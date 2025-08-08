Income Tax Bill 2025: এবার সহজেই রিফান্ড! বদলাচ্ছে গৃহ ঋণে সুদ ছাড়ের নিয়মও! সোমবারই নয়া আয়কর বিল...

Income Tax Bill 2025: এবার সহজেই রিফান্ড! বদলাচ্ছে গৃহ ঋণে সুদ ছাড়ের নিয়মও! সোমবারই নয়া আয়কর বিল...
New Income Tax Bill: সিলেক্ট কমিটি ৪,৫০০ পাতায় ২৮৫টি পরামর্শ দিয়েছিল। সিলেক্ট কমিটির সুপারিশের মধ্যে সরাসরি সাধারণ করদাতাদের উপকার হতে পারে এরকম বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিয়মও থাকতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর। ২০২৫ ফেব্রুয়ারিতে যে আয়কর বিল আনা হয়েছিল (Income Tax Bill 2025), তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবার নতুন আয়কর বিল। ১১ অগাস্ট পেশ করা হবে নতুন আয়কর বিল (Income Tax Bill)। বৈজয়ন্ত পান্ডার সভাপতিত্বে সিলেক্ট কমিটির বেশিরভাগ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে আয়কর বিলের নতুন সংস্করণ পেশ করা হবে সোমবার।
সিলেক্ট কমিটি ৪,৫০০ পাতায় ২৮৫টি পরামর্শ দিয়েছিল। তার বেশিরভাগই নয়া আয়কর বিলে ((Income Tax Bill) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সোমবার যে নয়া আয়কর বিল পেশ হতে চলেছে তাতে গৃহ সম্পত্তি থেকে আয়ের উপর স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ও হোম লোনের ক্ষেত্রে সুদ ছাড়ের সুবিধা বাড়ানো হয়েছে (new property tax rule)। টিডিএস-টিসিএস রিফান্ড প্রক্রিয়া (TDS-TCS return) দ্রুত ও সহজ করা হয়েছে।
সিলেক্ট কমিটির সুপারিশের মধ্যে সরাসরি সাধারণ করদাতাদের উপকার হতে পারে এরকম বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিয়মও থাকতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। সবমিলিয়ে বদলাচ্ছে ১৯৬১ সালের পুরনো আয়কর আইন।
গৃহ সম্পত্তি সংক্রান্ত আয়কর নিয়মে পরিবর্তন:
সিলেক্ট কমিটি গৃহ সম্পত্তি সংক্রান্ত আয়করের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে। এক, ৩০% স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের কথা। দুই, গৃহ ঋণে সুদের ক্ষেত্রে ছাড়। যা এখন শুধুমাত্র নিজের অধিকারে থাকা সম্পত্তির জন্য উপলব্ধ, তাকে ভাড়া সম্পত্তিতেও লাগু করার প্রস্তাব ।
TDS-TCS এর সহজ রিফান্ড প্রক্রিয়া:
বর্তমানে অনেক করদাতা টিডিএস-টিসিএস রিফান্ড ফেরত পেতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। সিলেক্ট কমিটির সুপারিশে এই রিফান্ড প্রক্রিয়া আরও দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছ হতে চলেছে।
