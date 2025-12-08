8th Pay Commission BIG UPDATE: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা! অবেশেষ জানা গেল, কবে থেকে নতুন বেতন, কত ভাতা বাড়ছে? সব আপডেট...

8th Pay Commission BIG UPDATE: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা! অবেশেষ জানা গেল, কবে থেকে নতুন বেতন, কত ভাতা বাড়ছে? সব আপডেট...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission) নিয়ে বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারের (Central Govt.)। অনেকদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মনে এই পে কমিশন নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন ঘুরে চলেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে বারবার বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। কখনও হবে কি হবে না এই নিয়েও অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়েছে। তবে এবার জানানো যাচ্ছে, নতুন বেতন কমিশন ২০২৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ আর্থিক সিদ্ধান্ত হতে চলেছে (one of the biggest financial decision ever)।
কী বলছেন আর্থিক উপদেষ্টা?
প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতি উপদেষ্টা (member of the Prime Minister's Economic Advisory Council) পরিষদের সদস্য নীলকণ্ঠ মিশ্র (Nilkantha Mishra) বলেছেন যে, নতুন বেতন এবং পেনশন সংশোধনের মোট খরচ ৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে, যদি পাঁচ ত্রৈমাসিকের বকেয়া (arrears for five quarters) যোগ করা হয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারকেই একটি খুব বড় আর্থিক চ্যালেঞ্জ (very large fiscal challenge) মোকাবিলা করতে হবে।
১. অষ্টম বেতন কমিশনে শুধুমাত্র বেতন এবং পেনশনের জন্য অতিরিক্ত বার্ষিক খরচ ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষ থেকে ৪ থেকে ৫ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের।
২. এছাড়াও, জানুয়ারি ২০২৬ থেকে মার্চ ২০২৮-এর মধ্যের পাঁচ ত্রৈমাসিকের বকেয়া (arrears) বাবদ ৩.৫ থেকে ৪ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে। এটি হবে একবারের জন্য একটি খুব বড় অঙ্কের অর্থ প্রদান (one-time, very large payout)।
৩. এর অর্থ হলো, প্রথম বছরে মোট আর্থিক পরিবর্তন প্রায় ৭.৫ থেকে ৯ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে, যা সপ্তম বেতন কমিশনের চেয়ে ৭ থেকে ৮ গুণ বেশি।
৪. এই বিপুল বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল, ইতিমধ্যেই ১১ থেকে ১২ লক্ষ কোটি টাকার উচ্চ বেতন-পেনশন ভিত্তি এবং এর সঙ্গে ২.৫ থেকে ৩ গুণ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (fitment factor) সুপারিশ করার সম্ভাবনা।
সরকার কী বলেছে?
সরকার স্পষ্ট করেছে যে, অষ্টম বেতন কমিশনের আওতায় বেতন, ভাতা, পেনশন এবং সমস্ত সম্পর্কিত উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রাজ্যসভায় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী নিশ্চিত করেছেন যে পেনশন সংশোধনও কমিশনের কাজের অংশ। এতে লক্ষ লক্ষ পেনশনভোগী স্বস্তি পেয়েছেন, যারা বেতন কাঠামো নিয়ে ভীষণ অনিশ্চিত ছিলেন।
তবে সরকার আরও বলেছে যে, আপাতত মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (DR) একীভূত করার কোনও পরিকল্পনা নেই। এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত অষ্টম বেতন কমিশন তার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরই বিবেচনা করা হবে।
একই সময়ে, ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ডিএ (DA) ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্বস্তি
সব মিলিয়ে, প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী এই নতুন বেতন কমিশন থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু দেশের অর্থনীতির জন্য, এটি একটি কঠিন ভারসাম্যের কাজ (challenging balancing act) হবে।
কমিশন ২০২৭ সালে তাদের প্রতিবেদন জমা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং নতুন কাঠামো ২০২৮ সাল থেকে শুরু হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বড় পরীক্ষা হবে। নীলকণ্ঠ মিশ্র যেমনটি বলেছেন, 'FY28 (অর্থবর্ষ ২০২৮) ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বাঁকবদল হবে।'
মহার্ঘ্য ভাতার ভূমিকা
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সরাসরি কোনও কর্মচারীর মহার্ঘ ভাতা (DA) নির্ধারণ করে না। তবে, যখন কোনও বেতন কমিশন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নির্ধারণ করে, তখন মূল বেতনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা ডিএর হারও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্যাটেল ব্যাখ্যা করেছেন, বর্তমান ডিএ ৫৮%, এবং যদি অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সময় এটি ১২% বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে ডিএ ৭০% এ পৌঁছে যাবে।
এছাড়া, সরকার গ্রোথ ফ্যাক্টরের গণনা করে,যা গতবার ২৪% ছিল। বেতন কমিশন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর গণনা করার সময় ফ্যামিলি ইউনিটগুলিও বিবেচনা করে, যা গতবার ৩ ছিল এবং এবার ৪ হতে পারে। যদি কমিশন ৪ পারিবারিক ইউনিট বিবেচনা করে, তাহলে অতিরিক্ত ১৩% বৃদ্ধি আশা করা যেতে পারে। অতএব, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হল এই কারণগুলির সংমিশ্রণ।
অষ্টম সিপিসিতে পেনশন সংশোধনের বিষয়ে সরকার কী বলেছে?
রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের জবাবে, অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) শর্তাবলী থেকে পেনশন সংশোধন অপসারণের বিষয়ে সন্দেহ দূর করেছেন। তার উত্তরে, মন্ত্রী বলেন যে অষ্টম সিপিসি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেনশন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিষয়ে তার সুপারিশ দেবে, যার ফলে অষ্টম বেতন কমিশন থেকে পেনশন সংশোধন অপসারণ করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান হয়েছে।
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করেছে, যা সারা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য বড় ধরনের স্বস্তি এনেছে। সরকার কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR) জারি করেছে। এর অর্থ এখন কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন বৃদ্ধির পথ পরিষ্কার। সূত্রের খবর, কমিশন ২০২৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে সরকারের কাছে তার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে তবে ২০২৭ না ২০২৮ সালের মধ্যে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করা হবে তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।
বেতন কি দ্বিগুণ হবে?
কৃষ্ণমূর্তি ব্যাখ্যা করেছেন, যদি একজন কর্মচারীর সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে মূল বেতন ৫০,০০০ টাকা হয় এবং অষ্টম বেতন কমিশন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.০ সুপারিশ করে, তাহলে নতুন মূল বেতন দ্বিগুণ হবে। এটি হবে ৫০,০০০ × ২.০ = ১,০০,০০০ টাকা। সংশোধিত বেতন ম্যাট্রিক্স কর্মচারীকে নিকটতম উচ্চতর সেলে রাখবে।
DA, HRA এবং ট্রান্সপোর্ট ভাতার মতো ভাতাগুলি পরবর্তীতে এই নতুন মূল বেতনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে। কৃষ্ণমূর্তি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগীরা সাধারণত একই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট সংশোধনী পান। সুতরাং, যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.০ হয়, তাহলে ৩০,০০০ টাকা পেনশন গ্রহণকারী একজন পেনশনভোগীর মূল পেনশন প্রায় ৬০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।
