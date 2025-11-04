English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Indian Railway: হাততালি, অসভ্যতা আর বরদাস্ত নয়! বৃহন্নলাদের অত্যাচার রুখতে রেলের বিরাট বড় সিদ্ধান্ত...

Third Gender in Rail: সম্প্রতি এক অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর নট সেন্টাল রেলওয়ে আগ্রা ডিভিশনে রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স এক অভিযান চালায়। সেখানে ৫৪ জন কে আটক করা হয়েছে। যারা বৃহন্নলা সেজে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিলেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 4, 2025, 07:49 PM IST
Indian Railway: হাততালি, অসভ্যতা আর বরদাস্ত নয়! বৃহন্নলাদের অত্যাচার রুখতে রেলের বিরাট বড় সিদ্ধান্ত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোকাল ট্রেন হোক বা দূরপাল্লার ট্রেন (Indian Railways) যারা যাতায়াত করেন তারা অনেক সময় বৃহন্নলাদের খপ্পরে পড়তে হয়। এর ফলে নানান রকম অশান্তি সম্মুখীন হতে হয় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ভ্রমণকারীদের। অনেক সময় কম টাকা দিলে বা টাকা দিতে না চাইলে শাপ, শাপন্ত থেকে গালিগালাজ পর্যন্ত চলে। আর এই জন্য অনেকেই বিরক্ত হন। সরকারের কাছে এই সমস্যা থেকে সুরাহার আবেদনও করেছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

ভারতীয় রেলওয়েতরফ (Indian Railways) থেকে জানানো হয়েছে, এবার যদি কোন ব্যক্তি বৃহন্নলা সেজে যাত্রীদের বিরক্ত করেন, তাহলে কড়া ব্যাবস্থার পথে রেল। নতুন এক পদক্ষেপ করা হল যাত্রীদের এই ধরনের হেনস্থা থেকে মুক্তি দিতে। ভারতীয় রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রীরা রেল মদদ (Railway Madad) পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন। এছাড়া ১৩৯ নম্বরে ফোন করেও অভিযোগ জানাতে পারবেন। 

আরও পড়ুন:  Bangladesh: 'মাথায় হাড় নেই, চাপ দিবেন না', রামদার কোপে উপড়ে যাওয়া খুলি রাখা ফ্রিজে! ব্যান্ডেজে ওয়ার্নিং লিখেই ২ মাস লড়াইয়ে ছাত্র... 

সম্প্রতি এক অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর নট সেন্টাল রেলওয়ে আগ্রা ডিভিশনে রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স এক অভিযান চালায়। সেখানে ৫৪ জন কে আটক করা হয়েছে। যারা বৃহন্নলা সেজে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিলেন। এছাড়াও টাকা আদায়ের পাশাপাশি করেছেন খারাপ ব্যবহার ও বিনা টিকিটে যাত্রা অভিযোগে উঠেছে অনেকের বিরুদ্ধে।

এছাড়াও চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আগ্রা ডিভিশনের আরপিএফ এমন ৩০৩ জনকে আটক করেছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে পদক্ষেপও। যার মধ্যে ২৫৭ জন যাত্রীরা রেল মদদ (Railway Madad) পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন। এবং এই অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরপিএফ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (Indian Railways)।

সম্প্রতিই, ১ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর নর্থ-সেন্ট্রাল রেলওয়ের আগ্রা ডিভিশনে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (RPF) অভিযান চালায়। ৫৪ জনকে আটক করা হয়, যারা বৃহন্নলা সেজে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছিলেন।

আরও পড়ুন:  Bangladesh Power Supply Stop: আগে পয়সা দাও, তারপর বিদ্যুত্‍... আন্তর্জাতিক আদালতে আদানি! অন্ধকারে বাংলাদেশ...

এছাড়াও খারাপ ব্যবহার, বিনা টিকিটে যাত্রার অভিযোগেও অনেককে আটক করা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আগ্রা ডিভিশনের আরপিএফ এমন ৩০৩ জনকে আটক করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে। ২৫৭ জন যাত্রীরা রেল মদদ (Rail Madad) পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষেপ করেছে আরপিএফ।

সমস্ত ডিভিশন পোস্ট ও আউটপোস্ট ইনচার্জদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে, নিয়মিত ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মে নজরদারি চালাতে এবং এই ধরনের কোনও ঘটনা দেখলে বা কোনও অভিযোগ পেলে, তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করা।

এছাড়াও চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আগ্রা ডিভিশনের আরপিএফ এমন ৩০৩ জনকে আটক করেছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে পদক্ষেপও। যার মধ্যে ২৫৭ জন যাত্রীরা রেল মদদ (Railway Madad) পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন। এবং এই অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরপিএফ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (Indian Railways)।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Indian RailwaypassengersEXPRESS TRAINlocal trainThird GenderMoney demandThird Gender disturbanceRailway PortalRailway Madad
পরবর্তী
খবর

Pregnant Dies Falling from Operation Table: ভয়ংকর! ওটিতে টেবিল থেকে নীচে পড়লেন প্রসববেদনায় ছটফট করা তরুণী! তারপর মারাও গেলেন ছটফট করতে-করতেই, আর পেটের সন্তান পেটেই...
.

পরবর্তী খবর

SSC Group Group D tainted list: বিগ ব্রেকিং! প্রকাশ হল ৩৫১২ অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা... দে...