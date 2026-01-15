ED vs IPAC in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে ইডির বেনজির অভিযোগ! মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অফিসারের ফোনও তুলে নিয়ে গিয়েছেন...

ED vs IPAC in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে ইডির বেনজির অভিযোগ! মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অফিসারের ফোনও তুলে নিয়ে গিয়েছেন...
EDin SC on IPAC issue: ইডির পক্ষে সলিসিটর জেনারেল (SG) আই-প্যাক (ED raids in I-PAC) তল্লাশির সময় এক শকিং প্যাটার্নে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যখন সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ইউনিফর্ম পরা পুলিস অফিসারদের নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়েন এবং অভিযানে বাধা সৃষ্টি করেন।
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুপ্রিম কোর্টে চলছে হাইভোল্টেজ ED vs IPAC মামলার শুনানি। কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিংভি সহ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই রয়েছেন তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করার জন্য।
ইডির পক্ষে সলিসিটর জেনারেল (SG) আই-প্যাক (ED raids in I-PAC) তল্লাশির সময় এক শকিং প্যাটার্নে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যখন সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ইউনিফর্ম পরা পুলিস অফিসারদের নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়েন এবং অভিযানে বাধা সৃষ্টি করেন।
সলিসিটর জেনারেল আরও দাবি করেন যে, উপস্থিত পুলিস অফিসাররা এমনকি তল্লাশিস্থলেই ধরনায় বসেছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, যখন ইডি কর্মকর্তারা অপরাধমূলক তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সেখানে যান এবং স্থানীয় পুলিসকে বিষয়টি জানান, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং ইডি কর্মকর্তার মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন সামগ্রী সরিয়ে নেন।
সলিসিটর জেনারেলের যুক্তি অনুযায়ী, এটি চুরির সমান। তিনি আরও যোগ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রকাশ্যে সেই সামগ্রীগুলি সরিয়ে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।
LIVE UPDATE: তুষার মেহতা (SG)-
অতীতেও মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত স্থলে পৌঁছেছেন। ডিজি ইউনিফর্ম পরে ধর্ণায় বসেছেন
দুটি পৃথক আবেদন করেছে ইডি
তদন্তকারীরা স্থানীয় পুলিসকে জানিয়ে নিয়ম মেনে অভিযান চালিয়েছিল
যা ঘটেছে সেটা চুরি
এই ধরণের ঘটনা চলতে থাকলে খারাপ প্রভাব পড়বে।
মুখ্যমন্ত্রী মিডিয়ার সামনে এসে বলছেন আমি কি করেছি! যা হয়েছে সেটা চুরি।
আমরা চাই যে সব অফিসার সেখানে ছিলেন তাদের সাসপেন্ড করা হোক। আদালত নির্দেশ দিক সংশ্লিষ্ট দফতরকে পদক্ষেপ নিতে।
এটা আদালতের কগ্নিজেন্স নেওয়া উচিত - SG
ইডির আবেদনে পুলিশ অফিসারদের সাসপেন্ড করার আর্জি
উল্লেখ সলিসিটর জেনারেলের
এটা একটা প্যাটার্ন হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশে সিবিআই চিট ফান্ড তদন্ত করছিল। সেই অফিসারদের আরেস্ট করেছিল পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী আবার ধর্না দিয়েছিলেন - SG
আইনমন্ত্রী নিজে আদালতে ৫০০ জনকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন।
হাইকোর্টে বিচারপতি - মোবোক্র্যাসি বলে উল্লেখ করেছেন
৯ তারিখ আদালতে কী ঘটেছিল বিচারপতির নির্দেশ পড়লেই বোঝা যাচ্ছে - তুষার মেহতা
এমন চললে জনমানসে কি প্রভাব পড়বে! দৃষ্টান্ত মুলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত - SG
কোর্টের মধ্যে ভিড় করে শুনানিতে ব্যাঘাত ঘটনানো তারও উদাহরন আছে - SG
কলকাতা হাইকোর্টে এজলাসে ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। তৃণমূল লিগ্যাল সেল একটি মেসেজ আছে। কোর্টে ভিড় করার জন্যে - সিজি
লিগ্যাল সেল থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে জড়ো হতে বলা হয়েছিল
গাড়ির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল
ইডি শুধু মাত্র একটি সংস্থা নয়।
তদন্তের স্বার্থে যা কিছু উদ্ধার করা হয়, বিশেষ আদালত সিদ্ধান্ত নেয়।
ক্ষতিগ্রস্তরা উপকৃত হয়।
ইডি এখনও পর্যন্ত ৩০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের ফিরে পেতে সাহায্য করেছে
কার স্বার্থে নথি ছিনতাই ?
