LIVE: ভারত-পাক ম্যাচ ভাসবেই! আগামী কয়েক ঘণ্টায় কলম্বোয় ভয়...