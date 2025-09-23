Supreme Court: বিয়ের বছর না ঘুরতেই ডিভোর্স চেয়ে স্ত্রীর দাবি ৫ কোটি! স্বামীকে 'সুপ্রিম' পরামর্শ, এঁর লোভ বেশি, সম্পর্ক ছেদ করুন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Divorce case in Supreme court: এই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে সম্প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোন ভিত্তিতে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করছেন ওই মহিলা?

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 23, 2025, 08:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের এক বছর কাটতে না কাটতেই বিচ্ছেদের আর্জি (Divorce Cse) জানিয়েছেন স্ত্রী। খোরপোশ বাবদ (Maintenance Case) স্বামীর থেকে পাঁচ কোটি টাকাও দাবি করেছেন তিনি। মহিলার এমন দাবি শুনেই ধমক দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। এমন দাবি করতে থাকলে খুব কঠোর নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

এই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে সম্প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোন ভিত্তিতে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করছেন ওই মহিলা? দু পক্ষকেই বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার নির্দেশও দেয় আদালত। তবে বিচারপতি স্বামীর উদ্দেশে বলেন, তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি বড় ভুল করবেন। কারণ তাঁর স্ত্রীর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাঁকে নিজের কাছে রাখতে পারবেন না তিনি

একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলেন, মাত্র এক বছর বিয়ে হয়েছে দুজনের। এর মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে স্বামীর থেকে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করেছেন স্ত্রী। তিনি যদি এমন দাবি করতে থাকেন তবে আদালতও কিছু কড়া নির্দেশ দিতে বাধ্য হবে।

এই মামলার ক্ষেত্রে স্বামী এক নামী বহুজাতিক সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত। বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় তিনি প্রথমে স্ত্রীকে ৩৫-৪০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি স্ত্রী। এ অবস্থায় দু'পক্ষকেই সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থতা কেন্দ্রে গিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তার পরে আগামী ৫ অক্টোবর ফের তাঁদের আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে।

এই ঘটনায় আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'যাঁর স্বামীর দেওয়া ৪০ লক্ষ টাকার খোরপোশে মন ভরে না, তাঁর লোভ ও ক্ষিদে দুটোই বেশি। তাঁকে নিজের কাছে আটকে রাখা যাবে না। যদি স্ত্রীর অবস্থান এমনই থাকে, তাহলে আমাদের এমন আদেশ দিতে হতে পারে যা তার পছন্দ নাও হতে পারে। আমরা আশা করি স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত দাবি করবেন এবং এই মামলার অবসান ঘটাবেন।'

