Meghalaya Honeymoon Couple: বর্বরগুলোকে ফাঁসি দাও! এয়ারপোর্টে চড়থাপ্পড় খেয়ে গেল রাজা রাজবংশীর খুনি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর বিমানবন্দরে রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলার অভিযুক্তকে এক যাত্রী রাগে-ক্ষোভে-বিরক্তিতে আচমকা এক চড় মারে। তত্‍ক্ষণাত্‍ হট্টগোল শুরু হয় সেখানে। মেঘালয় পুলিশ চার অভিযুক্তকে নিয়ে শিলং যাওয়ার জন্য ইন্দোর থেকে কলকাতা হয়ে যাচ্ছিল। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বিমানবন্দরে উপস্থিত এক যাত্রী হঠাৎ একজন অভিযুক্তকে হত্যা করে। এই পুরো ঘটনাটি সেখানে উপস্থিত ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়েছে, যা এই ঘটনাকে আরও চাঞ্চল্যকর করে তুলেছে।

এই ঘটনায় সারা দেশ জুড়ে এমন ঢেউ উঠেছে যে, আতঙ্কের পাশাপাশি, রাগ, বিরক্তি, হতাশা, ক্ষোভের আঁচ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্ল্যান করে হত্যা:

হাতের মেহেন্দি শুকনোর আগেই সোনম (Sonam Raghubangshi) নববিবাহিত স্বামী রাজা রঘুবংশীকে (Raja Raghubangshi) এরকম প্ল্যান করে হত্যা, প্রেমিকের সঙ্গে মিলে সুপারি কিলার দিয়ে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় নিয়ে গিয়ে খুন করার বিরল চিত্র সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়নি। তবে, এই ঘটনাই মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০০৩ সালের বেঙ্গালুরুর 'রিং রোড হত্যাকাণ্ড'র (Bengaluru Ring Road Case) কথা। যে ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও হাড় হিম করে দেয় অনেকেরই।

বেঙ্গালুরু গিরীশ হত্যাকাণ্ড:

২০০৩ সালে ২৭ বছরের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বি ভি গিরীশের সঙ্গে বাগদান হয়েছিল বেঙ্গালুরুর শোভা শঙ্করনারায়ণ নামের এক ২১ বছরের আইনের পড়ুয়ার। শান্ত স্বভাবের গিরীশ মাসে এক লক্ষ টাকা উপার্জন করতেন। অন্যদিকে, শোভাও ছিলেন শহরের প্রভাবশালী আইনজীবীর মেয়ে। বাগদানের মাত্র তিন দিনের মাথায় নৃশংসভাবে খুন হন গিরীশ। তদন্ত শুরু হতেই আসল অপরাধীকে ধরে ফেলে পুলিশ। জানা যায়, হবু স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল শোভা নিজেই।

এই মামলাই ছিল দেশের প্রথম দিকের ডিজিটাল ফরেনসিক ভিত্তিক মামলাগুলোর একটি, যেখানে মোবাইলের লোকেশন ও কল রেকর্ড আদালতে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। অভিযুক্ত যুগল সহ দুই ভাড়াটে খুনিকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শোভাকে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট থেকে শোভা জামিন পান।

রাজা রঘুবংশী হত্যামামলা:

