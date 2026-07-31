/দিল্লির বড় খবর: বিক্ষুব্ধ NCPI সাংসদরা কি তৃণমূলেই ফিরছেন? শতাব্দীর পর জুন মালিয়াকে নিয়ে রাজধানীতে বিরাট আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী: রাজ্য রাজনীতিতে ফের জোরদার জল্পনা। এনসিপিআই (NCPI) দলের দুই সাংসদ শতাব্দী রায় এবং জুন মালিয়ার বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে পরপর সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে। শুক্রবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বীরভূমের অভিনেত্রী-সাংসদ শতাব্দী রায়। একই দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে একটি পৃথক বৈঠকে অংশ নেন মেদিনীপুরের অভিনেত্রী-সাংসদ জুন মালিয়া।
শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক
উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে এনডিএ (NDA)-র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই একই দিনে দুই বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা এনসিপিআই সাংসদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করাকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। যদিও দুই নেত্রীর পক্ষ থেকেই একে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে তুলে ধরা হচ্ছে, তবুও এই দুই মেগা বৈঠকের খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন ও জল্পনা শুরু হয়েছে।
সংখ্যালঘু সাংসদদের তৃণমূলে ফেরার জল্পনা
এই শীর্ষ বৈঠকের নেপথ্যে অন্যতম বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে দুই সংখ্যালঘু সাংসদের তৃণমূলে ফেরার জল্পনা। সূত্রের খবর, এনসিপিআই-এর দুই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সাংসদ-- মুর্শিদাবাদের আবু তাহের এবং খলিলুর রহমানের সঙ্গে নাকি গত কিছুদিন ধরে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন শতাব্দী রায়। ওই দুই সাংসদ ফের পুরোনো দল তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারেন বলে রাজনৈতিক অলিন্দে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। শতাব্দী রায় কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'কিছু মিডিয়া এটা নিয়ে সময় কাটাচ্ছে, ওরা আমার কাছে আসছে, আমি ওদের কাছে যাচ্ছি। গল্পের সৃষ্টি হচ্ছে। এই চলে গেল, ওই চলে গেল। একদম নয়। খুব দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, ২০ জনই আছি'।
শতাব্দী রায় কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'কিছু মিডিয়া এটা নিয়ে সময় কাটাচ্ছে, ওরা আমার কাছে আসছে, আমি ওদের কাছে যাচ্ছি। গল্পের সৃষ্টি হচ্ছে। এই চলে গেল, ওই চলে গেল। একদম নয়। খুব দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, ২০ জনই আছি'।
বিশেষজ্ঞদের মতে, মুর্শিদাবাদের এই দুই প্রভাবশালী সংখ্যালঘু সাংসদ যদি এনসিপিআই ছেড়ে তৃণমূলে ফেরেন, তবে তা জাতীয় স্তরে বিরোধী শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাবে এবং এনসিপিআই-এর অভ্যন্তরীণ সংগঠনে বড় ধাক্কা দেবে। সেই বিষয়টি রুখতে কিংবা দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতেই কি দুই শীর্ষ নেত্রী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসলেন-- তা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।
ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমীকরণ
একদিকে এনসিপিআই-এর দুই সাংসদের ওপর তৃণমূলে ফেরার সম্ভাবনা, অন্যদিকে দলের দুই প্রধান মুখ শতাব্দী রায় ও জুন মালিয়ার সরাসরি মোদী-শাহ জুটির সঙ্গে হাত মেলানোর এই কৌশলগত বৈঠক-- সব মিলিয়ে বিষয়টি রাজ্য ও দেশের রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলছে। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এনডিএ বৈঠকে উপস্থিতির পর শতাব্দী ও জুনের এই পদক্ষেপে এটা স্পষ্ট যে, জাতীয় রাজনীতিতে নতুন শক্তির অবস্থান তৈরি ও দলীয় ভাঙন সামলাতে এনসিপিআই নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় শাসকদলের সঙ্গে যোগাযোগ আরও গভীর করছে। আগামী দিনে দুই সংখ্যালঘু সাংসদের পদক্ষেপ এবং এনসিপিআই-এর রাজনৈতিক অবস্থান কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।
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