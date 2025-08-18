English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gyanesh Kumar Impeachment: বেনজির! 'ইন্ডিয়া' জোট তুলল চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ইমপিচমেন্টের দাবি...

Impeachment Notice Against CEC Gyanesh Kumar: রাহুল গান্ধী মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় এক লাখ 'জাল ভোটার' এবং পাঁচ ধরনের কারচুপির মাধ্যমে ভোট চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। তারপর?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 18, 2025, 02:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! বিশাল আপডেট! রাহুল গান্ধীর (Rahul Gandhi) 'ভোট চুরি'র অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) সঙ্গে বিরোধের জেরে, INDIA-বিরোধী জোট প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) অপসারণের প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে। সূত্র অনুযায়ী, বিরোধী দলগুলি তাদের নেতাদের সঙ্গে সংসদের একটি বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রস্তাব আনার বিষয়ে আলোচনা করেছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ?

রাহুল গান্ধীর 'ভোট চুরি'র অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিরোধের জেরে, INDIA-বিরোধী জোট প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে। সূত্র অনুযায়ী, বিরোধী দলগুলি তাদের নেতাদের সঙ্গে সংসদের একটি বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রস্তাব আনার বিষয়ে আলোচনা করেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের অপসারণ প্রক্রিয়ার মতোই। এ ধরনের প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হতে হয় এবং অপসারণের কারণ হতে হবে "প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতা"।

ভোট কারচুপির অভিযোগ

ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে ভোট কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেটাকে লক্ষ্য করে নির্বাচন কমিশনের প্রধান কঠোর মন্তব্য করেছিলেন বলে দাবি। গত রবিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতের ভোটারদের লক্ষ্য করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কমিশন ভোটারদের পক্ষেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে সব দলই সমান এবং এটি শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে কোনো বৈষম্য করে না।

হয় প্রমাণ দিন, নয় ক্ষমা চান

রাহুল গান্ধী মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় এক লাখ 'জাল ভোটার' এবং পাঁচ ধরনের কারচুপির মাধ্যমে ভোট চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতাকে একটি হলফনামা জমা দিতে হবে বলে জোর দিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, হলফনামা দিতে হবে অথবা তাঁকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এর কোনো তৃতীয় বিকল্প নেই। যদি আমরা সাত দিনের মধ্যে কোনো হলফনামা না পাই, তার মানে এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন।"

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

