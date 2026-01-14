SIR in Bengal BIG Breaking: SIR আতঙ্ক আরও বাড়ল, কমিশনের ‘সামান্য’ সন্দেহ থাকলেই ভোটার তালিকায় নাম বাদ! সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং...

SIR in Bengal BIG Breaking: SIR আতঙ্ক আরও বাড়ল, কমিশনের ‘সামান্য’ সন্দেহ থাকলেই ভোটার তালিকায় নাম বাদ! সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং...
রাজীব চক্রবর্তী: ভোটার তালিকায় নাম থাকা মানেই কি তিনি ভারতের নাগরিক (Indian Citizenship)? নাগরিকত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকলে কি কেড়ে নেওয়া যায় ভোটাধিকার? বুধবার সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) এই সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) অবস্থানে নতুন করে বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে। কমিশনের সাফ কথা— নাগরিকত্ব নিয়ে ন্যূনতম সন্দেহ থাকলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় রাখা হবে না। তবে তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মানেই যে কারও নাগরিকত্ব বাতিল হওয়া নয়, সে বিষয়েও ‘অভয়’ দিয়েছে কমিশন।
বিতর্কের কেন্দ্রে ‘এসআইআর’
রাজ্যে ভোটার তালিকার ‘নিবিড় সংশোধন’ বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক শিবিরের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার আড়ালে অনেক বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার হরণের চেষ্টা চলছে। এই মর্মেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের দুই সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং দোলা সেন। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে সেই মামলারই শুনানি ছিল।
কমিশনের যুক্তি: সংবিধান ও সুরক্ষা
কমিশনের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী সওয়াল করেন, কোনও বিদেশি নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় থাকা স্পষ্টতই সংবিধান-বিরোধী। তিনি মনে করিয়ে দেন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারক— সব শীর্ষ পদের জন্যই ভারতীয় নাগরিক হওয়া বাধ্যতামূলক। গণপরিষদ থেকেই নির্বাচন কমিশনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে শুধুমাত্র প্রকৃত ভারতীয়রা ভোট দিতে পারেন।
কমিশনের যুক্তি, আধার কার্ড থাকলেই কেউ ভোটার তালিকায় নাম তোলার অধিকারী হতে পারেন না। ৩২৪ ও ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই নিয়মিত এই সংশোধন প্রয়োজন।
বিচারপতিদের প্রশ্ন ও ভোটাধিকারের সংকট
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানতে চান, যদি ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ERO) কারও নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে তাঁর নাম তালিকায় না তোলেন, তবে কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটাধিকার কার্যত খর্ব হবে না? কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব নির্ধারণ করার আগে পর্যন্ত কি ওই ব্যক্তি ব্রাত্য হয়েই থাকবেন?
জবাবে কমিশনের আইনজীবী জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বিদেশি নাগরিকদের ছাঁটাই করা। কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া বা তাঁকে দেশছাড়া করার (ডিপোর্ট) কোনো ক্ষমতা কমিশনের নেই। সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেবল কেন্দ্রীয় সরকারেরই।
তৃণমূলের অভিযোগ ও ‘হোয়াটসঅ্যাপ’ নির্দেশ
আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী কপিল সিব্বল অভিযোগ করেন, কমিশন এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশ দিচ্ছে সমাজমাধ্যমের মাধ্যমে। বিএলও-দের হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর আগে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে এই তথ্যগত অসঙ্গতি এবং রসিদ না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। ভোটাররা নথি জমা দিলেও তাঁদের কোনো প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।
আগামী বৃহস্পতিবার ফের শুনানি
কমিশন এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মানেই নাগরিকত্ব বাতিল নয়। এটি একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মাত্র। তবে নাম বাতিলের এই প্রক্রিয়া এবং নাগরিকত্বের প্রমাণের কড়াকড়ি নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত শেষ পর্যন্ত কী অবস্থান নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার।
রাজ্যের শাসক দল বনাম নির্বাচন কমিশনের এই আইনি লড়াই এখন কোন মোড় নেয়, তা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতেও জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে এই তালিকার সংশোধন প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার।
