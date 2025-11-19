UttarPradesh Crime News: যোগীরাজ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ৪৮ দিন ধরে ৬ হায়নার লালসার শিকার যুবতী, বাঁচানোর কাতর আর্তি নিয়ে থানায় যেতে পুলিসও... ছিঃ...

UttarPradesh Crime News: যোগীরাজ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ৪৮ দিন ধরে ৬ হায়নার লালসার শিকার যুবতী, বাঁচানোর কাতর আর্তি নিয়ে থানায় যেতে পুলিসও... ছিঃ...
Bulandsahar Gangrape case: ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের। মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পুলিসের দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি নির্যাতিতার। তাই শেষমেশ ডিআইজির অফিসে হাজির হন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রক্ষকই ভক্ষক। সেই উত্তরপ্রদেশ। ধর্ষণ। গণধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে আবার পুলিসেরই গণধর্ষণের (UP Gang Rape) শিকার নির্যাতিতা। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতাকে রীতিমতো ভয় দেখিয়ে ৫০ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপিকে ধুয়ে দিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)।
এক মহিলাকে আটকানোর চেষ্টা করছেন পুলিসকর্মীরা। কিন্তু তাঁদের হাত ছাড়িয়ে সোজা পুলিসকর্তার গাড়ির দিকে ছুটলেন তিনি। মহিলাকে এ ভাবে আসতে দেখে গাড়ি থামান ডিআইজি। গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে মহিলা সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘স্যর, ছ’জন মিলে আমাকে ধর্ষণ করেছে। তাদের কাউকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে?’
ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের। মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পুলিসের দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি নির্যাতিতার। তাই শেষমেশ ডিআইজির অফিসে হাজির হন তিনি। অভিযোগ, সেখানে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ডিআইজির সঙ্গে দেখা না করে তিনি এক পা-ও নড়বেন না বলে স্থির করেন। ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন ডিআইজির অফিসের সামনে।
নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, কয়েকমাস আগে ৪ যুবক তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় আলিগড়ে। সেখানে ৪৮ দিন ধরে আটকে রাখা হয় তাঁকে। মাদক খাইয়ে বারবার গণধর্ষণ করা হয় তাঁকে। সুযোগ বুঝে ধর্ষকদের ডেরা থেকে কোনওরকমে পালিয়ে যান মহিলা। সমস্ত বিষয়টি জানান পুলিসকে। কিন্তু সেখানেও লোলুপ পুলিসের কুনজর।
এক সাব-ইন্সপেক্টর নিজের বাড়িতে ডাকে নির্যাতিতাকে। সরল বিশ্বাসে তিনি সেখানে গেলে তাঁকে দু’দিন ধরে ধর্ষণ করে। আর এক পুলিসকর্মী আবার নগদ ৫০ হাজার টাকা জোর করে আদায়ও করে অসহায় ওই মহিলার কাছ থেকে, বিচার পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতার স্বামী থানায় গেলে তাঁকেও আটকে রেখে মারধর করা হয়। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকিও দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অভিযুক্ত ২ পুলিসকর্মীকে বরখাস্ত করা হলেও এখনও গ্রেফতার করা হয়নি তাদের। গ্রেফতার করা হয়েছে মাত্র একজন অভিযুক্তকে। নির্যাতিতার অভিযোগ, অভিযুক্তদের সঙ্গে প্রভাবশালীদের ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাদের আড়াল করছে পুলিস।
এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়েছে, 'উত্তরপ্রদেশে যোগী শাসনে নারী সুরক্ষা আজ প্রহসন! ধর্ষণের বিচার চেয়ে পুলিসের দ্বারস্থ হওয়ার পর সেই পুলিসের হাতেই গণধর্ষণের শিকার হতে হয় বুলন্দশহরের যুবতীকে। আর তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপরও নেমে আসে পুলিসি নির্যাতন। সবই বিজেপির আচ্ছে দিনের ফসল। বিজেপির প্রশ্রয়েই আজ দুর্বৃত্ত থেকে পুলিশও ধর্ষক। এর পরেও এরা নারী সুরক্ষার বুলি আওড়ায়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এখনও মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসে থাকেন কী করে? এদের কি বিন্দুমাত্র চক্ষুলজ্জাটুকুও নেই? আমাদের দাবি স্পষ্ট- হয় নারীদের নিরাপত্তা দাও, নয় পদত্যাগ করো!'
