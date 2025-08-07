Abhishek Banerjee: '৫৬ ইঞ্চি ছাতিকে আমেরিকা থেকে চিন সবাই এখন লাল চোখ দেখাচ্ছে', ট্রাম্প ইস্যুতে সরব অভিষেক
Abhishek opens up on Trump: ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফ্রেন্ড বলে উল্লেখ করেছিলেন মোদী। এটা কি আমি বলেছিলাম না মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেছিলেন? ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে মোদীকেই সরাসরি দায়ী করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) সম্প্রতি ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছেন, যার জেরে ভারতীয় পণ্যের (Indian Prodect) ওপর মোট শুল্কের হার বেড়ে হয়েছে ৫০ শতাংশ (50% Tariff)। এদিন দিল্লি যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে ট্রাম্প প্রীতি নিয়েই মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। কারণ ট্রাম্পের শুল্ক নীতি ভারতের মতো দেশগুলির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। ভারতের রফতানি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হলে তা ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।
ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ এদিন বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন রয়েছে! সেগুলো যাদের সঙ্গে ছবি রয়েছে ট্রাম্পের তাদেরকে করা উচিত। যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে আমেরিকার টেক্সাসে প্রচার করেছিল এখানে এসে ডোনাল্ড ট্রাম্প যাদের প্রচার করেছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। ৫০% ট্যারিফ লাগানো হয়েছে। নিশ্চিতভাবে এর একটা প্রভাব ক্ষয়ক্ষতি তো হবেই। আইটি, ফার্মাসিউটিক্যাল, টেক্সটাইল এবং অন্যান্য যে সমস্ত পরিষেবা দ্রব্য রয়েছে তার মধ্যে সার্বিক প্রভাব পড়বে।
অভিষেকের মতে, কর্মসংস্থান কমবে ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রভাব তো অবশ্যই পড়বে। এটা আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা এবং ভারত বর্ষকে কঠোরভাবে এর মোকাবেলা করা উচিত যারা ভারতবর্ষকে ছোট করতে চায় যারা ভারতবর্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চায়। যে সরকার ৫৬ ইঞ্চি ছাতির কথা বলত, তারা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, লাল চোখ দেখাচ্ছে চিন থেকে শুরু করে সমস্ত দেশ, আমেরিকা সবাই।
সর্বদলীয় প্রতিনিধি হিসেবে আমি বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলাম। ১১টা দেশ রয়েছে যারা পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা পাকিস্তানকে কনডেম করে একটা স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি। এর ব্যর্থতা কার? ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে কোভিডের আগে গুজরাটে প্রচার কে করেছিল ! ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে আপনি প্রচার করেছেন, বিজেপি কর্মীরা যজ্ঞ করেছিল। মোদীকে কটাক্ষ অভিষেকের।
প্রসঙ্গত, শুল্ক বৃদ্ধির কারণে ভারতীয় পণ্যের দাম মার্কিন বাজারে অনেক বেড়ে যাবে। এর ফলে ভারতের রপ্তানি প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এটি সরাসরি ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করবে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। সেদিকে খোঁচা দিয়েই অভিষেকের বক্তব্য, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফ্রেন্ড বলে উল্লেখ করেছিলেন মোদী। এটা কি আমি বলেছিলাম না মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেছিলেন? এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন ভারতীয় অর্থনীতি মৃত। তবে আমি এটা মনে করি নাJ আমি জানি ১৪০ কোটির মানুষের ভালোবাসায় এই অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে। আমি বলতে পারি, ভারতীয় অর্থনীতি আইসি, ইউসি আছে গত ১০ বছর ধরে।
