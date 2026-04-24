Weather Update: জারি তাপপ্রবাহের অরেঞ্জ অ্যালার্ট, রাতও হবে অস্বাভাবিকরকমভাবে উষ্ণ- স্কুলের সময়ে আরও বদল

Weather Update: জারি তাপপ্রবাহের অরেঞ্জ অ্যালার্ট, রাতও হবে অস্বাভাবিকরকমভাবে উষ্ণ- স্কুলের সময়ে আরও বদল
Orange Alert for heatwave: তীব্র গরমে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। টানা ৩ দিন থেকে ৬ দিন ধরে চলবে তাপপ্রবাহ। রাতও হবে অস্বাভাবিকরকমভাবে উষ্ণ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'সুপার এল নিনো'র কবলে দেশ! ভয়ংকর তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল ভারতীয় মৌসম ভবন। জারি হল অরেঞ্জ অ্যালার্ট। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, ওডিশা, ঝাড়খণ্ড এবং কেরালার কিছু অঞ্চলে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা খুব বেশি। রাজস্থানে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে তীব্র গরমে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এবার পাটনা ও জয়পুর শহরেও শিক্ষা দফতর স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন এনেছে। পাটনা জেলার জেলাশাসক সরকারি ও বেসরকারি—সব স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসের সময় পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। একইরকভাবে জয়পুরেও স্কুলের সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে। আগেই একই পথে হেঁটেছে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, কর্নাটক প্রভৃতি রাজ্য।
IMD-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজ্যস্থানে তাপ্রপ্রবাহ চলবে টানা ৬ দিন, ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত। মধ্যপ্রদেশে টানা ৫ দিন, ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। বিহারে টানা ৩ দিন, ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিসগড়ে টানা ৪ দিন, ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। তাপপ্রবাহ চলবে পশ্চিমবঙ্গেও। ২৪ ও ২৫ এপ্রিল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওডিশার কিছু এলাকায় গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বজায় থাকবে।
২৪ থেকে ২৭ এপ্রিল তামিলনাড়ু, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও উপকূলীয় কর্ণাটকে এই ধরনের আবহাওয়া থাকতে পারে। ২৪ ও ২৫ এপ্রিল গুজরাটের উপকূলীয় এলাকায়ও একই পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে। রাত অস্বাভাবিকরকম উষ্ণ (Warm night conditions) থাকার সম্ভাবনা রয়েছে হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও ওডিশায়। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত এই ওয়ার্ম নাইট কন্ডিশন চলবে হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও ওডিশায়। সার্বিকভাবে দেশজুড়ে প্রবল গরম ও তাপপ্রবাহের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে IMD।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)