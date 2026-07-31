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দিল্লির বড় খবর: বিক্ষুব্ধ NCPI সাংসদরা কি তৃণমূলেই ফিরছেন? শতাব্দীর পর জুন মালিয়াকে নিয়ে রাজধানীতে বিরাট আপডেট

NCPI MP's returning TMC: একই দিনে দুই বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা এনসিপিআই সাংসদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করাকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 31, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:57 PM IST
দিল্লির বড় খবর: বিক্ষুব্ধ NCPI সাংসদরা কি তৃণমূলেই ফিরছেন? শতাব্দীর পর জুন মালিয়াকে নিয়ে রাজধানীতে বিরাট আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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