তল্লাশি চলাকালীন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোন নথি সংগ্রহ করিনি। তদন্তের প্রয়োজনে নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।
ইডি সেখানে কেন তল্লাশিতে কেন গিয়েছিল? কোন কেসের তদন্তের জন্যে ? - সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন ইফিকে
ইডি কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আগ্রহী নয়।
পুলিস আধিকারিকদের নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী
ডিসি প্রথমে যান
আমাদের কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। বা কোনো কর্মণ্ডে ব্যাপারে আগ্রহী নয় - SG
আমরা কয়লা মামলার সূত্রে গিয়েছিলাম। সেটা বলা হয়েছিল।
তারপর মুখ্যনিতে নিজে পুলিসকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান।
তিনি অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ পেয়েছেন বলে জানান
নিজের পরিচয়পত্র দেখান
বাজেয়াপ্ত করা নথি তারা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যান
আইপ্যাক কোনো অভিযোগ নথিভুক্ত করেনি ইডি অফিসারদের কাছ থেকে কাগজ পত্র এবং ডিজিটাল ডকুমেন্ট নিয়ে চলে যাওয়া হয় - SG
ডিজি কে আমরা পরিচয় পত্র দেখাই। অথরিটি লেটার দেখানো হয়। তারপরেও সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে
এটা আবার জনমানসে বলা হয়েছে।
Ipac কোনও অভিযোগ করেনি। মামলায় করেনি - SG
অন্যরা করেছে
তৃণমূলের তরফেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে
সুপ্রিম কোর্ট চলছে, শেষ হলে বাইট হতে পারে
রঙিন ছবি আছে - এসজি
কপিল সিবাল - কিছু রঙিন। কিছু সাদাকালো
এটা খুব সিরিয়াস বিষয় -কোর্ট
এটা আমাদের পরীক্ষা করতে হবে দেখতে হবে
কোর্ট - এটা অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়
নোটিশ ইস্যু করছি - কোর্ট
এটা মানতে হবে চেয়ারম্যান সঙ্গে ডিজি থাকেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। - SG
আমরা ভাবতে পারছি না, হাইকোর্টে আগের শুনানিতে কি হয়েছিল - কোর্ট
কপিল সিবাল - হাইকোর্ট শুনতে পারে কিনা সেটা দেখা উচিত। তারপর এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবে কিনা ঠিক হওয়া উচিত
হাইকোর্টের শোনা উচিত
অভিষেক মনু সিংভি -
হাইকোর্টে ইডি সময় চেয়ে নিয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কে করবে ipac? না কমিশন - বেঞ্চ
কপিল সিব্বলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন
কপিল সিব্বল -
গোপন ও স্পর্শকাতর তথ্য ছিল আইপ্যাকের দপ্তরে। তারা সেটা জেনেই সেখানে গিয়েছিল
নির্বাচনের আগে সেখানে যাওয়ার কি দরকার ছিল!
সিব্বল
কয়লা দুর্নীতি পুরোনো মামলা
চেয়ারম্যান যেতেই পারেন। নথি দলের সম্পত্তি
Ipac কাইন্ড অফ পার্টি অফিস - সিব্বল
কেন দু বছর অপেক্ষা? কেন নির্বাচনের আগে তল্লাশি? - সিব্বল
সিব্বল -
বিএনএসএস-এর ১০৫ ধারা অনুযায়ী - কোথাও তদন্ত করা ও নথি বাজেয়াপ্ত করার ভিডিও রেকর্ডিং করা উচিত
প্রতীক জৈন ল্যাপটপে সব তথ্য আছে। আর আইফোন নেওয়া হয়েছিল। আর কিছুই নেওয়া হয়নি - সিব্বল
তদন্ত শুরু হয়েছিল খুব সকালে ১২:১৫ অবধি কোনো বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। তারপর প্রতীক জৈনের ল্যাপটপ ও আইফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেগুলো কোথায় ?
ইডির বক্তব্য স্ববিরোধী।
পঞ্চনামায় যা লেখা হয়েছে ইডির বক্তব্য তার সঙ্গে মিলছে না
নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাঘাত ঘটানোই মূল লক্ষ্য। আর তথ্য সংগ্রহ ছিল মূল উদ্দেশ্য - সিব্বল
ওরা বলছে সিজ করেনি। যা আছে সেটা আপনাদের কাছে । আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে - বেঞ্চ
কোর্ট - ইডি যদি দলের নথি নিতে যেত তাহলে সিজ করত । তা ওরা করেনি।
- যদি শুধু নির্বাচনের সময়েই অর্থ তছরুপ হয়, তাহলে সেটা ইডির ফল্ট।
ইডি - পশ্চিমবঙ্গে কোনো নির্বাচন নেই
(বিস্তারিত আসছে..... )