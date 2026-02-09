Mamata Banerjee VS ECI in Supreme Court BIG BREAKING: মেগা ব্রেক! আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে DGকে শোকজ করেও রাজ্যের পক্ষে রায় সুপ্রিম কোর্টের! 'ক্ষমতাহীন' মাইক্রোঅবজার্ভার...

Mamata Banerjee VS ECI in Supreme Court BIG BREAKING: মেগা ব্রেক! আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে DGকে শোকজ করেও রাজ্যের পক্ষে রায় সুপ্রিম কোর্টের! 'ক্ষমতাহীন' মাইক্রোঅবজার্ভার...
SIR hearing case in SC: মমতার আইনজীবী - মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের রুলবুকে তাদের নির্বাচনের দিন কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে। কোর্ট - মাইক্রো অবজারভাররা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না কমিশন - নন ইস্যু নিয়ে আদালতের সময় নষ্ট করা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী একটি স্ক্রিনশট দেখিয়ে ইআরও-র সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে বলা হচ্ছে মাইক্রো অবজারভারকে।
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারক... কারও পাঁচ-ছয়জন সন্তান থাকতেই পারে, তাদের নোটিস পাঠাচ্ছে কেন?' সুপ্রিম কোর্টের কড়া প্রশ্নের মুখে কমিশন...
যা হল কোর্টে:
আমার এদের বাইরে রাখতে চাইছি না। লিস্ট দিক। আগে আমরা স্ক্রুতিনি করে দেখতে হবে। তারপর আমরা কাজে লাগাতে পারবো - কমিশন
ওরা কাল রিপোর্ট করুক কাল। আমরা স্ক্রুটিনি করে দেখি। স্টর্ট ড্রাফ করে জানাচ্ছি। কাদের কাজে লাগানো যাবে - কমিশন
কমিশন - তারা কাল আসুন। সমস্ত বিষয় বোঝানো হোক। ৪৮ ঘন্টা পর আমরা আদালতকে জানাবো।
আমরা বিহারের ক্ষেত্রে দেখেছি। আপনারা যেটা বলছেন সেটা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে - মমতার আইনজীবী উদ্দেশ্যে বেঞ্চ
মমতার আইনজীবী -
মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের রুলবুকে তাদের নির্বাচনের দিন কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে।
কোর্ট - মাইক্রো অবজারভাররা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না
কমিশন - নন ইস্যু নিয়ে আদালতের সময় নষ্ট করা হচ্ছে
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী একটি স্ক্রিনশট দেখিয়ে ইআরও-র সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে বলা হচ্ছে মাইক্রো অবজারভারকে।
কমিশন - এটা শুধরে নেওয়া হয়েছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শ্যাম দিবান -
১৯ জানুয়ারি আদালত মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দিলেও কমিশন শুনানির জন্য আধিকারিকদের যে গাইডলাইন পাঠিয়েছে, তাতে দৃঢ়ভাবে আধার, অ্যাডমিট ইত্যাদি খারিজ করার কথা বলা হয়েছে।
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গণ হারে নাম বাদ দিতে চাইছে কমিশন।
ইআরও, এইআরও রা ভোটারের নামে ছাড়পত্র দিলেও কমিশন বহু ক্ষেত্রে মাইক্রো অবজারভারের ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা করছে।
কমিশন - নন ইস্যুকে ইস্যু করা হচ্ছে।
আমরা আশঙ্কা করছি যে গনহারে নাম বাদ দেওয়া হবে। - মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী
যা নির্দেশ দরকার আমরা দেবো, কিন্তু SIR প্রক্রিয়ায় কোনো বাধা দেওয়া যাবে না। এটা সব রাজ্যকে বুঝতে হবে। - প্রধান বিচারপতি
এবার ECI রাজ্যের কাছ থেকে প্রচুর নাম পেয়েছে। ECI প্রয়োজন মনে করলে ERO বা AERO দের বদল করতে পারবে। - প্রধান বিচারপতি
আমরা ৫ টা চিঠি রাজ্যকে দিয়েছি যে কোন ধরনের অফিসার দরকার. কোনো উত্তর পাইনি। - কমিশন
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় -
অজ্ঞাত পরিচয় কেউ একসঙ্গে বহু অভিযোগ করছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।শুনানিতে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একা কি করে হতে পারে।
একজনের পাঁচ ছয়জন সন্তান আছে।।তাদের নোটিস পাঠাচ্ছেন ! - জয়মাল্য বাগচী
তপন কুমার রায় একজনের নাম কুমার নেই বলে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। - আদালত
