IMD Weather: এদিকে তাপপ্রবাহের রক্তচক্ষু, ওদিকে আগামী ক'দিন ধরে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা
IMD Weather News Today: বুধবার ভারতের বেশ কিছু অংশে বৃষ্টি, তুষারপাত, বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কী অবস্থা আজ আবহাওয়ার (IMD Weather News)? একই সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত (Heavy rain), তুষারপাত (snowfall), ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস। সঙ্গে রয়েছে তাপপ্রবাহের (Heatwave alert) সতর্কতাও। ভারতের মৌসম ভবন (Meteorological Department) জানাচ্ছে, আগামী একসপ্তাহ ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। যা গরম থেকে একটু রেহাই দেবে (relief from summer)।
বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ
চেন্নাই আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর একটি নিম্নচাপের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা পুরো অঞ্চলের আবহাওয়ার উপর প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইএমডি জানিয়েছে, আজ দক্ষিণ তামিলনাড়ু, এবং কারাইকাল এলাকার এক বা দুটি স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তামিলনাড়ুর অন্যান্য অংশ এবং পুদুচেরিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
বৃষ্টির পূর্বাভাস
আইএমডি বুধবার ভারতের বেশ কিছু অংশে বৃষ্টি, তুষারপাত, বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইএমডি-র নিয়মিত বুলেটিন অনুযায়ী, ১০ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে, যার তীব্রতা ১৩ থেকে ১৬ মার্চের মধ্যে কমে আসবে।
ভারতের বিভিন্ন স্থানে
আবহাওয়া দফতর (IMD) ১৬ মার্চ পর্যন্ত তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। যা গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে কিছুটা স্বস্তি এনেছে। আজ, বুধবারও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আইএমডি-র খবর অনুযায়ী, থুথুকুডি, কন্যাকুমারী, নাগাপট্টিনাম এবং রামনাথপুরম জেলার কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। রাজ্যের বাকি অংশ, পুদুচেরি এবং কারাইকাল অঞ্চলে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ তামিলনাড়ুর এক বা দুটি স্থানে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের বাকি অংশে, পুদুচেরি ও কারাইকালে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। ১২ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণ তামিলনাড়ুর উপকূলীয় জেলাগুলিতে খুব হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।
তাপপ্রবাহ
গ্রীষ্ম সামনেই। কাগজে-কলমে বসন্ত চললেও এখনই গরম টের পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কার হল, বিজ্ঞানীদের একটা পূর্বাভাস। তাঁরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে গরম বছর ২০২৪ সালকেও ছাপিয়ে যেতে পারে এই ২০২৬। সত্যিই যদি সেটা ঘটে, পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ভারত। কী হবে সেই অসহ্য গরমে?
