Zee News Bengali
Huderabad shocker: তুলকালাম ঝগড়া করে ক্লান্ত স্বামী ঘুমিয়ে পড়লেন, রাগে গোমড়ানো স্ত্রী ধারাল ছুরি চালাল গলায়...

Hyderabad horror: স্বামী যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন তার স্ত্রী জ্যোতি একটি সবজি কাটার ছুরি নিয়ে তার স্বামীর গলা কেটে দেয় বলে অভিযোগ।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 19, 2025, 09:12 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝগড়ার পর ঘুমন্ত স্বামীর গলা কেটে দিল স্ত্রী। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া হত। কিন্তু সেদিনের ঝগড়া পৌঁছল চরমে। 

হায়দ্রাবাদের কাছে নারসিঙ্গির কোকাপেটে বৃহস্পতিবার রাতে এক দম্পতির মধ্যে ঝগড়ার পর স্ত্রী তার স্বামীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ভারখ বোরা এবং কৃষ্ণা জ্যোতি বোরা নামের এই দম্পতি আসাম থেকে শহরে এসে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে, কোনো একটি ছোট বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। এরপর ভারখ ঘুমাতে চলে যান।

স্বামী যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন তার স্ত্রী জ্যোতি একটি সবজি কাটার ছুরি নিয়ে তার স্বামীর গলা কেটে দেয় বলে অভিযোগ।

তাঁর সাহায্যের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ঘরে ছুটে আসেন এবং ভারখকে সাহায্য চাইতে দেখে তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে লোকটির মৃত্যু হয়। পুলিশ জ্যোতিকে হেফাজতে নিয়েছে এবং ভারখের মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়েছে।