৮৫০৫ জনকে কাল জয়েন করতে দিন। তারপর দেখুন - আদালত
এখন এলে এদের ট্রেনিং দিতে হবে। 10 দিন ট্রেনিং দিতে হবে - কমিশন
SDM এবং SDRO এই ধরনের অফিসার চাওয়া চয়েছিল - কমিশন
মাইক্রো অবজার্ভার তারা শুনানির সময় থাকছে। তারা তথ্য দেখে এডভাইস করছে - কমিশন
যারা কাজ করছেন তাদের ১০ দিন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। তারা সেই মত কাজ করছেন। - কমিশন
গ্রুপ বি অফিসারদের তালিকা দিলেও নাম দেয়নি রাজ্য। বলা হয়েছে, জেলা ভিত্তিক কতজন অফিসার দেওয়া যেতে পারে তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। - শ্যাম দিবান ও অভিষেক মনু সিংভি।
আপনারা আগের শুনানিতে বলেছিলেন অফিসার দেওয়ার কথা। সেটা সঠিক ভাবে পালন করতে হবে - প্রধান বিচারপতি
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ পিএসইউ থেকে অফিসারদের মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করেছে কমিশন। যাদের স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই - রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি।
এর আগে কমিশন কখনও বলেনি তাদের গ্রুপ বি অফিসার প্রয়োজন। - সিংভি
গ্রুপ বি অফিসারদের নামের তালিকা কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হল এজলাসেই
অফিসাররা কি কালকের মধ্যে ERO কাছে রিপোর্টিং করতে পারবে? - রাজ্যের কাছে প্রশ্ন আদালতের
নির্বাচন কমিশন -
এইআরও অফিসার চেয়ে রাজ্যকে আমরা ৫ বার চিঠি লিখেছি।
তারা দেয়নি
রাজ্য জানিয়েছিল - নির্বাচনের সময় ডেপুটেশনে অফিসার দেওয়া হবে। কিন্তু, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং বর্তমান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা - কমিশন
এখন যদি আমরা ওখানে যাই তাহলে আমরা কি বুঝতে পারব! যারা মাইক্রো অবজার্ভার তারাও তো বুঝতে নাও পারেন! আপনাদের অফিসার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল - প্রধান বিচারপতি
8505 অফিসার দেওয়া হচ্ছে। তাদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ বি অফিসার্স জেলা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। - মমতা আইনজীবী
আমরা কোনও নাম পাইনি। শুধু সংখ্যা পেয়েছি। - কমিশন
মমতা আইনজীবী শ্যাম দিবান একটি নোট আদালতের হাতে তুলে দিয়েছেন। মমতা যে বিষয়গুলি বলতে চেয়েছিলেন, সেটা নোট আকারে তুলে ধরা হয়েছে
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা -
রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা বড় সমস্যা।
কমিশন - অভিযোগ দায়ের করলেও এফআইআর করা হচ্ছে না।
কয়েকজন এইআরও কথা শুনছেন না।
মাইক্রো অবজার্ভার অথবা রাজ্য সরকারি কর্মকর্তারা কেবলমাত্র নির্ধারিত আইনগত কর্তৃপক্ষকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবেন। - কমিশন
নথি যাচাইয়ের জন্য ১৪ ফেব্রুয়ারির পরে আরও এক সপ্তাহ সময়।
সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে ইসি অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও আপত্তির নথি পুড়িয়ে ফেলা বা অন্যান্য কথিত বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর নথিভুক্ত করা হচ্ছিল না। যদিও রাজ্য সরকার এই অভিযোগগুলি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে, আমরা আমাদের ১৯ জানুয়ারির আদেশের কথা স্মরণ করছি, যেখানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইসির অভিযোগের জবাবে
ডিজিপিকে ব্যক্তিগত হলফনামা দাখিল করতে হবে।
ডিজিপিকে শোকজ। হলফনামা দিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নির্দেশ কি মানা হয়েছে।
কমিশন - কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে না রাজ্য।
আমরা ১৯ জানুয়ারির নির্দেশ মনে করিয়ে বলতে চাই যে আমরা আইন - শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বলেছিলাম। - প্রধান বিচারপতির
যে আধিকারিকরা দ্বায়িত্ব পালন করতে পারছেন না তাদের পরিবর্তন করতে পারবে ECI
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! শুরুতেই সব শেষ! কংগ্রেসের ঘোষণায় বামহীন 'একলা চলো', ভোটের আগেই ভাঙল জোট....
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)