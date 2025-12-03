Panipath Psycho Killer: আমার থেকে সুন্দর কেউ নয়! অদ্ভুত ঈর্ষায় নিজের সন্তান-সহ চার জনকে খুন করেছে 'সাইকো' পুনম...

Panipath Psycho Killer: আমার থেকে সুন্দর কেউ নয়! অদ্ভুত ঈর্ষায় নিজের সন্তান-সহ চার জনকে খুন করেছে 'সাইকো' পুনম...
রাকেশ ভায়ানা: হরিয়ানার পানিপথের প্রত্যন্ত গ্রামে বিয়ের সানাই সবেমাত্র থেমেছিল, কিন্তু উৎসবের সেই আনন্দ মুহূর্তে বিষাদ আর ভয়ের পরিবেশে পরিণত হল। কারণ? বিয়েবাড়িতে হইহই করে আনন্দ করা, ছয় বছরের একটি শিশু হঠাৎ নিখোঁজ! আনন্দের সেই মুহূর্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুঃস্বপ্নে বদলে। চারদিকে খোঁজ খোঁজ। দিন শেষে পুলিস যা, সামনে আনল, তাকে জার্মান রূপকথা 'স্নো হোয়াইট'-এর 'দুষ্ট রানি'র (Evil Queen) মতোই মনে হচ্ছে।
হত্যাকাণ্ড না অপহরণ না নিখোঁজ রহস্য? এই জট খুলতে পুলিসকে হিমশিম খেতে হয়েছে। অবশেষে জানা গেল সেই ৬ বছরের বাচ্চাটিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু কে হত্যাকারী? কেনই বা মারল?
'আমার চেয়ে সুন্দর কেউ থাকবে না', এই ঈর্ষা থেকে খুন
পানিপথ পুলিস বুধবার জানিয়েছে, তারা এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে ওই ৬বছরের শিশুকে হত্যার অভিযোগে। সম্পর্কে সে তাঁর পিসি।
কিন্তু খুনের কারণ কী: অভিযুক্ত মহিলা চাননি যে তার চেয়ে 'কেউ বেশি সুন্দর' দেখতে হোক।
অভিযুক্তার নাম Poonam (পূনম)। তিনি সোমবার যখন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, সেই সময় তার ৬ বছর বয়সী ভাগ্নীকে স্থানীয় লেকের জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন।
পুলিস জানিয়েছে, এর আগে Poonam একই কায়দায় (জলে ডুবিয়ে) নিজের ছেলে-সহ মোট তিন শিশুকে খুন করেছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি চার শিশুকে খুন করেছেন।
যেভাবে খুন করা হয়েছিল
নিহত শিশুটির নাম বিধি (Vidhi)। সোনীপথের বাসিন্দা বিধি তাঁর পরিবারকে সঙ্গে পানিপথের ইসরানা এলাকার নওলথা গ্রামে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল।
১. নিখোঁজ: সোমবার দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ বিয়েবাড়ি নওলথায় পৌঁছলে বিধির পরিবার বেরিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরই বিধির বাবা একটি ফোন পান যে, বিধিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
২. উদ্ধার: পরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুঁজতে শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টা পর বিধির ঠাকুমা ওমবতি আত্মীয়ের বাড়ির দোতলার একটি গুদামঘরে যান। ঘরটি বাইরে থেকে আটকানো ছিল। তালা খোলার পর তিনি দেখেন, একটি জলের টবে বিধির মাথা ডুবে আছে এবং তার পা মেঝেতে রয়েছে।
৩. হাসপাতালে মৃত্যু: সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে এনসি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিধির বাবা পরে একটি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (FIR) দায়ের করে অভিযোগ করেন যে তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে।
পুলিস তদন্তে জানতে পারে, অভিযুক্ত Poonam হলেন বিধির পিসি (বাবার বোন)।
খুনের একই ধাঁচ
পুলিসের মতে, Poonam-এর মধ্যে শিশুদের জলে ডুবিয়ে মারার একটি ভয়াবহ প্রবণতা ছিল। এর পেছনে ছিল ঈর্ষা ও বিদ্বেষ, কারণ তিনি চাননি যে তার চেয়ে কোনো শিশু বেশি সুন্দর হোক। পুলিস জানিয়েছে, তিনি বিশেষভাবে কম বয়সী, সুন্দরী মেয়েদের টার্গেট করতেন।
Poonam স্বীকার করেছেন যে তিনি একই ধরনের পরিস্থিতিতে জলে ডুবিয়ে মোট চারজন শিশুকে হত্যা করেছেন— তিনটি মেয়ে এবং তার নিজের ছেলে।
২০২৩ সালে: Poonam তার ননদের মেয়েকে খুন করেন।
সন্দেহ এড়াতে নিজের ছেলেকে খুন করেন একই বছর। অন্যদের মনে সন্দেহ এড়াতে Poonam তার নিজের ছেলেকেও জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন।
এই বছরের আগস্ট: এ বছর আগস্ট মাসে Poonam সিবাহ গ্রামে আরও একটি মেয়েকে খুন করেন, কারণ শিশুটিকে তার চেয়ে 'বেশি সুন্দর' দেখতে লাগছিল।
বিধি হত্যার ঘটনায় Poonam সত্য স্বীকার করার আগ পর্যন্ত, এই শিশুদের মৃত্যুগুলো দুর্ঘটনা হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল।
সুন্দরী মেয়েদের প্রতি ঘৃণা থেকে খুন
পুলিস সুপার ভুপেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, এই মহিলার মানসিকতা একটি 'সাইকো কিলার'-এর মতো। পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, সুন্দরী মেয়েদের প্রতি ঘৃণা থেকে তিনি তাদের জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলতেন। ওই মহিলা নিজের পরিবার এবং আত্মীয়দের মেয়েদের টার্গেট করতেন।
